Stiri pe aceeasi tema

- Accident cumplit in statul american New Hampshire. O camioneta a intrat pe contrasens și a intrat in plin intr-un grup de 10 motocicliști. Șapte dintre aceștia au murit. Accidentul a avut loc pe drumul Route 2 din Randolph, statul New Hampshire. Cei șapte motocicliști au murit la fața locului, in timp…

- Doi adulti au murit, iar doi copii au fost grav raniti vineri dimineata, in urma ciocnirii a doua autovehicule pe autostrada A1, sensul de mers Traian Vuia-Timisoara. Persoanele aflate in una dintre masinile implicate au parasit locul accidentului, potrivit ISU Timis. Accidentul s-a produs…

- Trei români au murit si alti patru au fost grav raniti sâmbata dimineata dupa ce autoturismul în care se aflau a intrat în coliziune cu un camion pe o autostrada din nord-estul Frantei, informeaza surse concordante citate de France Presse, potrivit Agerpres.Accidentul s-a…

- Cel puțin patru oameni au murit și șapte au fost raniți dupa mai multe explozii care au avut loc in Kathmandu, capitala Nepalului. Prima explozie a avut loc in centrul orașului și a facut o singura victima. La puțin timp, a avut loc o noua explozie, intr-o suburbie a orașului, in apropierea unei frizerii,…

- Accident cumplit pe Autostrada Bucuresti Pitesti in jurul kilometrului 23. Un microbuz care transporta 14 oameni de la locul de munca din Capitala s-a ciocnit cu o duba, o femeie a murit si alți sase oameni au fost raniti. Trei dintre ei sunt in stare grava. Soțul femeii care a murit se afla și el in…

- Trei oameni au murit si alti patru au fost raniti intr un accident care a avut loc pe aeroportul din Nepal. Potrivit Digi24.ro, in avion care se pregatea sa decoleze s a izbit de un elicopter parcat. Aeronava a alunecat pe pista si a lovit cu putere celalalt aparat.Copilotul avionului si un politist…

- Imagini accident cumplit: Doi oameni au murit, iar alti cinci sunt raniti dupa ce doua masini s-au ciocnit frontal .video+foto Doua persoane au murit si alte cinci au fost ranite dupa ce doua masini s-au ciocnit frontal pe o strada din Baile Govora, judetul Valcea. Toti cei cinci raniti au fost transportati…

- Cel putin 7 oameni au murit si peste 20 au fost raniti intr-un incendiu de proportii declansat intr-un zgarie-nori din capitala Bangladeshului, Dhaka. Martorii oculari au surprins scene terifiante cu oameni care au coborat pe cablurile electrice pentru a scapa de flacari.