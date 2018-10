6ix9ine lanseaza single-ul „Stoopid” (feat. Bobby Shmurda)

Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentantii Romaniei in finala Eurovision de anul acesta revin cu un nou single – “Binele meu”. Dupa ce au cucerit inimile romanilor cu piesa ” Goodbye”, trupa revine cu un nou single, de data aceasta inspirat de haosul ce ne inconjoara si relatiile bolnavicioase din care ne este foarte greu sa iesim.…

- Vița de Vie lanseaza Sorcova, cel de-al patrulea single extras de pe Șase (-), cea de-a doua parte a albumului SASE/ SASE. Fanii Vita de Vie au putut asculta Sorcova, in premiera, cu o zi inainte de lansarea oficiala, in direct, pe pagina de Facebook. Sorcova ne pregateste pentru mult așteptata lansare…

- Black Eyed Peas lanseaza videoclipul single-ului „BIG LOVE”, un material care se pliaza perfect pe corpul climatului social actual, atingand subiecte sensibile, precum violenta armata, abuzurile politiei, ruptura afectiva provocata de social media, relatiile rasiale in America, incertitudinea politica,…

- Single-ul „Oh Baby” este compus de catre Tranda, iar mix/master-ul este realizat de Paul Iorga. Tranda s-a implicat si in producerea videoclipului, la care a colaborat cu Dan Mihai Lupescu. Noua piesa este al doilea single extras de pe urmatorul album semnat Tranda, „NORD”, material care va aparea in…

- Jason Derulo isi lanseaza astazi cel mai nou single, numit “Goodbye”. Acesta este in colaborare cu David Guetta, Nicki Minaj si Willy William si contine versuri alat in limba engleza, cat si in limba spaniola. Piesa va beneficia si de un videoclip, care se va lansa luna viitoare. El a fost regizat de…

- Ramona Nerra continua colaborarea cu Dr. Mako si lanseaza piesa „Let’s Just Dance”, featuring Kalif. Single-ul este compus de catre artisti, iar de productie s-au ocupat Dr. Mako si Alin Radu. “Let’s Just Dance” este al doilea single pe care Dr. Mako si eu l-am compus si pe care il lansam anul acesta.…

- Mura Masa a lansat single-ul „Complicated” (ft. Nao), un material original, care continua in mod magistral linia succesului trasata deja de lansarea albumului „Mura Masa” (14 iulie 2017) si a colaborarii explozive cu Octavian pentru piesa „Move On”. „Complicated” functioneaza dupa o reteta distincta…

- Dupa ce a colaborat cu numerosi artisti internationali, Myra Monoka lanseaza primul single din cariera solo: „Rewind”. Piesa este un mix contemporan si fresh de r’n’b & electronic pop si e compusa si produsa de catre artista impreuna cu Barna Horvath. „Lucrez la propriile mele proiecte de un an si jumatate.…