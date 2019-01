Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin noua persoane au murit in urma ruperii unui baraj al gigantului minier Vale in Brazilia, insa bilantul ar putea creste in mod considerabil, dupa ce aproximativ 300 de persoane au fost date disparute sambata, iar sansele de a gasi supravietuitori sunt considerate minime, relateaza AFP.

- Cel puțin 7 persoane au murit dupa ce un baraj minier s-a rupt in statul brazilian Minas Gerais, in timp ce alte 200 de persoane sunt in continuare disparute, a informat Avimar de Melo, primarul orașului...

- Mai multe persoane au murit în Brazilia, dupa ce s-a rupt un baraj minier din Brumadinho, un oraș din statul Minas Gerais (sud-est), a spus vineri un șef al pompierilor pentru AFP, fara sa precizeze un bilanț precis. În 2015, ruperea unui baraj minier a provocat moartea a 19 persoane…

- Cel putin 66 de persoane au murit si alte zeci au fost ranite in urma unei explozii produse in timp ce incercau sa fure combustibil dintr-o conducta sparta in regiunea Hidalgo din centralul Mexicului, au anuntat autoritatile locale, citate de BBC.

- Trei turisti britanici, inclusiv un copil, au decedat, iar alti patru sunt raniti, dupa ce mașina in care se aflau s-a prabusit opt metri de pe un pod. Shreeraj și Supreme Laturia, doi frați de origine indiana, și-au luat soțiile și cei copii și au plecat intr-o vacanța de patru zile in Islanda. Accidentul…

- Trei persoane au murit într-un accident rutier petrecut în județul Constanta, dupa ce doua autoturisme s-au ciocnit pe DN 2A, alte doua persoane fiind ranite în incident, dar au refuzat sa fie transportate la spital.

- Un numar de 22 de migranti sunt dati disparuti dupa ce ambarcatiunea in care se aflau a naufragiat in largul apelor marocane, a indicat duminica agentia oficiala de presa MAP, preluata de AFP si Agerpres.roAlti trei migranti, cu cetatenie marocana, au inotat si au reusit sa ajunga pe plaja, alertand…

- California trece prin cel mai distrugator incendiu din istoria sa, a ucis 31 de oameni, in timp ce peste 200 sunt dați disparuți, potrivit celui mai recent bilanț. Mii de hectare de vegetație și aproape șapte mii de cladiri au fost fracte scrum.