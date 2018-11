7 carti de leadership pe care trebuie sa le citesti daca vrei o cariera de succes, indiferent de domeniu

Stiri pe aceeasi tema

- Asociatia Tineri pentru Comunitate Bistrita a derulat in aceasta perioada Proiectul Dezvoltarea potentialului vocational pentru o cariera de succes - Editia a-II-a, finantat de Ministerul Tineretului si Sportului cu suma de 24610 lei. Parteneri in cadrul proiectului au fost CJRAE Bistrita-Nasaud, CJRAE…

- Tinerii din generatiile Millennias si Z au nevoie de mentori la locul de munca. Pentru ei este foarte important sa aiba alaturi pe cineva de la care sa invete, sa ii indrume in cariera, sa ii asculte, sa ii stimuleze si sa ii motiveze. Atunci cand...

- Pierce Brown este un scriitor american de SF si Fantasy, foarte in voga. Cartile sale sunt traduse in 25 de limbi. Desi este atat de celebru, scriitorul are doar 30 de ani si, pana sa-i fie publicat primul roman, a fost refuzat de 120 de edituri. Cea de-a 121-a, care a acceptat publicarea, a dat lovitura.

- CS U Craiova a anunțat in cursul acestei dimineți ca i-a reziliat contractul italianului Fausto Rossi, 27 de ani, care nu a jucat deloc in acest sezon. Accidentat o buna parte din sezonul trecut, mijocașul nu a mai primit nicio șansa din partea lui Mangia, fiind trimis sa joace la "satelitul" din Liga…

- Daca ai un blog si vrei sa participi la unul dintre cele mai importante evenimente de leadership si dezvoltare personala si profesionala pentru femei, aplica pentru un bilet gratuit la conferinta care iti aduce informatii utile despre leadership, branding personal, antreprenoriat si nu numai.…

- Legendara trupa americana de rock Eagles va lansa la 2 noiembrie ''Legacy'', un set de materiale discografice pentru colectionari, care contine toate albumele din cariera de succes a trupei, informeaza site-ul grupului citat de EFE, scrie Agerpres. ''Legacy'' cuprinde 12 discuri care contin…

- Rezultatele sub așteptari din acest sezon au dus la desparțirea lui Dinamo dde tehnicianl echipei Florin Bratu. FC Dinamo București a anunțat in urma cu puțin timp prin intermediul site-ului oficial incheierea raporturilor contractuale, de comun acord, cu antrenorul principal Florin Bratu, dupa ultimele…

- Au fost momente de groaza pentru unul dintre prezentatorii emisiunii auto “Grand Tour” de la Amazon, Richard Hammod și soția sa, Mindy, cand hoții au intrat peste ei in timp ce dormeau in vila lor de vacanța din Sudul Franței.