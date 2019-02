6 reguli pentru o relatie sexuala de scurta durata Indiferent in ce tabara te situezi, cheia este sa controlezi situatia si sa-ti asumi responsabilitatea pentru sanatatea ta. Ok, vrei sa eviti discutiile serioase, presiunea angajamentului si nefericirea despartirilor si, in acelasi timp, nu-ti este teama sa infrunti prejudecatile celorlati.



Daca te gandesti sa te implici in relatiile sexuale scurte sau te afli deja pe acest drum, iata cateva reguli cruciale pe care sa ti le amintesti:



1. Fii sincera de la inceput



Inca de la prima intalnire trebuie sa fii clara ca nu vrei sa te implici intr-o relatie serioasa sau orice… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

