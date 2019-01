7 diete sănătoase pentru prostată. Aşa eviţi cancerul Insa exista cateva alimente care pot reduce riscul dezvoltarii cancerului la prostata. Dar, in loc sa te concentrezi pe consumul unui anumit aliment, cea mai buna recomandare este adoptarea unui stil de viata activ si a unor diete sanatoase. Iar hranirea sanatoasa este mult mai usoara decat crezi. Nu trebuie decat sa adopti anumite principii generale. Diete sanatoase pentru prostata # 1: Consuma cel putin 5 fructe si legume in fiecare zi S-ar putea sa fii putin confuz: sunt atat de multe fructe si legume pe lumea asta incat alegerile sunt foarte dificile. In general,… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

