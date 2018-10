6.000 de bucuresteni s-au inscris in programul PMB de acordare de eco-vouchere in schimbul unui vehicul uzat

Stiri pe aceeasi tema

- 6.000 de bucureșteni s-au inscris online in ”Programul de stimulare a eliminarii din traficul bucureștean a autovehiculelor cu grad ridicat de poluare prin acordarea de eco-vouchere” organizat de Primaria Capitalei, anunța instituția. Inregistrarea in aplicație s-a incheiat. "Vom acorda 5.000…

- Incepand din 25 octombrie, bucurestenii se vor putea inscrie pe site-ul Primariei Capitalei pentru a primi un eco-voucher in valoare de 9.000 de lei, in schimbul unui autovehicul uzat. Inregistrarea in aplicație se va incheia in momentul atingerii numarului maxim ...

- Primaria Municipiului Bucuresti anunta ca pe 25.10.2018, incepand cu ora 18.00, bucurestenii se pot inregistra in aplicatia PEVAUTO direct de pe site-ul www.pmb.ro, pentru a se putea inscrie in programul care consta in acordarea unui eco-voucher in schimbul unui autovehicul...

- Doar trei zile au mai ramas pana cand locuitorii Capitalei se pot inscrie in ”Programul de stimulare a eliminarii din traficul bucureștean a autovehiculelor cu grad ridicat de poluare prin acordarea de eco-vouchere”, conform anunțului facut de Primaria Capitalei.

- Programul “Litoralul pentru toti” incepe la 2 septembrie, cu preturi incepand de la 150 lei, iar biletele se pot cumpara si cu vouchere de vacanta. Peste 50 de hoteluri s-au inscris in program, in timp ce altele, sustine FPTR, au refuzat rezervarile in septembrie din cauza lipsei de personal.

- Vești bune pentru romanii care vor sa cumpere o mașina noua: Programul "Rabla Clasic" va fi reluat, in septembrie. Vor fi disponibile 30.000 de vouchere in valoare de 6.500 de lei fiecare, la care se poate adauga un ecobonus de pana la 2.500 de lei.