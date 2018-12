Stiri pe aceeasi tema

- Aproape 60% dintre directorii financiari sunt de parere ca, desi stiu ca au aplicat corect legea fiscala, inspectorii ANAF le-ar impune, cel mai probabil, impozite si taxe suplimentare de plata, in situatia in care compania lor ar fi supusa unei inspectii fiscale, se arata intr-un studiu efectuat de…

- Desi toti directorii financiari inclusi in sondajul efectuat de EY Romania considera ca au aplicat corect legea fiscala, aproape 60% dintre ei sunt de parere ca inspectorii ANAF le-ar impune, cel mai probabil, impozite si taxe suplimentare de plata, in situatia in care compania lor ar fi supusa unei…

- Banca Transilvania si Garmin au lansat, in premiera pentru Romania, platile contactless prin smartwatch, in speta prin ceasurile inteligente al Garmin care are optiunea Pay prin tehnologia NFC. Metoda de plata functioneaza doar prin conectarea...

- Firmele si PFA-urile care nu si-au platit datoriile fiscalecatre ANAF in trimestrul al treilea al anului 2018, adica perioada iulie-septembrie, au aparut pe lista restantierilor. Mai exact, pe 31 octombrie a fost publicata pe site-ul Fiscului lista cu datornicii la bugetul de stat. AFLA AICI…

- Președintele Colegiului Medicilor din Romania, Gheorghe Borcean, a declarat ca verdictul de șoc hemoragic in cazul baiețelului de aproape doi ani care a murit in urma unei operații de hernie inghinala la spitalul privat nu indica neaparat vinovatul.

- Guvernul adopta Legea insolventei. Premierul Viorica Dancila a precizat, in sedinta de Guvern, ca „peste 28.600 de contribuabili cu creante bugetare se afla sub incidenta legislatiei privind insolventa”. „Avem astazi pe agenda o ordonanta de urgenta care include mai multe masuri necesare imbunatatirii…

- 'Avem astazi pe agenda o ordonanta de urgenta care include mai multe masuri necesare imbunatatirii mediului concurential si, implicit, asigurarii unui climat de afaceri competitiv in Romania, care sa acorde sanse egale dezvoltarii afacerilor. Modificarile din legislatie au rolul de a stopa unele…

- Tema sesiunii de asistenta online de miercuri, 19 septembrie, derulata pe contul de facebook al ANAF, va fi “Indreptarea erorilor materiale din documentele de plata intocmite de contribuabili”. „€Sunteti așteptati miercuri, 19 septembrie 2018, incepand cu ora 09:00, pe aceasta pagina de Facebook. Cu…