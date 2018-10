Stiri pe aceeasi tema

- Atat castiga pe an intermediarii de masini vechi in Romania, tara unde sapte din zece automobile scoase la vanzare au kilometri dati inapoi. Modificarea kilometrajului inseamna un minus de la cateva zeci de mii pana la cateva sute de mii de kilometric si un profit de 500 de euro la fiecare masina vanduta.…

- "Motivul real al samsarilor este pur financiar pentru ca orice scuze ar avea ei, kilometrajul mai mic face masina vandabila mai repede si la un pret mai mare. Daca facem un calcul simplu si consideram ca aproximativ 65% din masinile second-hand care se importa anual in Romania (aproximativ 200.000…

- Sapte din zece masini second-hand la vanzare in Romania, verificate in baza de date a InspectorAuto.ro in perioada ianuarie - august, au avut kilometri dati inapoi de la cateva zeci de mii pana la cateva sute de mii, profitul din aceasta activitate fiind de cel putin 500 de euro la fiecare masina vanduta.

- Victor Rebengiuc a povestit despre reactiile primite in '89, dupa ce aparea la Televiziunea Romana, cu sulul de hartie igienica in mana, invitandu-i pe fostii activisti de partid, sa se stearga la gura inainte de a vorbi despre democratie. Actorul a vorbit despre acest episod, dar si despre alte amintiri,…

- Romania imprumuta 50 milioane euro de la Banca Internaționala pentru Reconstrucție și Dezvoltare pentru consolidarea și reabilitarea cladirilor Inspectoratului General pentru Situații de Urgența (IGSU), se arata intr-un comunicat de presa al Ministerului Finanțelor Publice (MFP).

- Statul trebuie sa recunoasca dreptul de sedere al cuplurilor gay casatorite daca unul dintre parteneri este cetatean al Uniuniunii Europene, a decis Curtea Constitutionala (CCR). Asociatiile MozaiQ si Accept saluta decizia Curtii si spun ca aceasta este un prim pas pentru recunoasterea oficiala a cuplurilor…

- "Nu o sa cer niciun fel de daune. Doar banii pe care i-am platit eu, 800.000 euro prejudiciu, plus doua milioane si ceva de euro, penalitati. Pe final, peste 7-8 luni de zile, o sa cer un lucru care este normal. Eu zic ca daca un judecator cum e Livia Stanciu, care are patru condamnari la CEDO, tu,…

- Statul pregatește o noua linie de finanțare de aproape 24 de milioane de euro din fonduri europene, pentru infrastructurile de Big Data și Open Data publice privind diversele evidențe cu cetațenii sau firmele din Romania. Banii sunt asigurați din Fondul European de Dezvoltare Regionala, parte a Politicii…