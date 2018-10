Stiri pe aceeasi tema

- Sistemul Prevent al Agentiei Nationale de Integritate a analizat, in primul an de functionare, 16.256 de proceduri de achizitie publica in valoare totala de 72 de miliarde de lei (aproximativ 15,4 miliarde de euro), procedura cu cea mai mare valoare fiind de 2,8 milioarde de lei (aproximativ…

- Sistemul PREVENT a analizat, in perioada 20 iunie 2017 - 30 septembrie 2018, in vederea prevenirii conflictului de interese, 16.256 de proceduri de achizitii publice cu o valoare totala de 72 miliarde lei (aproximativ 15,4 miliarde euro), a anuntat marti Agentia Nationala de Integritate. …

- In perioada 20 iunie 2017 – 30 septembrie 2018, sistemul PREVENT a analizat, in vederea prevenirii conflictului de interese, un numar de 16.256 de proceduri de achiziție publica cu o valoare totala de 72 miliarde lei (aprox. 15,4 miliarde euro). Procedura cu cea mai mare valoare analizata de PREVENT…

- Instrumentul utilizat de ANI a intrat in functiune la mijlocul lunii iunie 2017 si a analizat circa 100.000 de proceduri de achizitie publica care totalizeaza aproximativ 72 de miliarde de lei, potrivit secretarului general al Agentiei Nationale de Integritate, Silviu Popa.

- Sistemul PREVENT a impiedicat semnarea, in conflict de interese, a 55 de contracte, in valoare de 500 de milioane de lei, potrivit secretarului general al Agentiei Nationale de Integritate, Silviu Popa. "Pana in prezent, PREVENT-ul a emis 57 de avertismente de integritate, potentiale conflicte…

- Agentia Nationala de Integritate a constatat incalcarea regimului juridic al conflictului de interese in materie administrativa de catre Mariana Voicu, fost director executiv si actual sef serviciu in cadrul Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca Vrancea. "In perioada 1 aprilie -…

- Potrivit Inspectoratului General al Poliției Române, oamenii legii au aplicat amenzi în valoare e aproape 10 milioane de lei, într-o singura zi.”Ieri, polițiștii au intervenit la peste 3.000 de evenimente la care au fost solicitați pentru a oferi ajutor celor…

- Agentia Nationala de Integritate a constatat incalcarea regimului juridic al conflictului de interese in materie administrativa de catre Anca Mihaela Podrumaru director al Directiei Politici Industriale, Competitivitate si Transport Energie din cadrul Ministerului Economiei. Potrivit unui…