7 modalitati extraordinare prin care poti sa ai costuri mai mici la energia electrica

- Pentru imbunatatirea serviciilor prestate clientilor, I.C.S. “RED UNION FENOSA” S.A. anunta ca duminica, 25 noiembrie 2018, vor avea loc intreruperi programate ale furnizarii energiei electrice in intervalele de timp indicate mai jos:

- Tragedie fara margini la Alba Iulia, in preajma Zilei Nationale a Romaniei. Militari plangand si urland de durere au putut fi vazuti vineri dimineata in Gara din Alba Iulia. Motivul a fost decesul neasteptat al unui coleg de-al lor, care s-a electrocutat in timp ce se afla pe un tanc.

- Locatarii blocurilor, care nu sunt conectate la reteaua de gaz, vor primi compensatii de 25 la suta din valoarea facturii pentru energia electrica. Subventiile vor fi alocate din 1 noiembrie, pana la sfarsitul acestui an.

- Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, vrea sa rezilieze contractul cu firma care executa lucrarile de racordare la energia electrica a cartierului Europa. Este vorba de societatea Electronstructia Elco Iasi. In cadrul sedintei comandamentului pe investitii de marti dimineata de la Primarie, Lungu…

- Un raport al Autoritații de Reglementare a Energiei arata ca in trimestrul al doilea din acest an, prețul mediul de vanzare a energiei electrice la clienții finali a crescut cu aproape 20 la suta, fața de aceeași perioada a anului trecut. In același... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- 7.2 milioane de romani au avut facturi mai mari cu 20 % la curentul electric in ultimul an, iar scumpirile vor continua. PNL vrea revocarea lui Victor Ciorbea din functia de Avocat al Poporului. Citeste in randurile urmatoare principalele...

- Programul guvernamental „Casa Verde" a suferit schimbari importante. Din toamna, statul va finanța doar achiziția de panouri fotovoltaice, care produc energie electrica. Cele solare pentru caldura și apa calda au fost scoase din programul care va avea si un buget record: 115 milioane de euro!…

- Pentru imbunatatirea serviciilor prestate clientilor, I.C.S. “RED UNION FENOSA” S.A. anunta ca sambata, 29 septembrie 2018, vor avea loc intreruperi programate ale furnizarii energiei electrice in intervalele de timp indicate mai jos: