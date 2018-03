Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite expulzeaza 60 de diplomati rusi in urma otravirii cu un agent neurotoxic a fostului spion rus Serghei Skripal si fiicei sale pe 4 martie la Salisbury, in Anglia. Pana in prezent, 16 țari din UE care au anunțat ca vor expulza diplomați ruși. S-au alaturat Ungaria și Suedia, care vor expulza…

- Deciziile unor tari din cadrul Uniunii Europene si Statelor Unite de a expulza diplomati rusi reprezinta "erori", iar Rusia va raspunde simetric la aceste "provocari", avertizeaza Administratia Vladimir Putin. "Regretam puternic deciziile a numeroase tari de a expulza diplomati rusi; ne…

- Ministerul Afacerilor Externe anunta ca a notificat Ambasada Federației Ruse la București ca un diplomat din cadrul acesteia va fi declarat persona non-grata. Hotararea vine in contextul otravirii cu un agent neurotoxic a fostului spion rus Serghei Skripal si fiicei sale pe 4 martie la Salisbury, in…

- Statele Unite ale Americii vor expulza 60 de diplomați ruși, pe marginea scandalului cu otravirea fostului agent de spion, Serghei Skripal. Decizia a fost luata de președintele SUA Donald Trump, care a dispus și inchiederea consulatului SUA in Seattle.

- Președintele Donald Trump a ordonat expulzarea a 60 de diplomați ruși, in semn de solidaritate cu Marea Britanie, dupa cazul spionului otravit.Washingtonul a anunțat o prima masura dura impotriva Rusiei, in semn de solidaritate cu Marea Britanie, in cazul spionului otravit.

- Statele Unite expulzeaza 60 de diplomati rusi in urma otravirii cu un agent neurotoxic a fostului spion rus Serghei Skripal si fiicei sale pe 4 martie la Salisbury, in Anglia, relateaza NEWS.RO, citand The Associated Press.- stire in curs de actualizare -

- Rusia va raspunde intr-un mod similar daca Statele Unite vor expulza diplomati rusi, in urma otravirii fostului spion Sergei Skripal in Marea Britanie, conform declaratiilor purtatorului de cuvant al Kremlinului, Dmitry Peskov, scrie Reuters. UPDATE 16:17 SUA expulzeaza 60 de diplomati rusi in cazul…

- Acuzatiile Marii Britanii ca Moscova s-ar afla in spatele operatiunii de otravire a fostului dublu spion rus Serghei Skripal in Anglia „sunt la granita cu banditismul”, a declarat purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, citat duminica de agentia de presa RIA, potrivit Reuters.

- Acuzatiile Marii Britanii ca Moscova s-ar afla in spatele operatiunii de otravire a fostului dublu spion rus Serghei Skripal in Anglia "sunt la granita cu banditismul", a declarat purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, citat duminica de agentia de presa RIA, potrivit Reuters. …

- Statele Unite analizeaza o serie de optiuni privind luarea unor masuri impotriva Rusiei dupa atacul cu o substanta neurotoxica asupra fostului spion rus Serghei Skripal si a fiicei sale in orasul britanic Salisbury, a anuntat sambata Departamentul de Stat al SUA, relateaza site-ul agentiei Tass.

- Mai multe state membre UE au anuntat vineri, la Bruxelles, ca iau in calcul sa adopte in zilele urmatoare masuri la nivel national impotriva Rusiei, precum expulzari de diplomati, in urma otravirii fostului spion rus Serghei Skripal pe teritoriul britanic.

- Tensiunile dintre Rusia și Marea Britanie continua sa creasca, din cauza atacului de la inceputul lunii martie asupra agentului dublu Serghei Skripal, care a pornit un lung șir de acuzații și condamnari diplomatice intre cele doua state. Dupa expulzarea unor diplomați ruși, considerați de Marea Britanie…

- Ambasadorii statelor membre permanente ai Consiliului de Securitate al ONU nu vor fi prezenti, miercuri, 21 martie, la reuniunea organizata de Ministerul rus al Afacerilor Externe cu ambasadorii straini, dedicata investigarii atacului chimic din Salisbury, in cursul caruia a fost otravit fostul ofiter…

- In timpul unei intalniri la Casa Alba cu printul mostenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman, Trump a declarat reporterilor ca el crede ca se va intalni cu Putin "intr-un viitor nu prea indepartat" pentru a discuta despre cursa inarmarilor dintre cele doua tari, precum si situatia din Ucraina,…

- Duminica, la scurt timp dupa ce a fost reales, presedintele Rusiei, Vladimir Putin, a sustinut ca tara sa nu detine arme chimice, relateaza Agerpres. Presedintele rus s-a referit explicit la agentul neurotoxic folosit la inceputul lui martie in Regatul Unit, impotriva fostului spion rus Serghei Skripal.

- Seful diplomatiei britanice Boris Johnson considera ”covarsitor de probabil” ca presedintele rus Vladimir Putin a ordonat sa se foloseasca agentul neutotoxic novicioc impotriva fostului spion rus Serghei Skropal in orasul englezesc Salisbury, o acuzatie pe care Kremlinul a respins-o imediat drept…

- Premierul britanic Theresa May a declarat sambata ca masurile de retorsiune luate de catre Moscova ca reactie la sanctiunile britanice „nu schimba cu nimic faptele"si nici culpabilitatea Rusiei in otravirea fostului spion rus Serghei Skripal si a fiicei sale la Salisbury (Anglia), relateaza AFP.

- Rusia "este responsabila" de otravirea unui fost spion in Regatul Unit, a afirmat saptamana aceasta ambasadoarea americana la ONU, Nikki Haley, intr-o reuniune a Consiliului de Securitate in care omologul sau rus a respins in bloc acuzatiile, transmite AFP, conform agerpres.ro. "Credem ca Rusia…

- Ambasadorul britanic la Moscova Laurie Bristow a denuntat sambata otravirea lui Serghei Skripal, un fost dublu agent rus, si a fiicei sale, Iulia, pe 4 martie, in Anglia, drept un atac asupra valorilor internationale, relateaza The Associated Press, conform news.ro.Bristow a facut aceste declaratii…

- Rusia va expulza 23 de diplomati britanici, in contextul crizei generate de otravirea fostului spion rus Serghei Skripal in orasul englez Salisbury si ca reactie la masura similara luata de Guvernul de la Londra. Decizia Rusiei vine la cateva zile ...

- Poliția britanica a inceput sa contacteze mai mulți ruși care au cerut azil politic in Marea Britanie pentru a discuta despre siguranța lor și a-i pune in garda. Masura a fost luata in timp ce a fost deschisa o ancheta privind posibila ucidere a omului de afaceri Nikolai Glushkov, scrie BBC News. Vineri,…

- Rusia va expulza 23 de diplomati britanici, în contextul crizei generate de otravirea fostului spion rus Serghei Skripal în orasul englez Salisbury si ca reactie la masura similara luata de Guvernul de la Londra, informeaza BBC.

- Scandal imens la cel mai inalt nivel intre Marea Britanie si Federatia Rusa. Cazul otravirii fostului spion rus, Serghei Skripal, impreuna cu fiica sa Iulia a starnit un adevarat razboi intre cele doua mari puteri. Cei doi au fost gasiti la 4 martie in stare de inconstienta pe o banca din apropierea…

- Șoferul din Vaslui care a fost impușcat fara somație de un polițist nu era un simplu necunoscut. Motivul invocat de omul legii a fost ca barbatul nu avea permis și era baut. Tanarul a fost impușcat in cap de polițistul Mihai Vizitiu. Cazul a facut mare valva și a fost intens dezbatut in media. Adrian…

- Tensiunile dintre Rusia și Statele Unite nu inceteaza sa creasca in ultimele saptamani, dupa ce comunitatea internaționala a fost scindata de otravirea agentului dublu Serghei Skripal, in Marea Britanie. Cateva state raman imparțiale, dar exista deja un front care acuza statul condus de președintele…

- Poliția din Noua Zeelanda a anunțat ca a investigheaza posibila otravire a unui spion rus pe teritoriul țarii sale. Barbatul care a spus ca a lucrat pentru serviciile de informații ruse a fost otravit in Auckland cu mai mult de un deceniu in urma, scrie Time. Victima, Boris Karpichkov, care a declarat…

- In total, 19 persoane si cinci entitati sunt vizate de sanctiuni, intre care si FSB (Serviciul Federal de Securitate, fostul KGB) si GRU (Serviciul de informatii al armatei ruse).Cativa dintre cei vizati au fost inculpati in ancheta condusa de procurorul special Robert Mueller in legatura…

- O reuniune a Consiliului de Securitate a ONU pe tema otravirii fostului spion Serghei Skripal in Anglia urmeaza sa aiba loc miercuri, la ora 19.00 GMT (21.00, ora Romaniei), a anuntat presedintia olandeza a celei mai inalte instante a Natiunilor Unite, relateaza AFP.Citește și: Acum s-a aflat!…

- Rusia "este responsabila" de otravirea unui fost spion in Regatul Unit, a afirmat miercuri ambasadoarea americana la ONU, Nikki Haley, intr-o reuniune a Consiliului de Securitate in care omologul sau rus a respins in bloc acuzatiile, transmite AFP. "Credem ca Rusia este responsabila", a spus Nikki Haley,…

- Liderul Partidului Laburist din Marea Britanie, Jeremy Corbyn, a declarat miercuri ca nu sunt probe suficiente privind implicarea Rusiei in otravirea fostului spion rus Serghei Skripal in orasul englez Salisbury, relateaza site-ul publicatiei The Independent.

- Ambasada Rusiei la Londra a condamnat, miercuri, decizia Marii Britanii de a expulza 23 de diplomati rusi pe motiv ca Moscova este 'vinovata' de otravirea fostului agent dublu rus Serghei Skripal la Salisbury (in sud-vestul Angliei), estimand ca masura partii britanice constituie un 'act…

- Marea Britanie va expulza un numar semnificativ de diplomati rusi ca parte a raspunsului sau la otravirea fostului agent dublu rus Serghei Skripal la Salisbury (in sud-vestul Angliei), informeaza miercuri Sk...

- Marea Britanie a decis sa trimita 23 de diplomați ruși acasa, potrivit unor surse aceștia lucrau pentru informații ce le transmiteau la Moscova. Acest lucru se datoreaza otravirii fostului ofițer de informații GRU Serghei Skripal. Acest lucru a fost declarat de prim-ministrul Marii Britanii Teresa Mei.

- 23 de diplomați ruși au la dispoziție o saptamana pentru a parasi Marea Britanie. Ei au fost identificați ca agenți nedeclarați ai serviciilor secrete ruse, a declarat premierul britanic, Theresa May.

- Premierul britanic Theresa May a declarat, miercuri, ca Londra va expulza 23 de diplomati rusi, considerand ca Moscova este vinovata de otravirea fostului agent dublu rus Serghei Skripal la Salisbury (in sud-vestul Angliei), transmite AFP.

- Londra urmeaza sa expulzeze 23 de diplomati rusi, dupa ce Moscova a refuzat sa explice cum un agent neurotoxic rusesc a fost folosit impotriva unui fost dublu agent rus, fostul colonel GRU Serghei Skripal, la Salisbury, a anuntat miercuri premierul britanic Theresa May in Parlament, relateaza BBC…

- Marea Britanie va expulza un numar semnificativ de diplomati rusi ca parte a raspunsului sau la otravirea fostului agent dublu rus Serghei Skripal la Salisbury (in sud-vestul Angliei), informeaza miercuri Sky News, citand surse neidentificate, relateaza Reuters.

- Premierul britanic Theresa May a anunțat masuri foarte dure împotriva Rusiei, dupa cazul spionului rus Serghei Skripal, otravit cu o substanța neurotoxica. 23 de diplomați ruși identificați drept agenți secreți nedeclarați sunt expulzați.

- O reuniune de urgenta a Consiliului de Securitate al ONU referitoare la otravirea fostului spion Serghei Skripal in Anglia va avea loc miercuri la ora 19:00 GMT, sesiune publica desfasurata la cererea Londrei, relateaza AFP si Reuters. Potrivit presedintiei olandeze in exercitiu a celei mai inalte instante…

- Persoanele care s-au aflat in restaurantul si in pub-ul in care se crede ca au fost otraviti la sfarsitul saptamanii trecute fostul agent dublu rus Serghei Skripal si fiica sa Iulia au fost sfatuite sa-si curete bine hainele si obiectele personale, transmite duminica dpa. Anchetatorii au descoperit…

- Rusia poate ajuta Marea Britanie in ancheta cu privire la otravirea unui fost agent dublu rus GRU si a fiicei sale in regat, a declarat vineri ministrul rus de Externe Serghei Lavrov, care a catalogat insa drept ”propaganda” acuzatii cu privire la o eventuala implicare a Moscovei in aceasta otravire,…

- Premierul britanic Theresa May a declarat joi ca Londra va reactiona daca concluziile anchetei in acest caz indica implicarea Moscovei.Serghei Skripal si fiica lui au fost expusi contactului cu o substanta toxica, in cursul unui incident produs in localitatea Salisbury, situata in provincia…

- "Evenimentele de duminica sunt o amintire clara, daca vreodata a fost necesara, a situatiilor periculoase cu care se confrunta serviciile noastre de urgenta si daruirea si curajul de care acestia dau dovada in fiecare zi pentru a ne mentine in siguranta", a declarat premierul britanic Theresa May.Serghei…

- Echipa Angliei poate fi retrasa de la Campionatul Mondial de Fotbal, dupa otravirea spionului Sergei Skripal. Ministrul de Externe al Marii Britanii, Boris Johnson, amenința cu retragerea Angliei de la Cupa Mondiala de Fotbal din Rusia. Potrivit Sport.ro , otravirea fostului spion Sergei Skripal intr-un…

- Un barbat spitalizat duminica, la Salisbury (sudul Angliei), dupa ce a fost expus unei substante chimice, impreuna cu o femeie, este un fost spion care a lucrat pentru Regatul Unit, a dezvaluit luni presa britanica, preluata de AFP. Potrivit BBC, cel spitalizat este Serghei Skripal, un…

