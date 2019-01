7 calităţi pe care bărbaţii le caută la femei Iata 7 calitati pe care barbatii le cauta la femei.



1. Sa fie singura



Un barbat care isi doreste o relatie stabila va ocoli femeia implicata intr-o alta relatie, ca sa evite complicatiile. Asa ca primul lucru pe care va dori sa-l afle de la o femeie este daca este singura si disponibila.



2. Sa fie sexy



Notiunea de sexy, difera – de asemenea – de la barbat la barbat, insa toti isi doresc sa abia alaturi o femeie care sa fie sexy pentru ei.



3. Sa fie stabila emotional



O femeie care sa aiba nervii "acasa" este o caracteristica aflata in multe… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

