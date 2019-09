6 superlecturi de weekend. De la copilul Erasmus la criza climatică și o corespondență din Olanda despre crima din Dâmbovița Daca le-ați ratat, in tumultul de breaking news al zilei, sau pur și simplu nu ați avut timp sa le citiți, veți gasi aici, sambata de sambata, o selecție de investigații curajoase, opinii argumentate și povești (scrise sau video) care ne ajuta sa ințelegem mai bine lumea in care traim. Saptamana aceasta, reporterii Libertatea au mers pe urmele olandezului care a savarșit cumplita crima de la Dambovița, dar și ale funcționarilor din Timișoara care au plecat la distracție in Turcia. Ziarul scrie și despre cel mai nou raport ONU despre clima, un semnal de alarma pentru intreaga comunitate globala… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

- Cazul olandezului de la Gura Șuții a ajuns inevitabil la portretul suspectului. Cel puțin, cel pe care jurnaliștii incearca sa-l faca. In timp ce autoritațile olandeze nu dezvaluie nimic din trecutul de harțuitor al lui Johannes Visscher, trimisul special al Libertatea in Olanda, Maria Andrieș, a descoperit…

- Intr-un moment in care populismul și naționalismul radical combat ideile Europei unite, e onest sa descoperim și schimbarile in viețile romanilor, aduse de aderarea la UE. Așa arata istoria unei fetițe de doi ani și jumatate, nascuta dintr-o mama romanca și un tata neamț, care au studiat in Portugalia,…

- Olandezul suspectat ca a ucis o fetita din judetul Dambovita a fost surprins in momentul in care parasea Romania. Din imaginile inregistrate de camerele de supraveghere de pe aeroportul Otopeni se vede cum Johannes Visscher se deplaseaza pe un coridor.

- Procurorul general, Bogdan Licu, a declarat marti ca Parchetul General a preluat dosarul mortii Adrianei deoarece exista suspiciuni potrivit carora activitatea olandezului s-ar fi desfasurat pe raza mai multor judete, subliniind ca barbatul a fost de cel putin patru ori in Romania. „Incepand de ieri…

- Atletul Vlad Dulcescu, originar din Focsani, dar legitimat la CS Politehnica Iasi (antrenor, Dorinel Ursache) si CSM Timisoara, a fost selectionat in nationala de seniori a Romaniei, care va participa, in perioada 9-11 august, la Campionatul European pe echipe, Liga I, unde Romania se va lupta cu…

- Timp de trei zile, va fi canicula in Romania. Temperaturile vor ajunge la 35 de grade Celsius, insa temperaturile resimtite ar putea depasi pragul de 40 de grade, in anumite zone. Spre sfarsitul saptamanii viitoare, vremea va reveni la normal, insa va ramane calduroasa in mare parte din regiuni. Valul…