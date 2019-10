60% dintre femeile europene, victime ale sexismului, la locul de muncă Pentru femeile in cauza, fenomenul nu este neaparat o amintire indepartata: 21% dintre ele spun ca au avut de a face cu un astfel de tratament in cursul ultimelor 12 luni (si chiar 42% in randul celor cu varste sub 30 de ani), potrivit acestui studiu realizat pentru Fundatia Jean-Jaures si Fundatia europeana de studii progresiste (FEPS), scrie Agerpres. Nu mai putin de 11% dintre respondente (9% in Franta si 15% in Spania) sustin chiar ca au avut un raport sexual "fortat sau nedorit" cu cineva din mediul lor profesional. O cifra care scoate in evidenta "zona gri care poate exista in… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

