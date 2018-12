65,1% dintre tinerii români locuiau în gospodării supraaglomerate, în 2017; media UE, 26,7% În zece state membre se înregistreaza o rata de supraaglomerare pentru tineri mai ridicata decât media UE. Printre ele, sapte tari (Slovacia, Letonia, Polonia, Croatia, Ungaria, Bulgaria si România) au raportat anul trecut ca mai mult de jumatate din populatia lor tânara locuieste în gospodarii supraaglomerate.



În rândul statelor membre ale UE, cel mai scazut procent de tineri cu vârsta cuprinsa între 15 si 29 de ani care locuiau în gospodarii supraaglomerate se înregistra în 2017 în Malta (4%), Cipru… Citeste articolul mai departe pe monitorulcj.ro…

Sursa articol: monitorulcj.ro

