7 Klase lanseaza “Plec din Chisinau” Trupa 7 Klase lanseaza “Plec din Chisinau” de la bordul unui avion sportiv. 7 Klase face o declaratie muzicala publica, la bordul unui avion sportiv: “Plec din Chisinau”. Acesta este titlul noii lor piese prin care marcheaza finalul liceului si inceperea unei noi etape din viata lor, Conservatorul. “Plecarea” despre care vorbesc cei 5 baieti din trupa de la Chisinau este doar simbolica, pentru ca intra intr-o etapa in care se vor dezvolta profesional si vor prinde aripi pentru a zbura catre implinirea visurilor marete pe care le au. Pareri? Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

