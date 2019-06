Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ 40.000 de pelerini sunt prezenți, sambata, la evenimentele publice ale Sanctitații Sale Papa Francisc de la Șumuleu Ciuc, anunța Comitetul Interministerial pentru Securitate “Vizita Papa Francisc 2019”, conform Mediafax.Potrivit informațiilor de la nivelul Comitetului Interministerial…

- Papa Francisc continua vizita oficiala in Romania. Suveranul Pontif este sambata la Șumuleu-Ciuc, unde va oficia Sfanta Liturghie, in fața a zeci de mii de credincioși. De la Șumuleu, liderul Bisericii Catolice merge la Iași. Zeci de mii de persoane din intreaga lume sunt asteptate sa participe, sambata,…

- Comitetul Interministerial pentru Securitate “Vizita Papa Francisc 2019” precizeaza ca peste 150 de mii de bucureșteni au participat astazi la evenimentele publice ale Sanctitații Sale, de la aterizarea in Romania pana la retragerea la Reședința Oficiala. Comparativ cu anul 1999 cand Papa Ioan Paul…

- Comitetul Interministerial pentru Securitate „Vizita Papa Francisc 2019” mulțumește pentru sprijin și ințelegere locuitorilor din București, Miercurea Ciuc, Iași și Blaj. Sunteți adevarați parteneri și beneficiari ai vizitei Suveranului Pontif, in acest moment istoric pentru Romania. Actiunile ce vor…

- Comitetul Interministerial pentru Securitate „Vizita Papa Francisc 2019” face in aceste zile ultimele pregatiri pentru implementarea masurilor de securitate ce se impun pe durata vizitei Suveranului Pontif. Astfel de activitati sunt programate in perioada 28-30 mai 2019, in toate orasele in care se…

- Comitetul Interministerial pentru Securitate „Vizita Papa Francisc 2019” a stabilit, in colaborare cu reprezentatii Bisericilor din Bucuresti, Miercurea Ciuc, Iasi si Blaj, un set de recomandari utile tuturor celor care vor participa la activitatile publice prilejuite de vizita Papei Francisc. Accesul…

- Asociația Serviciul de Ajutor Maltez in Romania – Sucursala Aiud, in baza parteneriatului cu Primaria Municipiului Aiud, a organizat in perioada 2 – 5 aprilie 2019, cel mai mare program gratuit de screening medical pentru persoane adulte și copii din municipiul Aiud și din localitațile aparținatoare.…