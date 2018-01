Stiri pe aceeasi tema

- Armata Romaniei va participa cu militari, tehnica și echipamente, in zilele de 27 și 28 ianuarie, la Bucharest Gaming Week, ce se va desfașura la Complexul Expozițional Romexpo (in incinta pavilioanelor C4 și C5). Astfel, vizitatorii vor putea interacționa cu militari din Forțele Terestre, Forțele…

- In ziua de 31 ianuarie se implinesc 600 de ani de la trecerea la cele veșnice a Voievodului Mircea cel Batran, Voievod al Țarii Romanești și ctitor al Manastirii Cozia. Pentru comemorarea Domnitorului ctitor de lacașuri sfinte și aparator al neamului, Arhiepiscopia Ramnicului a inițiat la inceputul…

- A fost istoric, filozof, jurnalist, romancier și romancier. Neagu Djuvara a incetat, ieri, din viața la 101 ani. Cei care i-au citit carțile, dar și cei care l-au cunoscut, și l-au apreciat sincer, spun despre marele jurnalist istoric ca a fost unul dintre oamenii care emana prin toți porii aristocrație.…

- Consiliul Judetean cumpara servicii de intretinere si reparatii curente la instalatiile sanitare din sediile proprii Palatul Administrativ din bd. Tomis nr. 51; blocul L4 din aleea Magnoliei nr. 2; imobilul din str. Mircea cel Batran nr. 104; Centrul Militar Zonal str. Mircea cel Batran 106; Centrul…

- Miercuri, 31 ianuarie, Muzeul Municipal Curtea de Argeș, in colaborare cu Școala Gimnaziala ”Mircea cel Batran” organizeaza un eveniment cultural special dedicat implinirii a 600 ani de la trecerea la cele veșnice a domnitorului ...

- La doar cateva ore de la anuntul decesului senatorului UDMR Verestoy Attila, au aparut si reactiile persoanelor publice, iar unele dintre ele nu au pastrat linia generala a zicalei ”despre morti numai de bine”. Mircea N. Stoian a fost cel care a avut un comentariu acid, desi el ar fi vrut sa fie plin…

- In urma cu aproape 160 de ani, romanii din Tara Romaneasca si Moldova isi alegeau pentru prima data domnitorul. Pe 24 ianuarie 1859, candidatii munteni au decis sa se retraga iar in fruntea Tarii Romanesti a fost ales domnitorul Moldovei. In ciuda opozitiei a trei Imperii, romanii au hotarat sa formeze…

- Primele bilete vor fi alocate in luna martie. „Așteptam sa fie emise criteriile de acordare a biletelor pentru 2018, insa deja inregistram cereri. In luna martie vom primi bilete pentru unitațile proprii, iar ulterior, la cele private”, a declarat Isabel Bogdan, directorul CJP Vaslui. Anul trecut,…

- Primul numar al a revistei Historia din 2018 aduce multe subiecte noi si interesante din diferite categorii ale istoriei. Dosarul acestei editii este destinat personalitatii lui Mircea cel Batran, in aceasta luna implinindu-se 600 de ani de la moartea domnitorului. Iata sumarul numarului 192 al revistei…

- Societatea Maria Trading SA a fost infiintata in anul 1995 si are sediul social in municipiul Constanta, strada Mircea cel Batran nr. 86 judetul Constanta. Conform datelor furnizate de Registrul Comertului, interogat la data de 3 ianuarie 1918, societatea are capital social subscris de 898.365 de lei…

- Asociatia Frontiera Galateana, in colaborare cu Arhiepiscopia Dunarii de Jos, Primaria municipiului Galati si Asociatia Traditia Militara va desfasura prima activitate din cadrul actiunilor ”Anul Centenarului Marii Uniri de la 1918”, „Anul omagial al unitatii de credinta si de neam” si „Anul comemorativ…

- Un accident rutier in lant a avut loc astazi pe bulevardul Mamaia din municipiul Constanta. Din primele informatii evenimentul rutier a avut loc dupa intersectia cu strada Mircea cel Batran catre Spitalul Militar Constanta. In accident au fost implicate cinci autovehicule. Din fericire nu au fost victime,…

- Un tanar cu probleme psihice a impins pe sinele metroului un batran, acesta pierzandu-si viata in urma unui stop cardiac.Incidentul s-a produs in stația de metrou Jay St. / Metro Tech din Brooklyn, New York.

- Inspectoratul de Jandarmi Judetean „Mihail Kogalniceanu” Constanta, cu sediul in municipiul Constanta, str. Mircea cel Batran nr. 108, organizeaza concurs in vederea incadrarii prin recrutare directa, a urmatorului post de personal contractual: Denumirea postului: ingrjitor (cladiri) – post contractual…

- Ștefan Hrușca respecta „tradiția” din fiecare an și se intoarce de sarbatori sa colinde. E un prilej bun pentru publicul sau sa-l revada, dar și pentru artist sa stranga ceva bani pana anul viitor, pentru ca in Canada traiește doar din cantat, iar acolo cel mai probabil concertele nu sunt pe cat de…

- Copiii jandarmilor damboviteni au fost intampinati astazi, 21 decembrie, de Mos Craciun la sediul Inspectoratului de Jandarmi Judetean “Mircea cel Batran” Dambovita. Asociatia „Grigore Alexandru Ghica” – Filiala Dambovita, care functioneaza pe langa inspectorat a continuat traditia activitatilor prilejuite…

- Elevul de 17 ani din Targoviște care trimis in judecata pentru acte de terorism dupa ce, in luna martie a acestui an, a trimis mai multor instituții sms-uri prin care anunța ca in doua licee din Targoviște au fost amplasate bombe a scapat de detenție și trebuie sa dea cu subsemnatul la Poliție timp…

- Peste 40 de angajați ai Casei Județene de Pensii Constanța, ai Inspectoratului Teritorial de Munca și ai Agenției Județene pentru Prestații Sociale au organizat, marți, un protest spontan in fața sediului comun de pe strada Mircea cel Batran, din Constanța, revendicand creșterea nivelului de salarizare.…

- In urma cu putin timp, un accident rutier a avut loc la intersectia strazii Decebal cu bulevardul Mircea cel Batran, in fata sediului ISU Canstanta. Trei masini sunt implicate in eveniment, printre care si un taxi.Potrivit informatiilor, soferul din taxi este in stare de soc. Acesta primeste ingrijiri…

- Pe 7 decembrie, Biserica Ortodoxa o praznuieste pe Sfanta Mucenita Filofteia, o sfanta de numai 12 ani. Aceasta a trait in sec. al XIII-lea, in sudul Dunarii. Nu se stie cu exactitate daca provenea din neam de romani sau de bulgari. Moastele sale se afla, de la sfarsitul sec. al XIV-lea, la Curtea de…

- In perioada 7-10 decembrie 2017 se desfașoara semifinalele competiției sportive școlare ”Intra in joc, caștiga-ți sanatatea”, proiect inițiat de Instituția Prefectului - Județul Argeș, in parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Argeș și cu sprijinul Direcției Județene pentru Sport și Tineret Argeș.…

- Un barbat de 43 de ani din Chișinau a fost reținut de oamenii legii dupa ce a spart doua automobile de model „Toyota” si „Audi A6”, parcate pe strada M. Sadoveanu si bd. Mircea cel Batran din sectorul Ciocana al capitalei. Individul a furat din automobile bani și bunuri in valoare de 30 de mii de lei.…

- Un locuitor al capitalei in varsta de 43 ani a fost retinut de polițiști, fiind banuit de comiterea unui sir de furturi din mașini. Potrivit forțelor de ordine, suspectul ar fi patruns prin deteriorarea parbrizelor laterale in doua automobile de modelele „Toyota" si „Audi A6", parcate pe strada M. Sadoveanu…

- Un tanar in varsta de 31 de ani din Sebes a murit intr-un accident produs pe o autostrada, in Germania. Calin Galdean era angajat al unei firme de transport. Acesta a intrat cu autoutilitara pe care o conducea, in spatelei unei macarale.

- Un tanar in varsta de 31 de ani din Sebes a murit intr-un accident produs pe o autostrada, in Germania. Catalin Galdean era angajat al unei firme de transport. Acesta a intrat cu autoutilitara pe care o conducea, in spatelei unei macarale.

- Regele Mihai I s-a stins din viața azi, la 96 de ani, iar reacțiile din lumea sportului nu contenesc Din Paris, acolo unde este stabilit, cel mai batran fost internațional rapidist aflat inca in viața, Take Macri, a aflat de la reporterii Gazetei ca Regele Mihai s-a stins. "Chiar nu știam asta, aflu…

- Potrivit unui comunicat transmis de MApN, discutiile s-au axat pe stadiul cooperarii bilaterale in domeniul apararii si perspectivele de dezvoltare, precum si pe colaborarea in cadrul organizatiilor internationale, cu accent pe continuarea sprijinului din partea Romaniei pentru parcursul european…

- Manifestarile organizate de Prefectura judetului si Garnizoana Tulcea vor incepe la ora 10.00 cu prezentarea onorului, salutul drapelului de lupta si intonarea imnului national, dupa serviciul religios, discursurile autoritatilor si ceremonialul de depunere a coroanelor de flori la statuia lui Mircea…

- Mii de pelerini sunt asteptati marti la Manastirea Prislop unde se comemoreaza 28 de ani de la moartea marelui duhovnic Arsenie Boca. Considerat ca fiind Sfantul Ardealului, mormantul duhovnicului Arsenie Boca a devenit loc de pelerinaj pentru credinciosii convinsi ca acesta face minuni pentru ce care…

- Una dintre cele mai longevive populații ale Europei traiește pe o mica insula greceasca. Speranța de viața este de peste 90 de ani, iar localnicii spun ca au un singur secret: iși petrec fiecare zi facand ce le place, relateaza BBC News, citeaza didgi24.ro.

- Una dintre cele mai longevive populații ale Europei traiește pe o mica insula greceasca. Speranța de viața este de peste 90 de ani, iar localnicii spun ca au un singur secret: iși petrec fiecare zi facand ce le place, relateaza BBC News.

- Romania's national team has won two silver medals, two bronze medals and one honor mention at the 11th edition of the International Olympiad on Astronomy and Astrophysics (IOAA), which was held in Thailand, between 12 - 20 November. According to a release of the Ministry of National Education…

- Lotul Romaniei a obtinut doua medalii de argint, doua medalii de bronz si o mentiune la a XI-a editie a Olimpiadei Internationale de Astronomie si Astrofizica (12 – 20 noiembrie, Thailanda). Medaliile de argint au fost adjudecate de Radu Andrei (clasa a XI-a/Colegiul Național „Nicolae Balcescu” din…

- O mașina a fost lovita marți, 21 noiembrie, langa Electrica de pe strada Mircea cel Batran din Satu Mare. Șoferul vinovat a plecat, parca nimic nu s-ar fi intamplat. Proprietara mașinii cauta faptașul pe Facebook. „Poate a vazut cineva, intre orele 12-16,30 vis-a-vis de fosta farmacie Buna Vestire (Electrica)…

- Pentru dobrogeni, data de 14 noiembrie poarta o simbolistica speciala: este ziua in care, in urma cu 139 de ani, Dobrogea a reintrat in componenta statului roman modern. Prin Congresul de Pace din 1878, a fost recunoscut dreptul istoric al Romaniei asupra acestei provincii, stapanita vremelnic de catre…

- Comisarul pentru chestiunile trecerii Dobrogei in stapanire romaneasca a fost numit N. Catargiu "care supraveghease descarcarea afacerilor din Basarabialdquo;. Proclamatia domnitorului Romaniei, Carol, catre dobrogeni, datata 14 noiembrie 1878, era o asigurare si era un indemn: "Locuitori de orice nationalitate…

- Cu prilejul aniversarii a 145 de ani de invatamant romanesc de marina, la Constanta au avut loc o serie de activitati. Alexandru Nicolae Pana, stranepotul comandorului care a realizat prima harta a coastei romanesti a Marii Negre, a acordat mai multe burse celor mai buni elevi ai institutiei de invatamant…

- Tanara i-a cerut iubitului sau, un barbat de 46 de ani, suma de 2.000 de lei pentru a nu-i spune soției sale despre aventura pe care au avut-o. "La data de 13 noiembrie a.c., polițiștii au prins in flagrant delict o fata de 23 de ani din Brezoi, in timp ce primea de la persoana vatamata, un…

- Ar putea sa va intereseze: Tranzacții frauduloase 6.06.2010 Viteza a ucis din nou 6.06.2010 Neatenția costa 9.06.2010 Și-au tras antrenor 10.06.2010 Accidentul extrem de grav provocat de neatenția șoferului de 28 de ani, care nu a acordat prioritate noaptea trecuta, intrând în plin, într-un…

- Un accident cumplit s a produs in aceasta noapte in jurul orei 00.15. Autoturismul in care si au pierdut viata doi tineri se deplasa pe strada Decebal din Constanta, dinspre bulevardul Tomis catre strada Walter Maracineanu. Potrivit IPJ Constanta, la intersectia cu bulevardul Mircea, soferul de 29 de…

- Cei doi tineri decedati in cumplitul accident din aceasta noapte se numesc Stefania Hurmuz, in varsta de 20 de ani, din Ciocarlia si Nicolae Rusu, in varsta de 29 de ani, din Navodari. Potrivit martorilor, cei doi lucrau la Nikos Greek Taverna.Mesajele de condoleante curs pe pagina de socializare. Redam…

- Accident in Constanța: o mașina s-a izbit in sediul ISU Dobrogea. Doua persoane și-au pierdut viața. Un accident rutier s-a petrecut in noaptea de duminica spre luni pe o strada din municipiul Constanta. Un Audi Q5 care circula pe strada Mircea cel Batran din municipiul Constanta, a lovit un autoturism…

- Potrivit Inspectoratului de Politie Judetean, la data de 13 noiembrie, ora 00.20, un barbat in varsta de 29 de ani, din Navodari, a condus un autoturism pe strada Decebal din Constanta, dinspre bulevardul Tomis catre strada Walter Maracineanu, iar la intersectia cu bulevardul Mircea nu a respectat indicatia…

- Accidentul s-a produs pe strada Mircea cel Batran. Potrivit purtatorului de cuvant al ISU Dobrogea, Anca Chirita, din constatarile facute la fata locului a reiesit ca doua autovehicule au intrat in coliziune, pe fondul neasigurarii corespunzatoare si neacordarii de prioritate in intersectie,…

- Un tanar de 20 de ani din judetul Galati a murit in urma unui conflict iscat de un accident de biciclete. Un batran de 83 de ani i-a aplicat doua lovituri cu briceagul, in zona toracelui, barbatului, dupa ce cei doi s-au ciocnit in timp ce se aflau pe biciclete, la iesirea din Piata Centrala din municipiul…

- Un octogenar de 83 de ani i-a aplicat doua lovituri cu un briceag unui tanar de care se ciocnise accidental cu bicicleta. Victima a murit la spital din cauza ranilor grave si a sangerarii masive.

- Un barbat de 83 de ani, din Tecuci, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, dupa ce a injunghiat mortal un tanar de 20 de ani din aceeasi localitate, a declarat miercuri, purtatorul de cuvant...

- Sanatoriul Balnear si de Recuperare Mangalia, cu sediul in Mangalia, str. Mircea cel Batran nr. 2, judetul Constanta, organizeaza concurs aentru ocuparea a doua functii contractuale vacante, conform H.G. nr. 286 din 23.03.2011, de: paznic 1post ; ospatar, muncitor calificat I 1post .Concursul se va…

- De curând s-a finisat reparația aleei de pe bulevardul Mircea cel Batrân de la Ciocana. Vedeți mai jos imaginile și apreciați calitatea drumului.