- Acceleratorul de business pentru tineri antreprenori inventivi Creative Business Studio (CBS) a selectat firmele clujene Studio 11, Senin și WallHallArt pentru a participa la un eveniment internațional de marketing in capitala Spaniei.

- Principalul obiectiv al mandatului sau este introducerea unui sistem online de achiziție a biletelor de loterie, a afirmat, pentru money.ro, Alexandru Croitoru. ”Cum ar fi sa putem juca la loto de pe tableta sau de pe telefon? Suntem in anul 2019 și cred ca trebuie sa ținem pasul cu tehnologia și cu…

- Un elev stralucit al Școlii nr. 56 din București sufera cumplit de mai bine de 12 ani, din cauza unei malformații genetice care i-a mutilat un picior și ii cauzeaza dureri insuportabile. Gabriel Balacean, 15 ani, ar putea ar putea spera la o viața cat de cat normala cu un tratament impotriva sindromului…

- SPECTACOL… Cea de-a VIII-a editie a Concursului National de Interpretare – Pian „MuzArt” s-a desfasurat sambata, 30 martie, la Centrul Cultural “Alexandra Nechita” din Vaslui. Peste o suta de participanti din judet, dar si din Iasi, Galati, Bucuresti, Cluj, Chisinau si Ungheni, si-au pus in valoare…

- Procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Constanța vor protesta astazi timp de jumatate de ora, de la 16:00 la 16:30, in fața sediului instituției. Ordonanța de Urgența adoptata in data de 19 februarie a declanșat un val de proteste in randul procurorilor de la diverse parchete din țara. Prim-procurorul…

- Decizia statului de a depuncta masiv firmele din București și județele Cluj și Ilfov a condus la scaderea abrupta a acestor aplicanți în programul Start-Up Nation 2018-2019 fața de ediția 2017. Citește mai departe și comenteaza pe StartupCafe.ro....

- ​Acceleratorul de afaceri Spherik, din Cluj, lanseaza un program de accelerare european alaturi de parteneri din Germania, Portugalia, Olanda, Spania, Marea Britanie, Danemarca și Franța, dedicat startup-urilor active în piața de date. 150 de firme europene vor învata sa-si creasca afacerea…

- Ziua de 24 ianuarie a fost marcata intr-un mod special la Ocna Mures, acolo unde peste 130 de sahisti din judetele Alba, Arad, Cluj, Hunedoara, Mures, Sibiu si municipiul Bucuresti s-au unit in jurul tablelor cu 64 de patratele albe si negre, participand la turneul “Regele Sahului” organizat de Asociatia…