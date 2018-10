7 motive pentru care o locuinta ar putea avea nevoie de un umidificator de aer

Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii clujeni au recuperat bani și bunuri în valoare de circa 5.000 de lei, în urma unei percheziții efectuate pe raza județului Bistrița-Nasaud, la locuința unei femei banuite de comiterea unui furt.”La data de 30 august a.c, polițiștii din cadrul Poliției…

- Seria de succes „Twilight“, care a reusit sa cucereasca intreaga planeta, le-a ramas cu siguranta intiparita in minte fanilor filmului si cartii. Iar pentru unii dintre ei exista o veste buna: daca isi permit, pot cumpara casa in care a locuit Bella Swan. Locuinta a fost scoasa recent la vanzare, iar…

- Un reputat medic chirurg din zona Moldovei a fost gasit fara suflare in locuința sa. Cu peste 20.000 de intervenții chirurgicale in cariera sa, medicul de 67 de ani era cunoscut ca suferea de mai multe afecțiunii cornice, dar și de o boala incurabila, astfel ca polițiștii nu vor face nici o ancheta…

- Un conflict pornit pe fondul unor neintelegeri mai vechi intre un nepot si unchiul sau, care a degenerat in violenta, a fost aplanat de catre jandarmii galateni. Miercuri, 1 august a.c., in jurul orei 14:10, un echipaj de jandarmerie aflat in misiune de patrulare pe raza Sectiei 4 Politie Galati a fost…

- Politistii Sectiei 6 Politie Rurala Jidvei, impreuna cu politistii Postului de Politie Sancel l-au identificat pe un tanar de 22 de ani, din municipiul Blaj, ca persoana banuita de comiterea unui furt dintr-un imobil din localitatea Sancel. In sarcina acestui s-a retinut faptul ca, la data de 23 februarie…

- Ieri, 19 iulie 2018, politistii de investigatii criminale din cadrul Politiei Orasului Cugir l-au identificat pe un tanar de 20 de ani, din Cugir, ca persoana banuita de comiterea unui furt in legatura cu care au fost sesizati la data de 17 iulie 2018. Din cercetari a rezultat faptul ca, in dupa amiaza…

- Locuinta din Belfast a lui Gerry Adams a fost atacata cu un dispozitiv exploziv, noaptea trecuta, a anuntat fostul lider Sinn Fein, precizand ca banuieste ca atacul a fost planuit de militanti nationalisti irlandezi care se opun acordului de pace din Irlanda de Nord, relateaza Reuters (news.ro).Un…

- Pompierii Detașamentului Slatina actioneaza, cu o autospeciala și o motopompa, pentru evacuarea apei dintr-o gospodarie din localitatea Teslui. Apa este provenita din precipitații și a inundat, parțial, o anexa gospodareasca și beciul. Locuința nu este afectata.