- La Timișoara va avea loc din nou o pedalare critica. De aceasta data va fi urmata și de o dezbatere. Sunteți invitați sa veniți cu bicicletele, sa va plimbați prin oraș, sa aratați ca faceți parte din trafic și sa dezbateți. Intalnirea va avea loc vineri, 28 iunie, de la ora 18.00, la Catedrala Mitropolitanai,…

- Saptamana PRIDE la Timișoara programeaza și un… picnic. Sambata, 8 iunie, de la ora 15, in Parcul Poporului se joaca Cards Against Humanity – ediția PRIDE. La Timișoara se celebreaza diversitatea. Prima saptamana PRIDE a comunitatii LGBTQ+ din Timisoara va avea loc incepand de joi, 6 iunie. eQuiVox…

- La Timișoara, in weekendul care vine, se va colecta sange cu... autocarul. Nu numai atat, veți primi la schimb bilete la doua mari festivaluri din țara. Centrul Regional de Transfuzie Sanguina Timișoara impreuna cu organizatorii celor mai populare festivaluri UNTOLD și NEVERSEA și Universitatea Politehnica…

- La Timișoara are loc un un atelier de socializare prin lucru manual. Asociația Culturala Salvați Patrimoniul Timișoarei organizeaza, cu sprijinul logistic al Consiliului Județean Timiș, un atelier de socializare prin lucru manual, devenit deja tradițional. Atelierul este oferit gratuit de voluntarii…

- La Timișoara va avea loc Pedalarea copiilor, chiar de ziua lor – 1 iunie. Viitoarea generație de bicicliști va pedala in urbea de pe Bega. Evenimentul se va desfașura in 1 iunie, incepand cu ora 9.00, in Parcul Botanic din Timișoara. „Privim cu incredere la viitoarea generație de bicicliști. De ziua…

- Mitropolitul Banatului IPS Ioan a primit la reședința mitropolitana un grup de 24 tineri din Finlanda, insoțiți de preotul Ioan Dura. Oaspeții sunt membrii parohiei Turku, o localitate din țara celor o mie de lacuri, iar insoțitorul lor este chiar preotul paroh. Tinerii fac parte din Biserica Ortodoxa…

- La Timișoara va fi prezent parintele Damaschin Grigoriatul, care va ține conferința „Har vs. Vrajitorie”. Evenimentul va avea loc vineri, 12 aprilie, de la ora 18.00, in Sala Festiva a Parohiei Iosefin, Sinaia (A. Mocioni nr.9). Intrarea este libera. „Poate nu toți am avut pana acum sau nu vom avea…

- Mașini clasice, care au vazut multe, care s-au nascut de zeci de ani, dar care arata de parca au fost scoase din cutie vor fi expuse la mijlocul lunii aprilie in Piața Unirii din Timișoara. Le puteți admira și le puteți asculta poveștile. La Timișoara va avea loc Retroparada Primaverii, organizata de…