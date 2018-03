7 curiozitati despre Ferrari: stiai ca Vaticanul are o masina cu 651 cai putere?

Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, in jurul orei 06.00, lucratorii din vama Siret au indisponibilizat un autoturism Volkswagen Polo in care au descoperit 280 de pachete de țigari de contrabanda. Mașina este evaluata la 9.000 de lei și era condusa de un ucrainean de 31 de ani. Pachetele cu țigari erau ascunse intr-un spațiu special…

- Jurnalistul Dan Andronic a dezvaluit in Evenimentul zilei ca fostul deputat Sebastian Ghița i-a povestit ca a imprumutat-o pe șefa DNA, Laura Codruța Kovesi, cu 7.000 de euro pentru a-și cumpara o Skoda Octavia, in momentul in care aceasta era detașata la Bruxelles. Imediat, Ghița a confirmat ceea ce…

- Ai un service auto cu deplasare la domiciliul clientului sau acolo unde se afla masina? Ai o firma de geamuri sau usi si realizezi un astfel de montaj? Cu siguranta, vei avea nevoie de o masina de serviciu foarte bine organizata.

- Asigurarea CASCO presupune cateva reguli foarte clare care trebuie cunoscute de soferi. Nerespectarea uneia dintre acestea poate determina anularea asigurarii, respectiv pierderea dreptului de a primi daune in cazul unui incident rutier.

- Invitata pentru a promova noul serial in care joaca, "Trust", in emisiunea de televiziune "Late Show with Stephen Colbert", de pe postul american CBS, actrita a fost rugata sa vorbeasca despre un moment socant din viata ei, acela cand, aflata intr-o masina, la Paris, a fost jefuita. In 2013, actrita…

- Politistii de frontiera aradeni au depistat doi barbați din Maroc și Irak care au incercat sa iasa ilegal din tara, ascunsi intr-un autoturism de pe platforma unui vagon dintr-un tren de marfa international. Ieri, in jurul orei 11.00, la Punctul de Trecere a Frontierei Curtici, pe sensul de iesire din…

- Producatorul nipon Toyota va expune la SIAB 2018 primul sau model de serie cu sistem de propulsie cu pila de hidrogen, denumit Mirai, scrie Promotor, care dezvaluie din caracteristicile acestui autovehicul al viitorului.

- Un accident de circulație s-a produs in aceasta dimineața, in jurul orei 10:00, pe DN17, pe raza localitații bistrițene Reteag. Potrivit primelor informații, accidentul rutier s-a produs la ieșire din Reteag inspre Beclean. Din cauze inca necunoscute, un autoturism a parasit partea carosabila și s-a…

- Polițiștii clujeni au reținut, pentru 24 de ore, un barbat, de 28 de ani, din comuna Calarași, care a cauzat un accident rutier soldat cu ranirea unei persoane.”La data de 18 martie a.c., în jurul orei 17.15, cel în cauza, în timp ce conducea un autoturism pe strada…

- O femeie are inima franta și se invinovațește pentru moartea copilul ei care urma sa implineasca trei ani. Kim Rowlands, 25 de ani, și-a lasat fetița de doi ani singura in mașina preț de cateva momente. Femeia a coborat sa faca o plata, iar cand s-a intors nu și-a mai gasit nici vehiculul și nici copilul.…

- Ford EcoSport produs in Craiova are parte de un facelift consistent pentru 2018, iar cu ocazia lansarii nationale am avut ocazia sa revedem fabrica din Craiova si sa aflam mai multe despre aceasta masina. Asadar, va prezentam 5 curiozitati despre Ford EcoSport, in acest clip scurt, si va invitam, de…

- Accidentul mortal care a implicat un vehicul autonom al Uber, luni, in statul american Arizona, reaminteste ca responsabilitatea utilizatorilor si a operatorilor acestor masini fara sofer este departe de a fi transata, relateaza AFP. O legislatie variabila Conventia de la Viena,…

- Avocatul Daniel Ionașcu, implicat intr-un grav accident de circulație. Mașina a fost distrusa in totalitate, iar medicii intervin pentru a-i salva viața acestuia. Daniel Ionașcu a fost dus de urgența la Spitalul Floreasca din București, dupa ce a suferit un accident grav de circulație, potrivit Spynews.…

- O masina fara sofer de la Uber Technologies a lovit si a ucis o femeie in Tempe, Arizona, duminica seara, aceasta fiind probabil prima fatalitate pietonala care implica un vehicul care se conduce singur. In urma intamplarii, compania a decis sa opreasca toate testele privind masinile autonome.

- Atunci cand esti tras pe dreapta de politie, ultimul lucru care iti trece in minte este sa faci un selfie cu masina autoritatilor. Lucrurile stau putin altfel in Dubai, acolo unde politia are in dotare o flota de supermasini demna de garajul lui Jay Leno.

- Inginerii de la Dacia si cei de la Renault si-au pus mintea la contributie si au venit cu un model de Duster pentru pilotii de raliuri. Ei au dezvoltat o masina cu o putere aproape incredibila pentru un brand romanesc. Asa cum banuiti deja, modelul a fost fabricat in editie limitata si poate fi condus…

- Și-a expus garderoba de lux pe Instagram și Snapchat in cateva fotografii care lasau la vedere colecția impresionanta de genți de lux a mezinei familiei Kardashian-Jenner. Astazi, Kylie șocheaza din nou, de data aceasta cu un bolid in ediție limitata. Cea mai bogata din familie, proapata mamica se rasfața…

- Dacia Duster No Limit. Inginerii de la dacia si cei de la ranualt si-au pus mintea la contributie si au venit cu un model de Duster pentru pilotii de raliuri. Ei au dezvoltat o masina cu o putere aproape incredibila pentru un brand românesc. Galeria Foto.

- DUPA CE A BATUT RECORDUL NEOFICIAL DE CIRCUIT LA BARCELONA, IN PENULTIMA ZI DE TESTARI DIN PRE-SEZON, SEBASTIAN VETTEL A DECLARAT PRESEI CA MONOPOSTUL, DEȘI SE COMPORTA BINE, AR AVEA NEVOIE DE ȘI MAI MULTA PUTERE PENTRU O EVOLUȚIE DE CU ADEVARAT DE NEEGALAT IN 2018. Vettel a ieșit cu gume hypersoft…

- Venit in vizita la București, fostul mare tenismen Boris Becker a descoperit la Țiriac Collection un model Ferrari ce a aparținut familiei sale. Unul dintre cei mai mai cunoscuți jucatori de tenis din lume, care a caștigat 49 de turnee la simplu și 6 de Grand-Slam, medaliat cu aurul olimpic și cel mai…

- ATENTIE SOFERI. Vezi motivul neasteptat pentru care politistii ating unul dintre farurile masinii cand te opresc in trafic. Tu stiai asta? Chiar daca nu ti s-a intamplat sa fi oprit in trafic de un agent de politie, cu siguranta ai remarcat acest aspect– politistul pune mana pe masina soferului. Motivul…

- Cele mai noi creații din industria auto sunt expuse la Geneva in cadrul unei expoziții anuale care atrage producatori din intreaga lume. In acest an, mașinile de lux de la Ferrari, Mercedes sau Porche nu mai sunt marile vedete.

- Datul zapezii de pe automobil nu este o misiune deloc ușoara pentru cei mai leneși dintre conducatorii auto. Iar iarna in București a pus stapanire. Dupa o iarna lunga fara zapada in București, a inceput sa ninga. Asta e o problema mare pentru șoferi. Cu toate acestea, chiar și cei mai puțin harnici,…

- Seria noastra de 7 curiozitati auto continua si azi avandu-i in prim plan pe cei de la Citroen. Nimeni nu s-ar fi gandit vreodata ca un nume atat de finut si cumintel poate sa fie purtat de automobile care uneori te surprind placut.

- Seria noastra de articole cu top 7 curiozitati auto continua cu Bentley. Nu cred ca exista printre cititorii nostri vreo persoana care sa nu fi auzit de Bentley si care sa nu inteleaga ce inseamna aceasta denumire. 0 0 0 0 0 0

- Recent am aflat ca spaniolii de la SEAT au decis sa faca un brand separat de masini sport, numit CUPRA. Daca pana acum astfel se numeau versiunile performante ale modelelor marcii, acum acesta vor purta atat o denumire noua, cat si un logo nou.

- Imaginile zilei vin din Buzau, acolo unde o mașina de teren a fost scoasa din noroi cu ajutorul unor boi. O femeie din județul Buzau a postat pe Facebook cateva imagini de pe un drum satesc pe care un autoturism cu mulți cai putere a ramas impotmolit. Situația a fost rezolvata cu ajutorul a doi boi…

- Un filmulet postat de o buzoianca de la munte, in care un autoturism cu multi cai putere este tras cu boii, tinde sa devina viral pe internet. Prin clipul postat pe Facebook, pe care multi l-ar considera mai degraba comic, autoarea lui doreste de fapt sa atraga atentia asupra starii jalnice a drumurilor…

- BMW va extinde gama Seria 2 cu o versiune Gran Coupe bazata pe un motor turbo cu 6 cilindri de 3.0 litri și 370 de cai putere, care sa rivalizeze astfel cu modele precum Mercedes CLA 45 AMG și Audi RS3 Sedan.

- Un român se afla printre cei 200 de cumparatori din întreaga lume ai celui mai rapid automobil BMW din istorie. Este vorba de modelul BMW M4 DTM Champion Edition, iar mașina a fost livrata anul trecut de Grupul Automobile Bavaria. Mașina ajunge de la 0 la 100km/h în doar 3.8 secunde…

- Proprietarul unui Ferrari abia cumparat, care a valorat aproximativ 300 de mii de dolari, și-a scos iubita la restaurant și i-a lasat cheile valetului de la restaurant pentru a avea grija de ea cât avea el sa stea în localul respectiv. Barbatul a ajuns sa regrete ulterior…

- Primul anunt auto original din acest an este cel de vanzare a unui automobil marca BMW. Proprietarul unui sedan Seria 5 in caroserie E39 da asigurari ca partenerul sau pe roti este ingrijit si i-a formulat o descriere cum nu a putut mai bine.

- Masina lui Adolf Hitler va fi scoasa la licitatie in statul american Arizona. Fostul lider nazist a condus automobilul in timpul celui de-al Doilea Razboi Mondial. Exista doar cinci exemplare in toata lumea.

- Un autocar a ars ca o torța seara trecuta in comuna Padeș. Mașina se afla in mers in momentul in care un scurtcircuit la motor a aprins focul care a cuprins imediat intregul mijloc de transport. In momentul in care a vazut flacarile, șoferul a avut o reacție uimitoare. De teama unei explozii care putea…

- Polițiștii din Dej au reținut, pentru 24 de ore, un barbat cercetat pentru comiterea infracțiunilor de furt in scop de folosința, distrugere, conducerea unui vehicul fara permis de conducere și sub influența alcoolului.

- Doi tineri din Constanta sunt cautati de politisti dupa ce au impuscat un caine care se plimba cu stapanul. Barbatul spune ca putin a lipsit sa nu fie si el ranit. Activistii pentru drepturile animalelor cred ca agresorii nu sunt la prima astfel de fapta.

- Un accident rutier s-a produs duminica, in jurul orei 13, la Valea Doftanei. Potrivit IJP Prahova, un autoturism a iesit in afara partii carosabile. Soferul, care se indrepta spre Valea Doftanei, a pierdut controlul volanului, masina cazand intr-o rapa de langa barajul Paltinu.…

- O tanara din Arad a facut apel pe Facebook, pe grupul Radar ARAD, dupa ce masina i-a fost lovita, sambata, la Podgoria, de un BMW de culoare gri. Potrivit tinerei, BMW-ul este seria 3 si are numarul de inmatriculare (aproximativ) AR ?? SCC. „Acum 10 min masina mea a fost lovita in sensul de la Podgoria…

- Un accident rutier a avut loc in curzukl zilei de astazi, 13 ianuarie 2018, in orașul Zlatna. O mașina, inscrisa in depașire, a intrat in alta care circula pe aceeași direcție și a virat la stanga, fara sa se asigure din spate. Accidentul s-a produs pe DN 74, la ieșire din orașul Zlatna, spre Abrud.…

- Salman Khan a primit amenințari cu moartea de la un gangster, pe nume Lawrence Bishnoi, dupa ce actorul a fost la o audiere la tribunalul Jodhpur cu privire la cazul sau de braconaj. Insa, miercuri lucrurile au luat o intorsatura urata, iar un grup de barbați inarmați și-a facut apariția pe platoul…

- Adolescenta de 18 ani avea permis de conducere din luna noiembrie anul trecut, iar lipsa de experienta la volan fiind, in opinia politistilor, principala cauza a accidentului.In autoturism se mai afla o alta tanara in varsta de 16 ani. "La un moment dat, conducatoarea auto a pierdut controlul…

- Toyota si subdiviziunea sa sportiva TOYOTA GAZOO Racing au prezentat in cadrul Tokyo Auto Salon, o expozitie de masini tunate si modificate organizata in capitala Japoniei, supercarul hibrid GR Super Sport Concept. Noutatea care a impresionat publicul este capabila sa genereze 1.000 de cai putere!

- Este cunoscut cazul profesorului Mihai Lucan, cel care ar fi facut legea in Cluj si care acum este anchetat pentru mai multe capete de acuzare, intre care si tentativa de omor. Cum au vrut insa cei de la DIICOT sa-l prinda si cum au esuat lamentabil?A

- O femeie de 63 de ani, din Muntenii de Sus, a ajuns la spital dupa ce a fost lovita de o mașina pe o trecere de pietoni din cartierul 13 Decembrie din Vaslui. Polițiștii au intocmit dosar penal pe numele șoferului de 31 de ani pentru vatamare corporala din culpa. Victima a fost transportata la Spitalul…

- Un șofer din Navodari probabil și-a invațat lecția și nu va mai ocupa niciodata locul altcuiva de parcare. Un șofer a avut parte de o surpriza neplacuta atunci cand a coborat din scara blocului și și-a gasit mașina infoliata pe motiv ca ar fi parcat pe locul altcuiva, scrie Ziua de Constanța.…

- Un șofer din Navodari care și-a lasat mașina pe locul de parcare al altui conducator auto a avut parte de surpriza vieții lui. Suparat ca mașina îi ocupa locul de parcare, conducatorul auto a vrut sa-i dea o lecție șoferului indisciplinat și i-a învelit mașina în folie. Imaginea…

- Aceste perechi pierdute in negura timpului sunt cu totul surprinzatoare azi. Despre unii nici nu ți-ai fi imaginat ca au fost vreodata impreuna # Helen Mirren si Liam Neeson Cine isi mai aminteste de ei? Cei doi s-au iubit intens in anii 80, inainte ca Liam sa inceapa o relatie cu Natasha Richardson,…

- Vitezomanii trebuie sa stie ca exista tari unde nerespectarea regulilor de circulație se pedepsește aspru. Codul rutier din Elvetia, din 2013, prevede amenzi uriase pentru depasirea vitezei legale si conducerea sub influenta bauturilor alcoolice. Amenzile prevad confiscarea automobilului, inchisoare…

- Printr-o ordonanta de urgenta adoptata pe 29 decembrie, premierul Mihai Tudose i-a oferit vicepremierului fara portofoliu Marcel Ciolacu dreptul de a-si numi secretari de stat si consilieri. Surse din PSD au explicat pentru „Adevarul“ ca acesta este mesajul oficial prin care Tudose transmite partidului…