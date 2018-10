Stiri pe aceeasi tema

- “Am arata ca indiferent de adversar mental suntem puternici, de asemenea tactic si fizic. Stiam ca va fi un meci greu, ca vor veni sa ne incurce. A fost o prima repriza dificila, pana ne-am adaptat la adversar, le-am gasit punctele slabe si in a doua repriza am intrat si am reusit sa marcam. Suntem…

- Nationala de tineret U21, condusa de Mirel Radoi, se afla in fata unei performante istorice, calificarea la Campionatul European. Romaniei ii sunt suficiente patru puncte din meciurile cu Tara Galilor si Liechtenstein (marti, ora 21:00, Ploiesti) pentru a-si asigura locul 1 si a nu depinde de jocul…

- Nationala de tineret U21 condusa de Mirel Radoi se afla in fata unei performante istorice, calificarea la Campionatul European. Romaniei ii sunt suficiente patru puncte din meciurile cu Tara Galilor si Liechtenstein (marti, ora 21:00, Ploiesti) pentru a-si asigura locul 1 si a nu depinde de jocul rezultatelor.

- „Tricolorii mici” au facut un pas mare spre calificarea la Campionatul European din 2019, in fața unei asistențe record, la Cluj-Napoca, victorie cu cu Țara Galilor 2-0 (0-0, intr-o atmosfera de vis. Pe Stadionul „Dr. Constantin Radulescu” au fost 12.588 de spectatori, un record pentru „tricolorii…

- Nationala de tineret U21 condusa de Mirel Radoi se afla in fata unei performante istorice, calificarea la Campionatul European. Romaniei ii sunt suficiente patru puncte din meciurile cu Tara Galilor (azi, ora 19:00, Cluj) si Liechtenstein (marti, ora 21:00, Ploiesti) pentru a-si...

- Mirel Radoi, selectionerul nationalei U21, a stabilit lotul final pentru ultimele doua examene cu Tara Galilor U21 si Liechtenstein U21. In cazul in care Romania U21 va castiga aceste doua partide, se va califica in proportie de 100% la Campionatul European din 2019, gazduit de...

- Marți, 16 octombrie, reprezentativa Under 21 a Romaniei va intalni Liechtenstein in ultimul meci din preliminariile pentru Euro 2019, la Ploiești, pe stadionul “Ilie Oana”, de la ora 21:00. Federatia Romana de Fotbal anunta ca biletele sunt disponibile online incepand de luni, 1 octombrie, numai pe…

- Conform unor surse, Mihai Stoichita a luat deja decizia, iar antrenorul care va fi instalat pe banca echipei nationale va fi Mirel Radoi. Stoichita a explicat recent, la Ora exacta in Sport, ca Radoi este eligibil pentru a ocupa rolul de selectioner la U21, pentru ca este cursant la licenta A.…