- Aproximativ 564 de persoane au fost in spațiu pana in prezent, 65 dintre ele fiind femei. Valentina Tereșkova, o cosmonauta din Rusia, este prima femeie care a zburat in spațiul cosmic, la 16 iunie 1963. NASA a avut nevoie de 20 de ani pentru a trimite in spațiu o femeie. In 1983, Sally Ride a... Read…

- Megan Fox iși incurajeaza fiul sa fie el insuși. Actrița, in varsta de 33 de ani, a fost invitata intr-o emisiune unde a vorbit despre cei trei copii pe care ii are impreuna cu actorul Brian Austin Green. Megan Fox a discutat in special despre fiul ei cel mare, Noah, de 6 ani. Puștiul este... Read More…

- Procurorii au prelevat in urma cercetarilor la fata locului zeci de probe biologice din casa lui Gheorghe Dinca, in principal pete de sange, iar primele rezultatele primite de anchetatori de la specialistii in medicina legala indica alte cel putin trei victime ale lui Gheorghe Dinca, in afara Alexandrei…

- Ancheta procurorilor DIICOT in cazul crimelor de la Caracal inainteaza, fiind identificat profilul ADN al altor cel putin trei victime ale suspectului Gheorghe Dinca, potrivit unor surse, citate de Adevarul.ro. Femeile traiesc si ar fi fost deja audiate de anchetatori. In urma cercetarilor la fața locului,…

- In mod tradițional, multitasking-ul a fost perceput ca aparținand de domeniul femeii. O femeie, in special una cu copii, jongleaza de regula intre locul de munca și o gospodarie – in sine un amestec frenetic de sarcini casnice și copii. Dar un nou studiu, publicat in PLOS One, arata ca femeile nu sunt…

- Femeile din Arabia Saudita pot calatori in strainatate fara permisiunea unui tutore barbat, potrivit unei serii de decrete regale. Conform noii reguli anunțate vineri, femeile cu varsta peste 21 de ani pot solicita un pașaport fara autorizația unui tutore barbat. Toți adulții pot solicita acum un pașaport…