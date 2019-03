7 din 10 romani cred ca Romania se indreapta intr-o directie gresita. Optimismul fata de viitorul Europei e in crestere - sondaj INSCOP

Stiri pe aceeasi tema

- Romanii sunt mai pesimisti in ceea ce priveste directia propriei tari si mai optimisti fata de cea a Europei, releva datele unui sondaj national realizat de INSCOP Research in perioada 5 – 13 martie, la comanda Fundatiei Konrad Adenauer. Astfel, 72,8% dintre romani considera ca directia in care se…

- Numarul rusilor care considera ca tara lor se indreapta intr-o directie gresita a crescut la cel mai ridicat nivel din 2006, releva un sondaj citat vineri de Reuters. Potrivit sondajului realizat de centrul independent Levada, 45% dintre rusi cred ca tara lor merge pe un drum gresit, in timp ce 42%…

- Vicepresedintele ALDE Varujan Vosganian face cateva remarci despre cine ar putea protesta in Romania, atunci cand e vorba despre motivatii economice, el precizand ca statisticile arata ca doua treimi dintre romani spun ca ne indreptam intr-o directie gresita, numai ca pietele publice nu se pot umple…