Stiri pe aceeasi tema

- Un cetatean bulgar a incercat sa intrduca in Romania 33.600 flacoane tip spray cu insecticid care aveau etichete contrafacute. Barbatul a fost depistat la intrarea in Romania, prin Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Giurgiu-Ruse și acum este cercetat acum pentru punere in circulatie de substante…

- Politistii de frontiera din cadrul ITPF Sighetu Marmației au descoperit și confiscat, in urma unor acțiuni specifice desfasurate in zona de competenta, 19.140 pachete cu țigari de proveniența ucraineana, in valoare de 213.100 lei. Marti, 30 iulie, in jurul orei 21.30, s-a prezentat in Punctul de Trecere…

- Politistii de frontiera de la ITPF Sighetu Marmatiei incearca sa dea de urma contrabandistilor care si-au “uitat” marfa la Sarasau si Izvoarele Sucevei. Tigarile de contrabanda, care provin din Ucraina, se ridica la suma de aproximativ 200.000 de lei. Iulia Stan, purtator de cuvant ITPF Sighetu Marmatiei:…

- Polițiștii de frontiera din cadrul ITPF Sighetu Marmației au desfașurat, in ultimele 24 de ore, mai multe acțiuni pentru combaterea contrabandei cu țigari, in urma carora au descoperit la frontiera verde și pe comunicațiile din zona de competența peste 33.500 de pachete cu țigari de proveniența ucraineana.…

- Politistii de frontiera din Poienile de sub Munte si Valea Viseului au descoperit in apropierea frontierei de stat, mai multe colete cu tigari care au fost duse la sediile sectoarelor, unde in urma inventarierii, a rezultat cantitatea de 8.930 de pachete cu tigari (6.930 pachete la Sectorul PF Poienile…

- Politistii de frontiera din cadrul ITPF Sighetu Marmației au descoperit și confiscat, in urma unor acțiuni specifice desfasurate in zona de competenta, peste 6.000 pachete cu țigari de proveniența ucraineana, in valoare de aproximativ 42.000 lei. Miercuri, 29 mai, in jurul orei 17.00, in P.T.F. Vicsani-feroviar,…

- Polițiștii de frontiera din cadrul I.T.P.F. Sighetu Marmației au descoperit si confiscat, in ultimele 24 de ore, in urma misiunilor desfasurate la frontiera cu Ucraina, 57.456 pachete cu tigari de contrabanda, in valoare de 672.000 lei, ce urmau sa ajunga pe piața neagra de desfacere din zona. Ieri,…