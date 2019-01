Stiri pe aceeasi tema

- FOTO – Arhiva O persoana a decedat din cauza gripei, de la inceputul sezonului rece pana pe 30 decembrie 2018 fiind confirmate 67 cazuri de gripa, informeaza Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului National de Sanatate Publica. Persoana decedata este…

- Morbiditatea prin infecții respiratorii acute a fost comparabila cu cea inregistrata in saptamana precedenta și s-a incadrat in intervalul așteptat, a anunțat Institutul Național de Sanatate Publica...

- 36 de cazuri de gripa au fost confirmate la nivel national de la inceputul acestui sezon, arata cea mai recenta statistica furnizata de Institutul National de Sanatate Publica (INSP). Pana in prezent, nu a fost comunicat niciun deces confirmat cu virus gripal.

- Alte 23 de cazuri nou-confirmate de rujeola au fost raportate in ultima saptamana, astfel ca numarul total al imbolnavirilor a ajuns la 15.493, din care 59 de decese, anunta Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT).Potrivit CNSCBT, numarul total de cazuri…

- Numarul total de cazuri confirmate cu rujeola in Romania raportate pana la data de 26.10.2018 este 15 434, din care 59 de decese, Potrivit Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile. In perioada 22.10. ndash; 26.10.2018 au fost raportate inca 26 de cazuri nou confirmate in…

- Un numar de 26 de noi cazuri de rujeola au fost confirmate in cinci judete si in Bucuresti in perioada 22 – 26 octombrie, potrivit datelor Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile, publicate ieri pe site-ul Institutului National de Sanatate Publica și preluate de Agerpres.…

- Numarul total de cazuri de rujeola confirmate in Romania raportate pana la data de 26 octombrie este 15.434, dintre care 59 de decese.In ultima saptamana, cele 26 cazuri nou confirmate au fost inregistrate in Giurgiu - 13, Salaj - 6, Bucuresti, Prahova, Teleorman cate doua cazuri si Bihor…

- Pana in momentul de fata nu s-au inregistrat cazuri confirmate de gripa, morbiditatea prin infectii respiratorii acute incadrandu-se in intervalul asteptat in aceasta saptamana. La nivel national, numarul total de cazuri de infectii respiratorii acute (gripa clinica, IACRS si pneumonii) a fost de 82799,…