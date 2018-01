7 lucruri inedite despre sporturile antice. Cum erau promovate cu ajutorul vaselor ceramice

Stiri pe aceeasi tema

- Biletul zilei Cautam sa ne dublam si astazi investitia, inca din primele ore ale weekendului. Variantele de pariere propuse va aduc in atentie un nou mix de fotbal si baschet. Sportul rege este, insa, predominant pe biletul zilei de vineri, prin pariurile peste 1.5 goluri la duelurile din…

- „Cheia unei vieti bune nu este sa-ti pese de mai multe lucruri, ci de mai putine, adica de ce este adevarat, urgent si important“, sustine scriitorul american Mark Manson, care dezvaluie si opt lucruri inutile de care ne pasa prea mult.

- Sporturile de iarna sunt vaduvite in tara noastra de o baza materiala pe masura talentului demonstrat in competitii imternationale de tot mai multi sportivi. Doi tineri din Brebu, Marian Gatlan si Flavius Craciun, legitimati la CSO Sinaia, membri ai lotului national de sanie, s-au clasat astazi pe locul…

- Unul dintre cele mai spectaculoase evenimente ale sezonului de ski are lor in acest weekend, la Arena Platoș Paltiniș. Cei mai temerari schiori și boarderi se vor intrece in trick-uri care mai de care mai spectaculoase in funpark-ul complexului. Sporturile extreme revin in weekend in complexul de ski…

- In urma cu cateva secole, invadatorii puteau sa stearga de pe fata pamantului orase intregi. Asa se face ca multe orase erau protejate cu ajutorul unor ziduri inalte, cu ajutorul unor canale cu apa, dar si a locuitorilor, care gaseau metode inventive si banale pentru a-I tine departe pe invadatori.

- Chiar daca sunt glume si chiar daca sunt nevinovate, ele vor exista. Iar tu trebuie sa fii pregatit pentru ele. La mesele in familia largita sau cu prietenii, sigur se va gasi cineva care sa iti spuna cat de gustoase sunt chiftelutele sau sa te intrebe cum vrei friptura, in sange sau mai rumenita.…

- Considerata pe drept una dintre cele mai frumoase și mai stilate femei din Romania, Anca Serea ne-a declarat ca nu mai arunca banii pe haine și accesorii scumpe, ci prefera sa-și foloseasca finanțele in alte scopuri. Anca Serea a fost mereu laudata pentru modul in care iși face apariția atat la evenimentele…

- Romelu Lukaku și LeBron James au protestat impotriva reclamei rasiste. "Ești un prinț, in curand vei deveni rege, nu lasa pe nimeni sa-ți spuna altfel", a comentat atacantul lui Man. United. Cand H&M, unul dintre cei mai puternici retaileri de moda, a folosit un puști de culoare pentru a face reclama…

- Sa-ti infranezi pofta pentru shopping reprezinta una dintre cele mai mari provocari careia trebuie sa ii faci fata in perioada sarbatorilor de iarna. Magazinele din centrele comerciale, care sunt amenajate imbietor, au tot felul de oferte generoase, extrem de greu de ocolit. Stim ca este foarte dificil,…

- Catinca Roman a apelat la ajutorul unui terapeut. Vedeta a vorbit in direct la tv despre o perioada grea prin care a trecut și a dezvaluit cum a reușit sa treaca peste probleme. Sora Oanei Roman a dezvaluit lucruri mai puțin știute de cei acre o cunosc. Aceasta a ajuns intr-un punct in care nu mai era…

- Dosarul Tel Drum | Avocatul lui Dragnea: Propun sa formulam cerere de extindere a urmaririi penale pentru cei care l-au acuzat Maria Vasii, avocatul lui Liviu Dragnea, a declarat, joi, dupa ce a studiat actele din dosarul Tel Drum, ca ii va propune presedintelui PSD formularea unei cereri de extindere…

- Iti amintesti ce ai visat aseara? Dar ce ai visat noaptea trecuta? De mii de ani, noi, oamenii, am apreciat foarte mult aceste experiente ce au loc in timpul somnului, obtinand chiar intelepciune sau premonitii din partea lor. Visele par a fi un drept inascut, un simt in plus care ne permite sa procesam…

- Vremea friguroasa s-a instalat de ceva vreme, iar pe tine te-a prins nepregatit? Ai tot incercat sa te aperi, insa raceala nu te-a ocolit nici in aceasta iarna. Nu te mai gandi la pastilele costisitoare, ci incearca sa mananci ceva care te va ajuta sa iti revii intr-un timp scurt.

- Câteodata, chiar și cei care ne ajuta pe noi, profesioniștii Poliției Române, au nevoie de sprijinul nostru. Alina este unul dintre ei, are doar 28 de ani și este unul dintre specialiștii în operațiuni speciale, mereu cu zâmbetul pe buze și întotdeauna cu o soluție, atunci…

- Un profesor care are jumate de corp paralizat a uimit utilizatorii unei retelele de socializare si a starnit reactii pe internet dupa ce a aparut intr-un video cum face diving.Jumatate din viata sa, Cliff a avut partea dreapta a corpului paralizata.

- Sportul a devenit o industrie in care aproape totul se invarte in jurul banilor. Efectul negativ al acestei situatii e ca, de multe ori, rezultatele trec in plan secund si conteaza, in primul rand, ce venituri poti genera pentru cei care te platesc.

- Un fost angajat al Pentagonului care a condus un program guvernamental de cercetarea a potențialelor OZN-uri a declarat ca el crede ca exista dovezi ale existenței vieții extraterestre pe Pamant, scrie CNN. „Credința mea personala este ca exista dovezi foarte convingatoare ca s-ar putea sa nu fim singuri…

- Oana Zavoranu a marturisit ce i-a facut lui Alex Ashraf inainte ca acesta sa-i devina soț cu acte in regula. Oana Zavoranu, care și-a lansat propriul parfum , este cunoscuta pentru faptul ca este nonconformista și ca face și spune doar ceea ce vrea. La o emisiune de televiziune, Oana Zavoranu, care…

- Cariera, viața de familie sau un stil de viața rebel? O viața apropiata de familie sau o evadare undeva departe, unde totul este nou și imprevizibil? Dupa varsta de 20 de ani apar marile schimbari din viața oricarei femei. Dilemele, dorințele, obiectivele, oportunitațile, toate incep sa se amplifice…

- Oficialii Casei Regale au facut publice fotografii inedite cu Regele Mihai la 93 de ani. Mai multe poze de colectie cu Majestatea Sa Regele Mihai au fost facute publice de Casa Regala. Imaginile cu Majestatea Sa Regele Mihai I al Romaniei au fost surprinse cu puțin timp inainte ca acesta sa implineasca…

- Muzicianul Dan Helciug a vorbit despre boala cu care traiește in cadrul unei emisiuni de televiziune. Dan Helciug, care de curand a vorbit despre partenera sa de viața , a fost invitat in platoul emisiunii „Agenția VIP”, de la Antena Stars. Printre altele, Dan Helgiuc, care a participat și la show-ul…

- Federatia Romana de Atletism anunta cu durere trecerea in nefiinta, la numai 40 de ani, a celei care a fost Cristina Nicolau. Specialista a probei de triplusalt, cu rezultate remarcabile si in cea de lungime, Cristina a fost legitimata la clubul Steaua, avandu l ca antrenor pe Nichifor Ligor. Din anul…

- „Mens sana in corpore sano”/ ”Minte sanatoasa in corp sanatos”, celebra formula lui Iuvenal pare sa fi fost ințeleasa de Regele Mihai inca din frageda pruncie. Fiul regelui Carol al II-lea și al reginei Elena, principesa a Greciei, a iubit sportul inca din copilarie, iar pasiunea pentru mișcare i-a…

- Simona Halep a acordat un interviu pentru TV Digi Sport in care a vorbit despre 3 lucruri inedite din viața sa. ... de ce ii e cel mai tare frica: "Mi-e frica de avion, deși merg de doua ori pe saptamana cu el. Am dureri de stomac, dar incerc sa ma gandesc la altceva. Ma uit pe geam, ma uit la nori.…

- DJ Wanda a recunoscut ca trece oprin momente foarte grele. DJ Wanda, cu ochii invinetiti la cumparaturi. Ce se intampla cu vedeta FOTO "Venim din Viena. Nu am vazut in viata mea atat de multi romani, era plin de romani. Inca mai primesc mesaje. Fiecare zi este o lupta. Pot sa spun doar…

- Ceea ce invatam in scoala ne poate schimba radical modul in care gandim. Unele lucruri sunt complet adevarate, in schimb ce altele se transforma in timp in minciuni, conform Bright Side.

- Membru UNJR, judecatoarea Adina Ghita a avut o reactie extrem de dura dupa ce Departamentul de Stat al SUA a cerut Parlamentului Romaniei "sa respinga propunerile care slabesc statul de drept și pun in pericol lupta impotriva corupției“. Citeste si: CSM reactioneaza DUR dupa criticile venite…

- Jurnalistul Bogdan Chirieac a afirmat ca volumul "nu este o carte de memorii, ci, in primul rand, o istorie traita". "Multe lucruri vi se vor dezvalui din istoria recenta pe care am trait-o impreuna. O sa intelegeti si o sa puneti cap la cap. De ce s-au luat anumite decizii politice, de…

- Scuarul unei dintre facultați a Universitații „Ion Creanga” din capitala a fost completat cu banci inedite formate din creioane colorate uriașe. Facultatea Arte plastice și design au fost modernizata recent. Foștii studenți au spus ca cladirea este de nerecunoscut. Facultatea a fost fondata in 1979.…

- Marea actrița Stela Popescu ne-a parasit la varsta de 81 de ani. lasand in urma o cariera impresionanta. Are peste 55 de ani petrecuti pe scena teatrului, iar moartea ei a fost fulgeratoare. Dar care au fost secretele din viața ei?Va prezentam 50 lucruri inedite despre indragita actrita.

- 1. Te consoleaza atunci cand ești trista. Daca soțul tau prefera fericirea ta in defavoarea fericirii lui, este cel mai bun soț. In mod normal, barbaților nu prea le pasa de acest lucru, insa daca pentru soțul tau este important acest lucru, inseamna ca te iubește sincer și va face tot ce-i sta in…

- 1. Nu mai bea ceai. Daca bei o ceașca de ceai dupa masa, trebuie sa știi ca acesta poate interfera cu absorbția de fier. Ceaiul conține acid taninic, iar acesta interfereaza cu fierul și proteinele din alimente. Ceaiul poate reduce absorbția de fier cu 87%. Deficitul de fier duce la dezvoltarea…

- Știați ca un om petrece, in medie, de-a lungul existenței sale, 6.500 de ore la toaleta? Acest lucru inseamna aproximativ un an și jumatate din viața sa. Mai mult decat atat, persoanele care au un telefon mobil cu multe aplicații instalate, și il iau cu ele la toaleta, vor petrece și mai mult timp “pe…

- Familia, colegii, elevii, dar si fosti elevi incearca din rasputeri sa vina in ajutorul lui Carmen Cotunescu, profesor al Colegiului National "Mihai Viteazul" din Ploiesti, scrie Telegrama.roDascalul are nevoie de sprijin financiar pentru o interventie chirurgicala in Turcia, operatie care-i poate salva…

- Din nou demonstrații sindicale in Franța. Protestatarii sunt in continuare nemulțumiți de reformele liberale promovate de guvernul lui Emmanuel Macron și de modificarea asigurarilor de șomaj, a drepturilor de pensionare precum și a unor tipuri de contracte de munca.

- Iata opt activitati care il vor alunga pe Mos Ene asa ca ar fi bine sa le eviti daca vrei sa dormi. Sa faci sport Sportul este vital pentru sanatatea ta, ba chiar iti poate imbunatati calitatea somnului. Problema este ca daca faci miscare cu trei ore inainte de a merge la culcare temperatura corpului…

- Dupa ce a aparut informatia ca CFR Cluj ar pune la batie un milion de euro pentru 60% din drepturile federative ale diamantului revelatiei Ligii I, Olimpiu Morutan, Gigi Becali a iesit la rampa. Finantatorul FCSB care l-a avut pe tava in vara pe decarul FC Botosani, a declarat ca CFR nu poate concura…

- Acum un an, Maia Sandu candida pentru funcția de președinte, fiind principalul oponent al lui Igor Dodon. "Cu un an in urma, am mers sa votam, pentru ca ne doream o schimbare adevarata a starii de lucruri din Moldova, o schimbare a clasei de politicieni de care ne este rușine și care nu poate reprezenta…

- "Situația lui juridica, deocamdata, nu este foarte imbucuratoare, insa speram ca se va imbunatați. Sa facem o diferența intre bunurile Casei Regale, un fond imobiliar deosebit, aducator de rente, venituri și alte chirii, și bunurile personale ale membrilor Casei Regale. Lupta juridica ar fi pentru…

- In fiecare an la 9 noiembrie, se celebreaza Ziua internaționala de lupta impotriva rasismului și antisemitismului si se marcheaza inceputul simbolic al Holocaustului. „Noaptea de cristal” a insemnat declanșarea pogromului impotriva evreilor, in 1938, in timpul celui de-al treilea Reich. La nivel european,…

- Un batran de 92 de ani din satul Cuța are nevoie de ajutorul nostru. Campania pentru ajutorarea acestuia a fost lansata de grupul de Facebook „Lucruri gratis Satu Mare”. „Buna ziua dragi membrii. Doresc sa va fac cunoscut un batranel in varsta de 92 de ani din satul Cuța care are nevoie de ajutorul…

- Prima modificare ca importanta este reducerea cotei de impozit de la 16% la 10% pe veniturile din: - activitati independente - salarii si asimilate salariilor - cedarea folosintei bunurilor (chirii) Afara de acestea, se reduc si cotele de impozit pe veniturile din drepturi de proprietate intelectuala,…

- In seara aceasta, de la 20:00, in emisiunea culinara ,,Chefi la cuțite” duelul va aduce o noutate: cele mai slabe doua farfurii vor intra la o departajare, in urma careia cel mai slab dintre concurenți va pleca acasa.

- Este bine-cunoscut faptul ca tot ce vine din exterior este procesat de creier, iar daca acesta este influentat in vreun fel, si perceptia va fi schimbata. Acest lucru se poate realiza cu ajutorul unor substante precum LSD-ul, dar si cu ajutorul...

- Șeful Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, i-a raspuns președintelui Klaus Iohannis care afirmase despre liderul ALDE ca „se creeaza impresia ca este puțin obsedat”. „Va promit, domnule președinte, ca, in ciuda faptului ca nu fac bine politicii promovate de dvs., ma voi lupta in continuare, impreuna…

- Ai fi tentata sa crezi ca dieta balerinelor este una restrictiva, insa nu este deloc așa. Afla ce mananca balerinele ca sa aiba energie și sa-și mențina silueta! Balerinele sunt delicate, slabe, inalte și perfect tonifiate, de aceea mulți oameni considera ca ele au o dieta restrictiva sau ca se infometeaza.…

- Președintele comisiei economice, industrii și servicii lanseaza un atac dur la adresa premierului Mihai Tudose. Senatorul PNL Daniel Zamfir sustine ca intreg "razboiul" pe care prim-ministrul il declarase recent nu este altceva decat o forma de santaj pe care Tudose ar fi aplicat-o in lupta lui cu…

- Peste 200 de pompieri italieni au incercat sa stinga duminica seara 15 incendii de padure in Piemont si Lombardia, care au necesitat evacuarea mai multor sute de persoane, au anuntat serviciile de urgente din Italia, citate de AFP, scrie agerpres.ro. Cea mai afectata zona este Val di Susa,…