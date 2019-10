7 legume perfecte pentru detoxifierea organismului De multe ori auzim ca mancarea poate fi un foarte bun medicament. Natura ne ofera ingrediente uimitoare si gustoase care, de multe ori, au rolul de a amliora anumite afectiuni sau chiar de a le vindeca. Citeste articolul mai departe pe adevarul.ro…

Sursa articol si foto: adevarul.ro

Stiri pe aceeasi tema

- ​Doua startup-uri românești care folosesc internetul în domeniul alimentației publice, Taraba Virtuala și FoodKit, au obținut fonduri nerambursabile de 10.000 de euro, respectiv, 5.000 de euro, la un concurs susținut de Uniunea Europeana, care a avut loc recent la București. Citește…

- Producatorii locali participanți la Zilele recoltei din Cluj-Napoca au donat și în acest an o cantitate de 1000 kg de legume și fructe pentru persoanele aflate în nevoie. „Mulțumesc producatorilor pentru sprijinul acordat celor care au nevoie de solidaritatea noastra! Am…

- In toate piețele agroalimentare din țara au loc controale efectuate de inspectorii de la Ministerul Agriculturii pentru a verifica respectarea normelor de trasabilitate și de etichetare corecta a loturilor de legume și fructe

- Detoxifierea organismului este un proces deosebit de important pentru mentinerea sanatatii, motiv pentru care iti recomandam o bautura magica, ce ajuta la eliminarea toxinelor din organism si care este usor de pregatit.

- Incepand cu anul 2015, Iulian Fodor (foto) produce și comercializeaza coacaze negre la poalele munților Nemira, in Darmanești, județul Bacau. Suprafața cultivata este de circa 4.000 mp, iar producția in anul patru a ajuns la aproximativ 600-800 kg. In continuare aflam de la el cum a inceput sa cultive…

- Consumul cat mai multor fructe și legume poate reduce riscul apariției diabetului cu aproape un sfert, potrivit nhs.uk, preluat de MedLive.ro. Acestea sunt concluziile oamenilor de știința, dupa ce au analizat rezultatele a noua studii, care au inclus 300.000 de oameni, axate pe legatura dintre dietele…

- Ministrul Sanatații, Sorina Pintea, a declarat luni, dupa ședința de urgența de la minister ca raportul de verificare a Casei Naționale de Asigurari de Sanatate, in legatura cu blocarea cardurilor de sanatate, va ajunge la DNA. „Controlul inceput in luna iunie va fi finalizat in urmatoarele 7 zile si…

- A fost prapad duminica seara in județul Mehedinți care a fost lovit de furtuna puternica. Patru oameni, printre care ei și doi copii, au fost raniți dupa ce un panou smuls de vantul care a suflat cu peste 100 de kilometri pe ora a cazut peste mașina se aflau. De asemenea, un copac a cazut peste o ambulanța…