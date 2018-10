Stiri pe aceeasi tema

- In urma controalelor efectuate la nivel național in unitati de turism, unitați de alimentație publica și tabere școlare au fost identificate nenumarate incalcari ale normelor de igiena și sanatate publica. S-a terminat vacanța elevilor, iar cea a studenților este pe sfarșite, dar vremea este inca…

- Politistii Biroului de Combatere a Delictelor Silvice din cadrul IPJ Suceava si cei din cadrul subunitatilor teritoriale de politie, in cooperare cu specialistii Garzii Forestiere Suceava si ai Directiei Silvice Suceava, au organizat in perioada 21-28 august actiuni punctuale pe raza judetului, ...

- A plouat cu amenzi pe principalele drumuri din Romania, inclusiv pe Autostrada Soarelui si la Ovidiu. Mii de autovehicule au fost verificate de catre inspectorii rutieri pentru a vedea daca circula in parametrii normali, insa nu toti s au bucurat sa scape "nevatamati". In perioada 2 31.07.2018, Inspectoratul…

- In perioada 31 iulie- 7 august polițiștii Biroului de Combatere a Delictelor Silvice Suceava și cei din cadrul subunitaților teritoriale de poliție, in cooperare cu specialiștii Garzii Forestiere Suceava și ai Direcției Silvice Suceava au organizat 47 de acțiuni punctuale pe raza județului, pentru…

- Inspectorii sanitar-veterinari vor continua controalele pe intreg teritoriul județului, iar un bilanț final va fi prezentat la incheierea sezonului vacanțelor. Direcția Sanitara Veterinara și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Buzau, a efectuat, in perioada sezonului estival, acțiuni ce vizeaza…

- Trei restaurante au fost inchise, dupa ce un client a filmat un gandac intr-un mall din Galați. In urma unui control fulger, ofițerii de la Protecția Consumatorului au descoperit numeroase nereguli precum prezența gandacilor in spațiile aferente mancarii, legumelor, precum și a diverselor sortimente…

- Inspectorii din cadrul ITM Gorj au depistat, in timpul unui control efectuat saptamana trecuta, un minor in varsta de 16 ani, care muncea fara forme legale la reabilitarea sediului unei biblioteci din municipiul Targu Jiu. ” Societatea comerciala pentru care presta activitate, minorul, avea…

- In cursul lunii iunie 2018, inspectorii de munca din cadrul I.T.M. Satu Mare au efectuat 159 controale, din care 95 controale in domeniul relațiilor de munca (RM) și 64 controale in domeniul securitații și sanatații in munca (SSM), fiind constatate 211 deficiențe pentru inlaturarea carora s-au dispus…