- Jucatoarea japoneza de tenis Naomi Osaka a va fi adversara Simonei Halep in semifinalele turneului de la Indian Wells. Osaka a reusit sa o elimine pe Karolina Pliskova din Cehia, in doua seturi, 6 2, 6 3. Halep si Osaka s au intalnit pana acum de trei ori, reprezentanta tarii noastre reusind sa se impuna…

- Simona Halep va depasi trei legende ale tenisului in clasamentul all time al saptamanilor petrecute in fotoliul de lider mondial, pe Kim Clijsters (Belgia), detinatoare a patru titluri de Grand Slam, Maria Sarapova (Rusia), cvintupla castigatoare in turneele majore, si Tracy Austin (SUA) - 2 titluri…

- Serena Williams, eliminata de Venus Williams de la Indian Wells. A fost al 29-lea duel al surorilor Williams. Serena conduce acum cu 17-12. Vezi galeria foto + 2 + 2 Serena, 36 de ani, nu și-a revenit inca la forma avuta inainte de naștere, astfel ca a pierdut, azi-noapte, duelul cu Venus. Simona Halep…

- Simona Halep o va intalni in turul 3 de la Indian Wells pentru prima data pe tanara de 19 ani, din SUA, Caroline Dolehide, 165 WTA. Jucatoarea noatra a vorbit despre viitoarea sa adversara in cadrul emisiunii care poarta numele turneului BNP Paribas Open Podcast. "Nu am jucat niciodata cu ea, deci nu…

- Simona Halep, locul I WTA, va evolua, luni, dupa ora 00.00, cu jucatoarea americana Caroline Dolehide, locul 165 WTA, beneficiara a unui wild card, in turul al treilea al turneului de la Indian Wells.Aceasta partida este a treia pe arena principala. Inainte, incepand de duminica, de la ora…

- Sorana Cirstea a castigat meciul romancelor din prima mansa a turneului de categorie Premier Mandatory de la Indian Wells. Ea s-a impus repede, in numai 78 de minute in fata Monicai Niculescu, scor 6-2, 6-3. Sorana a irosit trei mingi de meci la 6-2, 5-0, ceea ce a provocat o usoara revenire a Monicai,…

- Serena Williams, banuita de dopaj. Jucatoarea americana de tenis a justificat joi seara recurgerea la o Autorizatie de utilizare in scop terapeutic (AUT) in timpul turneului de la Roland Garros din 2015, explicand, cu ocazia turneului WTA de la Indian Wells, ca ea a recurs deseori la o astfel de autorizatie,…

- Invinsa la simplu de Sorana Cirstea, Monica Niculescu s-a revanșat in proba de dublu a turneului de la Indian Wells. Perechea Niculescu/Hlavackova a trecut de surorile Pliskova. In schimb, Simona Halep și Irina Begu au pierdut in primul tur la dublu.

- Ce a facut Mihaela Buzarnescu la Indian Wells. Jucatoarea romana de tenis a fost invinsa in primul tur de americanca Jennifer Brady cu 3-6, 6-4, 6-2, joi, in prima runda a turneului californian, dotat cu premii totale de 7.972.535 dolari. Brady (22 ani, 86 WTA) a inceput excelent meciul si a condus…

- Monica Niculescu a acces pe tabloul principal de la Indian Wells dupa o victorie clara, scor 6-0, 6-4 cu Roberta Vinci (Italia, 147 WTA), fiind distribuita intr-un meci cu Sorana Cirstea. Jucatoarea din Targoviste astepta o adversara din calificari, iar sortii i-au scos-o in cale pe colega din nationala…

- Simona Halep a aflat peste cine va putea da in turul 2 de la Indian Wells, in timp ce Irina Begu, Mihaela Buzarnescu si Sorana Cirstea iși cunosc adversarele din primul tur de la Indian Wells. Acolo spera sa ajunga și Monica Niculescu, jucatoare care o intalnește pe italianca Vinci in ultimul tur al…

- Rafael Nadal va absenta la turneele de la Indian Wells și de la Miami. Va reintra in sezonul de zgura. Anunțul lui Nadal Rafael Nadal, care nu joaca de la Australian Open, unde a ieșit accidentat, n-a putut evolua la Acapulco și a luat o pauza, urmand sa sara peste sezonul de ciment. Nu va merge la…

- Simona Halep urmeaza sa revina pe primul loc în clasamentul WTA, însa starea ei de sanatate reprezintî înca o problema.Vlad Predescu, unul dintre doctorii care a tratat-o pe Simona, a dezvaluit ca accidentarea suferita de constanteanca la Australian Open, care…

- Jucatoarea romana de tenis Sorana Cirstea s-a calificat marti in turul 2 al turneului WTA de la Doha (Qatar), dotat cu premii totale de 3,1 milioane de dolari, gratie victoriei in fata grecoaicei Maria Sakkari, 6-2,...

- Serena Williams, in varsta de 36 de ani, a pierdut si ultimele 2.000 de puncte pe care le mai avea, dupa ce a absentat de la Australian Open, si nu mai face parte din clasamentul mondial. In consecinta, are nevoie de wild card-uri pentru a participa la turnee. Simona Halep, detaliul care dezvaluie…

- Simona Halep nu va juca la Fed Cup. Simona Halep face parte din echipa Romaniei din Fed Cup pentru meciul cu Canada, dar sigur nu va juca. Se pare ca lucrul acesta era stiut de federali inca din ianuarie, caci Mihaela Buzarnescu, desi netrecuta pe lista oficiala, fusese convocata la lot inca de atunci.…

- Jucatoarea belarusa de tenis Victoria Azarenka, fosta numar unu mondial, care a ratat intregul sezon 2017 din motive familiale, dupa nasterea fiului sau, va primi un wild-card pentru turneul de la Indian Wells (SUA), la care vor fi prezente si patru reprezentante ale Romaniei: Simona Halep, Irina-Camelia…

- ROMANIA CANADA FED CUP. Florin Segarceanu, noul capitan-nejucator al Romaniei, dupa suspendarea lui Ilie Nastase, le-a chemat pe Simona Halep, Irina Begu, Sorana Cirstea și Raluca Olaru, scrie site-ul treizecizero.ro. ROMANIA CANADA FED CUP. Mihaela Buzarnescu, vizata și ea inițial pentru…

- Simona Halep e intr-o forma de zile mari și e pe cale sa dea prima lovitura in 2018. Jucatoarea romanca de tenis s-a calificat ieri in sferturi la Australian Open și o va infrunta maine, 24 ianuarie, pe Karolina Pliskova. In ziua ei libera la Melbourne, Simona a facut un antrenament oficial alaturi…

- Jucatoarea româna de tenis Sorana Cîrstea s-a calificat, marti, la Melbourne, în runda a doua a turneului Australian Open, primul de Mare Slem al anului, dupa ce a dispus cu 5-7, 6-4, 6-3 de kazaha Zarina Dias.

- Organizatorii de la Australian Open au decis ca, in lipsa detinatoarei trofeului de la feminin, Serena Williams, Roger Federer sa fie insotit la tragerea la sorti pentru editia 2018 de Maria Sarapova, cea care a picat un test antidoping in 2016 chiar in timpul competitiei din Melbourne. …