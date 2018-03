Stiri pe aceeasi tema

- Dupa valul de aer polar care le-a dat romanilor mari batai de cap, ANM anunța ca se vor inregistra creșteri semnificative ale temperaturilor in zilele ce urmeaza, ajungandu-se chiar la maxime de 20 de grade in unele regiuni ale țarii.

- Despre bautura cu aroma fina, care ne trezeste simturile in zori de zi se poate spune ca este una dintre putinele licori care a cucerit tot mapamodul. Desi pentru multi dintre noi bautul cafelei face parte...

- Vineri, la Alba Iulia, s-a deschis a X-a ediție a ”Targului Gradinarului” – eveniment devenit deja tradiție pentru fiecare inceput de primavara, organizat de Consiliul Judetean Alba. Vremea capricioasa și ninsoarea abundenta a facut ca doar o parte dintre expozanți sa fie prezenți in prima zi a evenimentului. …

- A inceput sa ninga iar in București miercuri dimineața, iar meteorologii spun ca va mai ninge cateva ore. De asemenea, Capitala s-ar putea confrunta și astazi cu fenomenul ploaie inghețata.

- Mi-aduc aminte cat tam-tam era pe vremea cand se colectau bani pentru parcul din Ungheni. Unii apreciau, alții se indignau. In același timp, alți oameni jucau murdar. A juca murdar, ar insemna sa comentezi și sa arunci cu afirmații false, fara sa ai argumente și dovezi. Iata ca a dat Dumnezeu: banii…

- Meteorologii de la ANM anunța ca la Cluj vor fi temperaturi mult mai scazute decât media normala pentru aceasta perioada, în zilele urmatoare.Luni, temperaturile vor fi cuprinse între 6 grade Celsius și -3 grade Celsius, iar cerul va fi predominant noros.Vreme…

- Timpul acordat cautarii cadoului perfect este unul foarte costisitor. In relațiile formale, este ceva obișnuit ca un cadou sa conțina o atenție platonica, insa intre persoanele mai apropiate, pretențiile devin mai mari. Fie ca este o aniversare, perioada Craciunului, luna marțișorului sau orice alt…

- Vremea se schimba radical și meteorologii au emis deja mai multe atenționari meteo. Aparent, iarna da semne ca ar vrea sa se intoarca in țara noastra. Temperaturile scad și mai bine de 22 de județe se afla deja sub atenționate de Cod galben.

- Dependenta UE de gazele rusesti nu mai este un secret pentru nimeni. Nici folosirea gazului de catre rusi ca arma economica nu mai este un secret. Totusi, un raport recent arata ca lucrurile stau mult mai rau. Zilele foarte reci care au bantuit inteaga Europa saptamanile trecute, basca persepectiva…

- Ionut Corneliu Pripisi, fostul sef al Corpului de Control al Primariei Municipiului Constanta, banuit de sustragere sau distrugere de probe ori de inscrisuri si favorizarea faptuitorului, este nemultumit de pedeapsa. Zilele trecute, Dumitra Cornelia, judecator al Tribunalului Constanta, a dispus condamnarea…

- PROGRAMUL SAPTAMANII 13.03.2018 - 18.03.2018 la Teatrul Luceafarul: Marti - 13.03.2018 9,30 - RATUSCA CEA URITA 10,40 – SAREA IN BUCATE Miercuri - 14.03.2018 9,30 – O POVESTE JAPONEZA 10,45 – FRUMOASA SI BESTIA Joi - 15.03.2018 10,00 – O POVESTE JAPONEZA 11,30 – FRUMOASA SI BESTIA Vineri - 16.03.2018…

- ANM a estimat vremea de Paste, asa ca trebuie sa ne asteptam la temperaturi sub medie, exceptie facand regiunile sudice. Perioada 8 aprilie – 10 aprilie va surprinde prin vreme usor instabila. Cum Pastele pica pe data de 8 aprilie, oamenii trebuie sa stie din timp la ce sa se astepte. Meteorologii anunta…

- Vremea de iarna a parasit complet zona tarii noastre si mai mult decat atat, temperaturile au trecut deja de valorile potrivite pentru inceputul primaverii. Vremea se va incalzi brusc, in toata țara, iar temperaturile vor atinge chiar și 20 de grade in acest weekend, in partea de sud a Romaniei.…

- Prognoza meteo pentru urmatoarele trei zile. Vremea se va incalzi brusc, in toata țara, iar temperaturile vor atinge chiar și 20 de grade in acest weekend, in partea de sud a Romaniei. Incalzirea vremii este determinata de intrarea pe teritoriul țarii a unei mase de aer cald dinspre Marea Mediterana,…

- Sectia de Anestezie si Terapie Intensiva (ATI) de la Spitalul Clinic „Dr. C.I. Parhon" este ocupata in totalitate, in momentul de fata nefiind disponibil niciun loc liber. Personalul medical de aici spune ca se lucreaza la capacitate maxima, fiind vorba despre pacienti aflati in stare foarte grava,…

- Sfarsitul lunii februarie a venit la malul marii cu vreme de iarna veritabila. A nins cateva zile in continuu, drumurile au fost inchise din cauza zapezii si a viscolului iar temperaturile au coborat mult sub 0 grade Celsius. Zilele acestea vremea s a mai imbunat, astfel ca am ajuns in scurt timp la…

- Detoxifierea a devenit o moda in zilele noastre. Toata lumea vrea sa tina o astfel de cura, mai ales ca in ultimul timp s-au inmulțit și produsele și terapiile care promit ca ne curata ficatul, sangele sau colonul, scrie digi24.ro.

- La asta nu ne-am fi gandit niciodata. Frigul are si efecte uimitoare asupra corpului uman. Valul de frig care a lovit Romania a adus cu sine o gramada de complicații. De la școli inchise și strazi inzapezite, la teama de accidente a mașinilor care aluneca pe șosea.Vezi AICI cateva beneficii…

- Temperaturile extreme din aceste zile sunt un test de rezistenta pentru moldoveni. Mari batai de cap au soferii, care nu pot porni masinile dimineata. Ca urmare, numarul adresarilor la atelierele de reparatii auto au crescut considerabil.

- De la ultimul etaj al celei mai inalte cladiri din port, Turnul de control naval vegheaza bunul mers al lucrurilor in ceea ce ține de vapoarele care intra in apele teritoriale ale Romaniei. Aici se afla Autoritatea Navala Romana (ANR), instituția care, atunci cand vine vorba de acțiuni de cautare și…

- In lunile friguroase, pielea ta poate avea de suferit. Am strans mai jos cateva sfaturi la indemana pe care le poți face iarna pentru pielea ta! CITEȘTE ȘI: 4 greșeli care iți pot imbatrani pielea prematur Frigul este unul dintre cei mai mari dușmani ai pielii corpului, lasand-o uscata, iritata și…

- Este ger de crapa pietrele in mai multe zone din tara din cauza viscolului puternic. Temperaturile resimtite sunt de ger sibierian, coborand miercuri... The post In Banat s-au resimtit -42 de grade Celsius! Ce se intampla cu vremea in zilele urmatoare appeared first on Renasterea banateana .

- Primavara va incepe cu temperaturi sub zero grade Celsius in cea mai mare parte a țarii, cu vant și ninsori. Vremea rece se va menține și in urmatoarele trei zile. VREMEA ASTAZI Astazi, valul de frig va persista, vremea mentinandu-se geroasa dimineata in toate regiunile, iar in special in Moldova si…

- Avertisment ANM: Temperaturile raman scazute si in urmatoarea perioada Meteorologii anunta ca, vremea va fi mai rece decat in mod obisnuit, sub limita de ger, pana pe 8 martie, in special noaptea si dimineata si probabilitatea aparitiei precipitatiilor va fi ridicata, cu mici intermitente la nivel local.…

- Temperaturile scazute produc probleme in traficul feroviar. O șina de cale ferata s-a fisurat, intre stațiile Apahida și Cluj-Napoca Est. Duminica, 25 februarie, in jurul orei 11,30, o șina defecta a dat peste cap mersul trenurilor pe magistrala 300. Ca urmare, trenurile au mai putut circula doar cu…

- RECOMANDARI PENTRU ZILELE CU TEMPERATURI SCAZUTE In zilele cu temperaturi scazute, Ministerul Sanatatii recomanda populației sa asculte sfatul medicilor, sa evite deplasarile in spații deschise și expunerea prelungita la frig, sa respecte regulile de igiena pentru evitarea imbolnavirilor prin viroze…

- ALERTA METEO. TEMPERATURI de -30 grade. Ger naprasnic in toata tara si ninsori viscolite ANM a emis o avertizare meteo cod galben si cod portocaliu de ger cumplit pentru intreaga tara. Frigul naprasnic va pune stapanire pe toate regiunile timp de patru zile. Meteorologii au emis o avertizare cod galben…

- Deși ne apropiem cu pași repezi de 1 martie, vremea nu da semne de venire a primaverii. Administratia Nationala de Meteorologie a anuntat ca la sfarsitul acestei saptamani va patrunde in tara o masa de aer rece de origine polara. In urmatoarele zile, temperaturile vor avea valori intre -13 si -18 grade…

- Iarna revine in forta in Romania! In urmatoarele zile, vremea se schimba, iar precipitatiilor vor cuprinde treptat toata tara, initial pe arii relativ extinse in partea de vest, centru si nord, dar si in zonele de deal si de munte din rest. Frigul se instaleaza, iar maximele nu vor mai depasi 5 grade.

- Zilele acestea, in Capitala, se desfașoara intalnirea anuala a primarilor din intreaga țara. Aleșii s-au intalnit la un hotel din București inca de ieri, iar in cadrul programului au fost stabilite mai multe dezbateri privind aspectele statutare Statutul Asociației Comunelor din Romania, respectiv:…

- Fiica lui Nico seamana perfect cu mama ei. Alexandra se implica total in proiectele mamei sale și o insoțește pe aceasta chiar și la filmari. Zilele acestea, cele doua vor pleca in Turcia. Nico lucreaza la trei videoclipuri, pe care le filmeaza in aceeasi zi, dar artista spune ca pentru ea nu este obositor…

- YouTube nu gasit dovezi privind implicarea Rusiei in referendumul pentru Brexit, a anunțat un reprezentant al companiei in fața unei comisii parlamentare britanice care ancheteaza știrile false, scrie Reuters. Juniper Downs, directorul general pentru politici publice in cadrul YouTube a declarat ca…

- Motivul pentru care Bogdan de la Exatlon s-a retras din concurs. Numele celui mai iubit reality din Romania, „Exatlon”, a fost scandat minute in sir, pe aeroport, la intoarcerea acasa a lui Bogdan Mardale, concurentul din echipa Razboinicilor, care a ales sa paraseasca concursul. Acesta a fost intampinat…

- Administratia Nationala de Meteorologie anunta ca, in zilele urmatoare, temperaturile scad pana la 5-6 grade, dar vor ramane peste cele normale pentru aceasta perioada, vremea mentinandu-se calda. Medicii ne sfatuiesc sa ne protejam in cazul unor schimbari bruste de temperatura. "Ramanem pe un fond…

- Sportul este cel mai eficient și la indemana antidepresiv de care dispunem. Iar iarna, cand zilele scurte și reci au efect și asupra psihicului tau, avem nevoie de o doza mai mare de exerciții. Musai in aer liber. De ce afara? Frigul arde calorii! Frigul iți face bine, așa ca nu te mai feri de el! Multe…

- In regiunea siberiana Iakutia, un sat de 500 de locuitori a devenit celebru pe plan mondial: Oimiakon (Oymyakon) unde temperatura minima a ajuns de curand la sub -60 de grade, nu departe de recordul absolut. Desi vara se poate ajunge si la +30 de grade, frigul defineste fiecare aspect al vietii in Oimiakon,…

- Temperaturile scazute pot fi destul de neplacute pentru frigurosi sau pentru cei care trebuie sa petreaca mult timp afara. Pentru a-ti pune rapid sangele in miscare si a scapa de senzatia ca urmeaza sa te transformi intr-un om de zapada exista cateva remedii simple, care te vor incalzi rapid.

- Temperaturile joase ii fac pe oamenii strazii sa ia cu asalt Centrul de gazduire din Capitala. Pentru a-i adaposti pe toti, autoritațile au suplimentat numarul de locuri. Acum instituția poate caza pana la 120 de oameni, desi are o capacitate de 70 de locuri.

- Temperaturile mai reci din ultima zile vin sa accentueze ceea ce expertii din energie spun de multa vreme: cand consumul creste, Romania nu are suficiente capacitati de generare a energiei electrice, scrie e-nergia.ro, citat de economica.net. Temperaturile reduse din ultimele ...

- Peisaj de iarna in mare parte din țara. Ninge in est, sud și sud est, iar temperaturile au scazut considerabil. In centrul țarii vorbim chiar de ger de crapa pietrele. Termometrele aratau, luni dimineața, minus 20 de grade Celsius in centrul țarii.

- Faptul ca iarna aceasta se anunța a fi neobișnuit de calda e un motiv in plus sa ne ingrijoreze din punct de vedere al sanatații, deoarece virusurile și microbii “zburda” in voie la temperaturi pozitive și la umezeala mare. Iata 3 idei despre cum sa-ți crești imunitatea iarna aceasta. Frigul, umezeala,…

- Canada si nordul Statelor Unite sunt afectate de un val de aer polar extrem de rece, care a dus temperaturile la sub -30 de grade Celsius. In unele zone este mai frig si decat in Antarctica sau Marte. Este drept ca in Antarctica este vara acum, iar acolo temperatura indica chiar -17 grade la statia…

- Vremea se va mentine relativ calda in aceste zile. Joi, cel mai cald va fi in Dobrogea, unde maximele vor ajunge la 16 grade Celsius. Termometrele vor arata 14 grade in Crisana, Oltenia si Muntenia, iar 13 grade in Banat. In Moldova si Transilvania, temperaturile maxime pot ajunge pana la 12 grade Celsius.…