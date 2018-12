Stiri pe aceeasi tema

- Serviciul Public Comunitar Local de Evidența a Persoanelor in parteneriat cu Agenția Metropolitana pentru Dezvoltare Durabila Brașov, organizeaza sarbatorirea festiva a familiilor brașovene care au implinit peste 50 de ani de casatorie neintrerupta, in cadrul manifestarii ”Nunta de Aur”, aflata la cea…

- In ziua Centenarului, nici un brasovean nu va spune „Da” in fata ofiterului starii civile! Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor (SPCLEP) Brasov a anuntat programul de lucru pentru minivacanta de 1 Decembrie. Astfel, potrivit reprezentantilor serviciului, in data…

- Potrivit unui comunicat de presa emis de Primaria Cluj-Napoca, în aceasta perioada, serviciile din cadrul Directiei de Evidenta a persoanelor vor funcționa dupa urmatorul program: Serviciul de Evidenta a persoanelor: nu va asigura program. Serviciul Stare civila: va funcționa doar…

- Primaria Municipiului Ploiești informeaza cetațenii ca Serviciul Public Comunitar Local de Evidența a Persoanelor (SPCLEP) Ploiești va funcționa dupa un program special cu publicul, in perioada 30 noiembrie – 1 decembrie 2018. …

- Pe ce legi pun semnatura aleșii de Teleorman/ Deputatul PSD Violeta Raduț susține inființarea Registrului de Evidența a persoanelor intolerante la gluten in Politic / on 13/11/2018 at 13:34 / Mai mulți parlamentari, printre care și deputatul PSD de Teleorman Violeta Raduț, au depus la Senat un proiect…

- Tot in mediul administrativ, concursuri au mai fost lansate de Comisariatul Regional pentru Protectia Consumatorilor Iasi (un comisar superior), Directia Judeteana de Evidenta a Persoanelor (un consilier), Consiliul Judetean (trei consilieri superiori) si Administratia Bazinala de Apa Prut – Barlad…

- Primaria municipiului Cluj-Napoca, prin Directia de evidenta a persoanelor invita cetatenii domiciliati in municipiu si in celelalte unitati administrativ teritoriale arondate pe linie de evidenta a persoanelor, ale caror acte de identitate au expirat sau sunt in prag de expirare și doresc sa-și exercite…

- Direcția Generala de Evidența a Persoanelor a Capitalei va asigura pe 6 și 7 octombrie program de lucru prelungit pentru eliberarea actelor de identitate expirate, pierdute, furate sau deteriorate, anunța Primaria Capitalei.Mai exact, programul de lucru cu publicul va fi extins in zilele de…