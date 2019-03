6 termeni figurati folositi de o femeie 6 termeni figurati folosiți de o femeie: 1. „bine” – cuvant folosit de catre femeie pentru a pune capat unei discuții in care știe ca ea are dreptate si tu trebuie sa TACI. 2. „nimic” – inseamna „ceva” si tu ar trebui sa-ți faci griji. 3. „n-ai decat” – este o provocare, nu o permisiune, nu o face!! 4. „in fine..” – modul prin care iți spune elegant „du-te naibii”. 5. „e in regula” – aici se gandește cand, unde și cum vei plati pentru greșeala ta. 6. „WOW” – nu este un compliment. Este pur si simplu uimita de cat de idioate pot fi unele persoane. Citeste articolul mai departe pe bewoman.ro…

Sursa articol si foto: bewoman.ro

