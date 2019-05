7 buletine expirate, pe zi, la Arad Arad. Atenție, cei carora le expira actul de identitate sunt pasibili de amenda cuprinsa intre 40 și 80 de lei, cu posibilitatea plații a jumatate din cuantum in 15 zile. O medie ne arata ca lunar sunt trimise peste 230 de astfel de invitații, respectiv cate șapte in fiecare zi. In acest sens, polițiștii locali aradeni din cadrul Serviciului Identificari, Evidența Persoanelor și a Proceselor Verbale efectueaza verificari la domiciliul persoanelor aflate in aceasta situație, in vederea intrarii in legalitate. Vizita polițiștilor locali la domiciliul persoanelor cu acte de identitate expirate… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

