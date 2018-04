7 curiozitati auto despre Peugeot: primul care pune pneuri de cauciuc pe rotile masinilor!

Stiri pe aceeasi tema

- Asfaltare de mantuiala, la Craiova, in jurul masinilor nemiscate din parcari. Dovada stau imaginile transmise de telespectatorii Digi24 care ne-au anuntat ca muncitorii nici macar nu au incercat sa-i contacteze pe proprietari, pentru ca acestia sa elibereze bulevardul inainte de-a turna covorul asfaltic.

- Muncitorii feroviari din Franta au lansat trei luni de proteste in ceea ce se anunta a fi cea mai mare si mai haotica actiune impotriva incercarilor lui Emmanuel Macron de a revizui transportul de stat si de...

- Seria noastra de articole legate de curiozitati auto continua cu Ferrari. Acest supercar nebunesc care ar putea sa faca orice pasionat auto sa suspine. Nu conteaza daca ai sau nu ai bani, senzatia pe care ti-o ofera Ferrari - fie si daca te uiti la el doar - este uimitoare. 0 0 0 0 0 0

- Piata masinilor de lux va continua trendul pozitiv inregistrat anul trecut, fiind ajutata si de lansarile de noi modele, a spus Adrian Pascu, Director divizia de lux, Porsche Inter Auto, in cadul evenimentului ZF Transport, Logistics&Automotive Summit 2018 Daca acum cativa ani producatorii…

- Actrița israeliana Gal Gadot, cunoscuta pentru rolurile sale de super-eroina în filme de acțiune, este imaginea noii serii Huawei P20, conform anunțului din cadrul petrecerii ce a urmat lansarii globale, care a avut loc la Paris pe 27 martie. Noua gama de smartphone-uri P20 a ajuns…

- O parte dintre spațiile verzi amenajate in centrul Sucevei, pentru care s-au facut numeroase eforturi sa fie insamanțate cu gazon, vor trebui sa fie refacute din nou, in aceasta primavara.Numai ca de aceasta data, principalii "dușmani" nu au mai fost numeroșii porumbei aciuați in ...

- Craterele care „impodobesc” strazile din municipiul Satu Mare nu sunt o noutate, mai ales pentru șoferii care nu odata, fac slalomuri pentru a nu iși distruge mașinile. La trecerea de pietoni din fața magazinului Lebada de pe Drumul Careiului, sunt cateva cratere de „toata frumusețea”, pregatite zic…

- Un barbat in varsta de 34 de ani, din Siliscani, a ajuns la Urgente vineri noapte, dupa ce a fost victima unui grav accident de circulatie. Evenimentul rutier a avut loc la intrarea in Stauceni dinspre Victoria, cand un autotren cu numere de Bistrita Nasaud, condus de un sofer in varsta de 30 de ani,…

- Banca Naționala a Moldovei a emis zece monede comemorative și jubiliare pentru seriile: „Personalitați”, „Femei celebre”, „Aleea Clasicilor din Gradina Publica „Ștefan cel Mare și Sfânt” din municipiul Chișinau”, „Cartea Roșie a Republicii…

- Cumparatorii de masini second-hand trebuie sa fie atenti nu doar la numarul de kilometri reali parcursi de autoturism, ci si la daunele avute, 67% dintre masinile pentru care s-a verificat istoricul de daune...

- Cati dintre voi au auzit de Alibaba? Daca numele va este necunoscut, am sa va lamuresc: Alibaba este cel mai mare site chinezesc de comert electronic. Acesta a fost infiintat in anul 1999 si a avut nevoie de doar 18 persoane, Jack Ma fiind ce mai important investitor - cu o suma initiala de 25 de…

- Runda a 18-a din Seria I a Ligii a III-a a debutat cu victoria categorica a liderei Aerostar Bacau. Vineri, echipa antrenata de Cristi Popovici s-a impus cu 8-0 pe teren propriu, contra Sanatații Darabani, razbunand astfel remiza din tur. Fl. Istrate (min. 5, din penalty și 28), Vraciu (49 și 51) și…

- Metalurgistul Cugir este singura dintre conjudețene care in runda ce deschide sezonul de primavara, etapa a 17-a in Seria a 5-a din Liga a 3-a, evolueaza sambata, 10 martie. “Roș-albaștrii” intalnesc in deplasare pe CS Iernut, unica echipa din serie ce nu a izbutit sa caștige pe teren propriu in prima…

- Reprezentanții Asociației Ceva de Spus trag un semnal de alarma și le transmit șoferilor ca nu este deloc ușor pentru cei care au dizabilitați locomotorii sa se plimbe pe strazile orașului. Daca cu scaunele cu rotile obișnuite mai reușesc „sa sara” peste borduri, cu cele electrice este ceva…

- La Kaufland, incarcarea mașinilor electrice e din partea casei Kaufland Romania va suporta costurile de incarcare a mașinilor electrice in rețeaua e-charge pentru clienții sai • Kaufland Romania anunța ca va suporta pentru clienții sai toate costurile de alimentare la cele 20 de stații de incarcare…

- Declinul diesel-urilor, masini la care emisiile de CO2 erau reduse, dar si cresterea record pentru SUV-uri au fost factori care au facut ca emisiile medii ale masinilor noi vandute in Europa sa creasca dupa zece ani de scadere, arata datele JATO. Toyota, Peugeot si Citroen stau cel mai bine, iar Dacia…

- Un utilizator de Google Earth a descoperit in Antarctica un obiect misterios si urma lasata de acesta prin zapada. Imaginea, publicata pe o retea de socializare, s-a viralizat. S-au gasit imediat multi oameni care sa sustina ca este vorba despre o nava extraterestra care s-a prabusit sau a aterizat…

- Aceasta noua generatie aduce ample schimbari fata de generatia precedenta, masina de fata avand o linie optica complet schimbata. Caroseria noii masini este hacth, adica are un hayon de mari dimensiuni si un spatiu interior peste media segmentului. Sub capota…

- Deck Nine Games a lansat astazi ultimul episod din Life is Strange: Before the Storm, serie in trei capitole a carei acțiune are loc cu trei ani inaintea poveștii din Life is Strange. Seria de fața a fost dezvoltata de Deck Nine, și nu de Dontnod, pentru ca studioul din urma lucreaza la Vampyr, disponibil…

- Despre masinile electrice si despre cele hibride se vorbeste tot mai des. Rapoartele de vanzari pentru anul 2017 au aparut deja din partea multor branduri, iar procentele pentru vanzarea masinilor electrice cresc vazand cu ochii. In Norvegia, ponderea masinilor electrice…

- Datorita temperaturilor scazute din ultima perioada, incepand cu data de 27.02.2018 Filiala de Cruce Rosie Dambovita alaturi de Primaria Municipiului Targoviste- Directia de Asistenta Sociala este alaturi de cetatenii din Targoviste prin reluarea Campaniei de distributie ceai sub denumirea "Impreuna…

- Seria noastra de 7 curiozitati auto continua si azi avandu-i in prim plan pe cei de la Citroen. Nimeni nu s-ar fi gandit vreodata ca un nume atat de finut si cumintel poate sa fie purtat de automobile care uneori te surprind placut.

- Un tribunal din orasul german Leipzig a decis marti ca interzicerea accesului autovehiculelor diesel in centrul oraselor este legala, in anumite conditii, o decizie care va afecta valoarea de revanzare a aproximativ 12 milioane de vehicule de pe cea mai mare piata auto.

- Directia de Servicii Sociale Brasov a anuntat ca in perioada 26 februarie – 31 martie se va desfasura o noua campanie de distribuire a tichetelor „Pentru suflet”, cu ajutorul carora pensionarii brasoveni cu o situatie economica precara vor putea cumpara produse pentru sarbatorile pascale. Pachetul…

- Seria noastra de articole cu top 7 curiozitati auto continua cu Bentley. Nu cred ca exista printre cititorii nostri vreo persoana care sa nu fi auzit de Bentley si care sa nu inteleaga ce inseamna aceasta denumire. 0 0 0 0 0 0

- Cea de-a treia parte a noii serii "Jurassic World", care a debutat cu un film lansat in 2015, ce a intrat in lista selecta a lungmetrajelor cu incasari de peste 1 miliard de dolari la nivel mondial, va fi lansata pe 11 iunie 2021, informeaza contactmusic.com.

- Cea mai inalta instanta administrativa germana, in Leipzig, va decide joi daca marile orase germane au dreptul de a interzice diesel-urile vechi, decizia putand sa afecteze 15 milioane de masini, scrie Reuters. Scandalul Volkswagen a afectat grav imaginea masinilor diesel si ponderea acestora in totalul…

- Credit Value Investments (CVI), companie de investitii in obligatiuni private din Polonia, unul dintre cei mai mari investitori din regiunea Europei Centrale si de Est si una dintre cele mai mari institutii europene care investesc in obligatiuni corporative, a incheiat 2017, primul an de prezenta…

- Noul EcoSport a fost inzestrat cu cele mai avannsate tehnologii Ford, pentru siguranta și confort: SYNC generația 3, Controlul Avansat al Tracțiunii, Sistemul de Monitorizare a Presiunii din Pneuri, Sistem de Asistența la Urgenta 112.

- De aceasta data, este vorba de o expozitie intitulata “De dragoste si tutun”, o expozitie la care direcotrul Muzeului, Ionel Muscalu, ne invita, printr-o postare pe facebook: “Muzeul Județean Teohari Antonescu Giurgiu va invita luni, 19. februarie a.c. , de la ora 11.00, la expoziția “De dragoste și…

- In ultimul trimestru din 2017, fata de acelasi trimestru din anul 2016, Produsul Intern Brut (PIB) a inregistrat o crestere cu 6,9- pe seria bruta si de 7- pe seria ajustata sezonier. Fata de trimestrul anterior, economia Romaniei a crescut in ultimul trimestru din 2017 cu 0,6-, serie ajustata sezonier.…

- Seria de evenimente de sambata, 10 februarie, consacrata implinirii a 630 de ani de atestare documentara a orașului Suceava și a Cetații de Scaun, s-a incheiat cu un concert al celor de la Carla"s Dreams, una dintre cele mai in voga trupe ale momentului.Purtand deja celebrele hanorace ...

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a declarat vineri, intrebat despre informatiile potrivit carora presedintele executiv al PSD, Niculae Badalau, si secretarul general adjunct al partidului, Codrin Stefanescu, ar urma sa fie schimbati din functii, ca "seria de fake news continua" si ca nu isi da seama "ce…

- Luna februarie aduce la Tiriac Collection un nou model Mercedes-Maybach. Este vorba despre un G 650 Landaulet, un vehicul cu totul impresionant. Acesta intregeste seria Maybach expusa in cadrul galeriei auto, iar in acest weekend va fi prezentat intr-un context exclusiv, in compania celorlalte vehicule…

- Soferii pot sa verifice si online, de acum inainte, clasa bonus/malus pentru masinile asigurate prin RCA. Autoritatea de Supraveghere Financiara a lansat, recent, o aplicatie prin care aceste informatii pot fi obtinute direct din fata calculatorului.

- Un român se afla printre cei 200 de cumparatori din întreaga lume ai celui mai rapid automobil BMW din istorie. Este vorba de modelul BMW M4 DTM Champion Edition, iar mașina a fost livrata anul trecut de Grupul Automobile Bavaria. Mașina ajunge de la 0 la 100km/h în doar 3.8 secunde…

- O femeie de origine peruana a fost împinsa de catre un necunoscut ieri, 26 ianuarie, sub roțile metroului la Roma, în stația Eur-Fermi, direcția Rebibbia. Victima a suferit numeroase fracturi și traume, informeaza roma.corriere.it.

- Finala Australian Open 2018, Simona Halep - Caroline Wozniacki, se disputa in aceasta dimineata, de la ora 10:30, pe fondul muzical al celebrului hit ABBA, 'The winner takes it all', in direct pe Eurosport si in format LIVE BLOG pe www.prosport.ro. 10:59 Wozniacki, la un game de castigarea primului…

- PSD l-a propus in funcția de ministru al Economiei pe deputatul Danuț Andrușca (49 de ani), un politician cvasi-necunoscut care in anii tranziției, doar cu bacalaureatul, a facut bani din afaceri cu cauciuc.

- Echipa feminina de handbal CSU Neptun Constanta s-a impus, miercuri, in deplasare, in fata Stelei Bucuresti, scor 38-34 (22-14), intr-o partida contand pentru etapa a XVll-a a Diviziei A, Seria A. Golurile formatiei antrenate de Ionut Puscasu si Lacramioara Ilie au fost reusite de Bianca Caldare (8),…

- Primaria Municipiului Dej organizeaza miercuri 24 ianuarie, manifestari dedicate Unirii Principatelor Romane care vor fi marcate de deschiderea Muzeului Municipal Dej. Evenimentele vor debuta la ora 12:00 cu demonstrații de lupta cu gladiatori in zona din fața Primariei Municipiului Dej și ateliere…

- Apa este sursa noastra de viața. Deși o privim de multe ori ca pe un lucru banal, apa ascunde de multe ori curiozitați ieșite din comun. Libertatea.ro iți prezinta 10 lucruri neștiute despre cel mai raspindit lichid de pe Terra. 1. In Africa și Asia, oamenii merg in media 6 kilometri pina la cea mai…

- Primele masini din proiectul Cortegiu sunt tot mai aproape sa apara pe strazile publice. In prezent exista 18 exemplare asamblate complet, iar in 2018 vor fi produse in total putin peste 70 de automobile.

- O tanara din Patarlagele a fost la un pas de moarte, marți seara, dupa ce mașina pe care o conducea a izbit un porc mistreț și era sa se rastoarne. Evenimentul s-a produs la Candești, 15 kilometri distanța de Buzau, zona in care cu aproape doi ani in urma o femeie de 31 de ani și-a pierdut viața dupa…

- Noi date despre creșterea economica a Romaniei in 2017 au fost facute publice de Institutul Naționale de Statistica. Produsul intern brut al Romania a crescut in trimestrul al treilea din 2017 cu 8,8 la suta pe seria bruta și cu 8,6 la suta pe seria ajustata sezonier, raportat la perioada similara din…

- Pilotul spaniol Carlos Sainz (55 ani) a castigat joi etapa a sasea a Raliului Dakar 2018, desfasurata intre Arequipa si La Paz, capitala Boliviei, devansandu-l cu patru minute pe francezul Stephane Peterhansel, coechipierul sau de la Peugeot, care si-a pastrat prima pozitie in clasamentul general.…

- In aceasta perioada, pregatirile se vor face pe plan local, in aer liber sau la sala de forța. Din acest an, Radu Bote va face parte din staff-ul tehnic, ca antrenor coordonator, alaturi de Cristian Ionescu (antrenor cu portarii) și de Marcel Vulpe, cel care s-a ocupat in tur de pregatirea…

- Sony Europa anunța o noua gama de televizoare 4K HDR, conceputa pentru a oferi contrast, culori și claritate îmbunatațite. Seriile AF8 și XF90 sunt cele mai noi opțiuni, special create pentru a valorifica la maximum conținutul 4K HDR. În 2017, Sony a introdus o noua gama…

- Datele analizate releva faptul ca masini ale marcilor Volkswagen, BMW si Audi au fost cele mai verificate de clientii de automobile rulate din Romania, in timp ce maximum 1% dintre clientii de masini vechi Renault, Dacia, Fiat sau Peugeot verifica istoricul online. Pe de alta parte, marea…