67,2%, rată de promovabilitate la Bac după prima sesiune din acest an Rata de promovare in ansamblu (inainte de contestatii), incluzand si elevii proveniti din promotiile anterioare, este de 67,2%. Rata de promovare (inainte de contestatii) inregistrata de absolventii care au finalizat studiile liceale in promotia 2018-2019 si au sustinut probele examenului de Bacalaureat in sesiunea iunie-iulie este de 73,7% (superioara cu un procent celei de anul trecut: 72,7%). S-au inregistrat 177 de medii generale de 10 (104 – anul trecut). Din totalul candidatilor inscrisi (136.091), s-au prezentat 129.166 de candidati. Au fost eliminati pentru frauda sau tentativa de frauda… Citeste articolul mai departe pe curierulnational.ro…

Sursa articol: curierulnational.ro

