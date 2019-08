60% dintre romani au o imagine pozitiva despre UE, fata de 44% media europeana

Romania se afla pe locul doi, la egalitate cu Portugalia, in ceea ce priveste imaginea pozitiva fata de UE, conform unui nou sondaj Eurobarometru dat luni publicitatii.



"Romania se afla pe locul doi, la egalitate cu Portugalia, in ceea ce priveste imaginea pozitiva fata de UE.



Potrivit unui nou sondaj Eurobarometru publicat astazi, 5 august, numarul romanilor care au o imagine pozitiva despre UE este in crestere si peste media europeana (60%, fata de o medie UE de 44%).



Noul sondaj Eurobarometru arata o crestere puternica a perceptiei pozitive a cetatenilor fata de…