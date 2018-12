7 lucruri de care o femeie singura nu ar trebui sa se rusineze Iata 7 lucruri de care o femeie singura nu ar trebui sa se rusineze. 1. Standarde inalte Daca un barbat iti cere o intalnire n-ar trebui sa-ti fie teama sa-l refuzi in cazul in care nu-ti place. Ar trebui sa petreci timp doar in compania barbatilor care te atrag. Unul dintre lucrurile de care o femeie singura nu ar trebui sa se rusineze este sa-si fixeze standarde inalte. Nu permite nimanui sa-ti reproseze faptul ca esti singura pentru ca nu ai dat nicio sansa sa fii cucerita unui barbat care nu este pe gustul tau. Tu esti cea care decide asa ca nu te simti obligata sa iesi cu cineva care… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

