64 de morti in incendiul din Kemerovo

- Lacrimi și durere care nu poate fi exprimata în cuvinte! Copii care au plecat sa vada un film la mall cu clasa au ars de vii. O adevarata tragedie care a lovit orașul Kemerovo, din sud-vestul regiunii ruse Siberia.

- Pe internet au aparut primele imagini video inregistrate de camerele de supraveghere din mall-ul din Kemerovo. Acestea au capturat inceputul focului din centru comercial, dar si reactia oamenilor ingroziti de ce se intampla.

- Un incendiu s-a produs duminica la un centru comercial din Rusia. Echipele de intervenție lucreaza fara intrerupere in zona. Bilanțul provizoriu arata 64 de morți, printre care 9 copii, 12 raniți, iar alte zeci de persoane sunt date disparute . Incendiul a izbucnit la etajul 4 in zona salilor de cinema,…

- Cel putin 64 de persoane, intre care 9 copii, au murit, dupa ce un incendiu a izbucnit intr-un centru comercial din orasul Kemerovo, aflat in sud-vestul regiunii ruse Siberia, a anuntat luni Ministerul rus pentru Situatii de Urgenta, informeaza agentia Tass.

- Bilantul anuntat anterior era de 53 de morti. Un purtator de cuvant al serviciilor de urgenta anuntase initial ca au fost gasite inca 11 cadavre in zona unde se afla cinematograful. Ulterior a confirmat ca autoritatile au descoperit inca cinci trupuri neinsufletine. Incendiul a avut loc in centrul comercial…

- Cel putin 64 de corpuri au fost gasite dupa incendiul de duminica intr-un centru comercial din Kemerovo, oras industrial in vestul Siberiei, potrivit unui nou bilant dat publicitatii de agentiile de presa...

- In Rusia, bilantul incendiului care a avut loc aseara la un centru comercial din orasul Kemorovo a ajuns la 64 de morti din care 9 copii. Autoritatile au anuntat totodata ca 44 de persoane au avut nevoie de ingrijiri medicale iar 10 dintre acestea sunt internate in spital. Printre cei internati in stare…

- Cincizeci și șase de persoane, dintre care 9 copii, au murit si alte zeci de persoane, printre care numeroși copii, sunt in continuare date disparute luni dupa incendiul care a devastat un centru comercial din Kemerovo, un oraș industrial din Siberia occidentala, scrie AFP.

- Cel puțin 53 de persoane au murit in incendiul devastator care a cuprins un mall din Kemerovo, in Rusia. Printre victime se numara cel puțin 41 de copii, iar alți 10 sunt dați disparuți, au declarat oficialii citați de BBC News, scrie digi24.ro.

- Peste 53 de persoane au murit untr-un incendiu care a izbucnit intr-un centru comercial din orasul Kemerovo, aflat in sud-vestul regiunii ruse Siberia, a declarat luni Ministerul rus pentru Situatii de Urgenta, conform agentiei Tass. Incendiul a avut loc in centrul comercial Zimnyaya Vishnya. Se pare…

- Cel putin 48 de persoane au murit in incendiul produs intr-un centru comercial aflat in orasul minier Kemerovo, scrie BBC. Alte 27 de persoane sunt date disparute, informeaza news.ro.Initial, oficilialitatile ruse a spus ca 64 de persoane sunt date disparute, dar ulterior au precizat ca in…

- Cel puțin 48 de persoane au murit si alte zeci au fost ranite in incendiul masiv care a cuprins centrul comercial Winter Cherry din orasul Kemerovo, aflat in sud-vestul regiunii ruse Siberia, spun oficialii ruși, potrivit www.rferl.org. “Mai multe persoane ...

- Cel putin 37 de persoane si-au pierdut viata duminica intr-un centru comercial din Kemerovo, un oras industrial din Siberia de Vest, a transmis agentia publica rusa TASS, citand mai multi...

- Mai multe clipuri video postate pe rețelele de socializare arata imagini cu oameni care sar de la etaj, pentru a scapa de incendiu.Inițial, Comitetul rus de Ancheta transmisese ca patru persoane, dintre care trei copii, au decedat ca urmare a incendiului.Kemerovo, un centru de exploatare…

- Cel putin patru persoane au murit, trei fiind copii, iar alte cateva zeci au fost ranite in urma unui incendiu dintr-un centru comercial in Siberia, scrie BBC potrivit News.ro . Focul a izbucnit la etajul al patrulea al cladirii Winter Cherry din orasul Kemerovo, conform site-ului de stiri rus Sputnik…

- Focul a izbucnit la etajul al patrulea al cladirii Winter Cherry din orasul Kemerovo, conform site-ului de stiri rus Sputnik citat de BBC. In videoclipurile postate pe retelele sociale se poate vedea cum iese fum de la geamuri iar pompierii evacueaza zona. De asemenea, pot fi vazute persoane care se…

- Flacarile au cuprins, ieri, spatii extinse ale unui centru de agrement din orasul Kemerovo, situat in estul Rusiei. Potrivit autoritatilor cel putin patru copii si-au pierdut viata in urma incendiului.

- Autoritațile romane au solicitat urgentarea procedurilor pentru repatrierea trupurilor celor 5 romani morți in Cehia. Ministrul pentru romanii de pretutindeni, Natalia-Elena Intotero, alaturi de subsecretarul de stat Victor Ionescu din cadrul Ministerului pentru Romanii de Pretutindeni și de membrii…

- Drumul național DN 12B care asigura legatura spre stațiunea Slanic Moldova a fost inchis circulației, luni, din cauza alunecarilor de teren și, posibil, a cutremurului de saptamana trecuta, care au afectat șoseau pe o lungime de aproximativ 50 de metri. Decizia a fost luata de catre Comitetul Județean…

- Guvernul a aprobat, astazi, atestarea unor localitati sau parti din localitati ca statiuni turistice de interes national sau local si modificarea anexei nr.5 la Hotararea Guvernului nr.852/2008 pentru aprobarea normelor si criteriilor de atestare a statiunilor turistice. Pe lista statiunilor turistice…

- Cel puțin cinci persoane au declanșat un incendiu de amploare la o moschee de langa Stuttgart. Cinci persoane sunt cautate pentru "tentativa de omor" dupa un incendiu criminal impotriva unei moschei din sudul Germaniei, au anuntat sambata justitia si politia, scrie AFP. Incendiul a…

- A fost forfota pe o strada din orasul de pe Bega. Autoritatile timisorene au fost alertate cu privire la prezenta unui obiect abandonat, in speta a unui geamantan. In prima faza, s-a dispus oprirea circulatiei in zona – atat a pietonilor, cat si a masinilor. Zona a fost izolata de politisti, in asteptarea…

- Cel putin doua persoane au fost ucise intr-un atac armat produs vineri in campusul Universitatii Centrale din Michigan, afirma surse citate de presa americana. Atacul armat a avut loc in unul din caminele din campusul Universitatii Centrale din Michigan, relateaza Detroit Free Press si…

- Doua persoane au decedat luni seara in urma coliziunii dintre o autocisterna si un automobil, accident produs pe DN1B, la intrarea in municipiul Buzau, conform Agerpres.Citește și: Se anunța proteste de amploare: Ce sindicate cer pensionarea cu trei ani mai devreme fața de varsta standard…

- Din 2006, de cand fenomenul a fost descoperit si masurat, Romania a cedat Moldovei aproape un hectar din teritoriul national. Eroziunea accentuata pune in pericol atat digul Bratesul de Jos, care apara orasul Galati si zona sa industriala, cat si podul rutier si podul feroviar de peste Prut, spre Republica…

- Autoritatile din Beerlin au anuntat ca proiectul privind “gratuitatea pe transportul public pentru a reduce numarul de autovehicule proprietate personala in circulatie” urmeaza sa fie testat pana la finele acestui an in cinci orase din Germania, printre care fosta capitala Bonn (aproximativ 300.000…

- Doua elicoptere militare s-au ciocnit in sudul Frantei, accidentul soldindu-se cu cel putin cinci morti, transmite News.ro. Accidentul a avut loc deasupra lacului Carces, in apropiere de St. Tropez. Autoritatile sint la fata locului si cauta a sasea persoana care era la bordul unuia dintre elicoptere.…

- Doua elicoptere militare s-au ciocnit in sudul Frantei, accidentul soldandu-se cu cel putin cinci morti. Accidentul a avut loc deasupra lacului Carces, in apropiere de St. Tropez. Autoritatile sunt la fata locului si cauta a sasea persoana care era la bordul unuia dintre elicoptere. Cauza nu este deocamdata…

- Fluviul a continuat sa creasca si in noaptea de sambata spre duminica, varful de viitura fiind prevazut astazi, potrivit datelor Vigicrues. Potrivit datelor disponibile ieri, Sena avea ieri un nivel de 5,78 metri in centrul Parisului, apele continuand sa urce lent pe tot parcursul wekendului. Autoritatile…

- Cel putin 18 persoane au murit, sambata, in urma unui atac armat la un club de noapte din Fortaleza, in Brazilia. In atac au fost ranite 16 persoane. Potrivit presei internationale, in local a intrat un grup de barbati inarmati care a deschis focul asupra celor care particupau la o petrecere. Autoritatile…

- Un numar de 41 de persoane au murit si alte peste 40 ranite intr-un incendiu care a cuprins un spital din Miryang (sud-est), vineri dimineata, au precizat pompierii, citati de agentia sud-coreeana Yonhap.Se supecteaza ca incendiul, care a inceput in jurul orei 7,30 dimineata (ora locala),…

- Cel puțin 33 de persoane au murit și alte peste 40 au fost ranite, in urma unui incendiu care a izbucnit la un spital din Coreea de Sud, in orașul Miryang, relateaza BBC News. Incendiul a izbucnit in camera de urgențe de la primul etaj al cladirii principale a spitalului Sejong. Aproximativ 200 de pacienți…

- Autoritatile au emis o alerta de tsunami, pe fondul inregistrarii unui seism foarte puternic, al carui epicentrul a fost stabilit la 278 de kilometri de Kosiak, Alaska, din cate s-a anuntat dinspre institutul American de Geologie. Pana la momentul de fata sunt putine detalii despre eventualele efecte…

- Zece persoane au fost ucise într-un incendiu declansat de o explozie într-o fabrica de încalțaminte din regiunea Novosibirsk. Conform datelor preliminare, victimele erau angajații care lucrau in depozit scrie paginaderusia.ro În același timp, agenția „Interfax“,…

- Un copil in varsta de trei ani si jumatate care se juca la aragaz a declansat joi incendiul de la New York, soldat cu moartea a 12 persoane, a anuntat vineri comandantul pompierilor locali, Daniel Nigro, relateaza AFP.

- Un incendiu intr-un bloc de locuinte din cartierul newyorkez Bronx a facut joi cel putin 12 morti, a anuntat primarul metropolei americane, Bill de Blasio, citat de AFP și Agerpres. "Am trista datorie de a va spune ca 12 locuitori ai New Yorkului au murit, inclusiv un copil de un an", a declarat…