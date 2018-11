Stiri pe aceeasi tema

- ''Aceste rachete de croaziera sunt mobile. Ele sunt greu de detectat. Pot fi dotate cu focoase nucleare'', a declarat Stoltenberg, acuzand Moscova ca incalca Tratatul INF privind rachetele cu raza de actiune intermediara, semnat in 1987. Rusia insista ca racheta SSC-8 are o raza de actiune…

- Presedintele francez, Emmanuel Macron, a afirmat - intr-un interviu difuzat marti de postul de radio Europe 1 - ca Europa nu va putea sa se apere fara ''o armata europeana adevarata'', relateaza AFP. ''Europenii nu vor fi aparati daca nu se decide constituirea unei…

- Romania a reușit o performanța remarcabila la Campionatul Mondial de Carcassonne, ce s-a desfașurat sambata, 27 octombrie 2018, la Essen in Germania. Marian Curcan, reprezentantul țarii noastre, s-a clasat pe locul doi in cadrul competiției. Proaspat desemnat Campion Național al Romaniei la Carcassonne,…

- Importurile de otel in Europa au crescut semnificativ in trimestrul trei din 2018, ca rezultat al tarifelor vamale impuse de SUA, in special cele din Turcia, amenintand producatorii europeni de otel, in conditiile in care cererea pe continent incetineste, se arata intr-un raport al Asociatiei Europene…

- Statele Unite nu trebuie sa stabileasca politica energetica a Europei si nici sa decida daca Germania cumpara gaze naturale din Rusia, a declarat marti un inalt diplomat german, transmite Reuters preluata de Agerpres. Secretarul de stat in ministerul german de Externe, Andreas Michaelis, a…

- Platforma de photosharing Instagram a picat atat pe desktop cat și pe mobil, iar problema pare a fi una la nivel global nu doar in Romania. Utilizatorii care incearca sa intre pe Instagram de pe calculatoare sau laptopuri primește eroarea 5XX Server Error, iar cei care vor sa acceseze rețeaua de socializare…

- Daria Parkhomenko (Rusia), in varsta de 27 de ani, a castigat Concursul Enescu 2018, Sectiunea Pian, dupa o Finala in care a interpretat Concertul pentru pian si orchestra nr. 3 in re minor op.30 de Serghei Rahmaninov. In urma votului juriului, concurenta s-a clasat pe o pozitie de egalitate cu castigatorul…

- Autor: Sorin Rosca Stanescu Ultimele experiențe, in special cele petrecute in acest an, demonstreaza fara echivoc faptul ca Parlamentul are obligația de a promova o noua lege, care sa reglementeze modul de desfașurare al manifestațiilor publice. In special a celor de protest. In ultima instanța, și…