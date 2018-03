Stiri pe aceeasi tema

- Implicat in scandalul Cambridge Analytica, psihologul rus Aleksandr Kogan s-a aparat miercuri de acuzatiile potrivit carora ar fi actionat ilegal, acuzand societatea britanica si Facebook - aflata in centrul unei adevarate furtuni - ca vor sa arunce vina pe el, relateaza...

- Scandalul dintre ”Cambridge Analytica” și ”Facebook” a determinat numeroși utilizatori ai rețelei de socializare sa-și inchida conturile. Totuși, nu trebuie sa iei aceasta masura drastica pentru a-ți proteja datele, intrucat poți opta pentru cateva trucuri ce te pot ajuta sa ai grija de informațiile…

- Firma de consultanța politica "Cambridge Analytica" a accesat datele a peste 50 de milioane de americani, fara consimțamantul acestora, și a lucrat pentru campania electorala a lui Donald Trump in 2016.

- Mark Zuckerberg a iesit din mutenie si a recunoscut ca Facebook a comis erori care au permis firmei Cambridge Analytica sa colecteze informatii personale ale zeci de milioane de utilizatori ai retelei social-media. Si? Se va schimba ceva? Mai precis, sifonarea datelor a 50 de milioane de abonati Facebook,…

- Politia britanica a anuntat, joi, ca a fost gasit un pachet suspect in apropierea sediului londonez al companiei Cambridge Analytica, acuzata ca a utilizat fraudulos datele a peste 50 de milioane de utilizatori ai retelei de socializare online Facebook, informeaza site-ul agentiei Reuters.

- Jim Carrey a revenit in atentia publicului datorita noului sau proiect artistic. Actorul s-a apucat de desenat si impartaseste cu fanii din mediul online operele sale de arta menite sa ironizeze diverse personalitati. Cel mai recent este al fondatorului Facebook, care este implicat intr-un scandal de…

- Un moldovean se numara printre persoanele care ar fi provocat scandalul legat de reteaua de socializare Facebook. Alexandr Kogan ar fi ajutat firma de analiza Cambridge Analytica sa colecteze ilegal datele personale a 50 de mii de utilizatori.

- Grupul britanic Massive Attack si-a închis pagina de Facebook, miercuri, în contextul scandalului generat de Cambridge Analytica, societate care a fost acuzata ca a cules - în mod ilegal - datele a 50 de milioane de utilizatori ai platformei de

- Facebook este investigata in Statele Unite de Comisia Federala pentru Comert (FTC) si sase comisii importante din Congres in legatura cu modul in care datele personale a 50 de milioane de utilizatori au fost obtinute de firma de analiza a datelor Cambridge Analytica, care a contribuit la alegerea…

- Fondatorul Facebook Mark Zuckerberg a postat miercuri prima sa reactie la scandalul Cambridge Analytica, spunand ca este vorba despre un abuz de incredere, atat intre partile implicate, cat si intre Facebook si cei care isi pun la dispozitie date personale, asteptandu-se ca acestea sa fie protejate.

- Grupul britanic Massive Attack si-a inchis pagina de Facebook, miercuri, in contextul scandalului generat de Cambridge Analytica, societate care a fost acuzata ca a cules - in mod ilegal - datele a 50 de milioane de utilizatori ai platformei de socializare, scrie NEWS.RO.Citeste si: Comisia…

- Fondatorul Facebook, Mark Zuckerberg, a recunoscut ca gigantul social-media pe care il conduce a facut greșeli in legatura cu scandalul Cambridge Analytica, scrie BBC News, citeaza libertatea.ro.

- Potrivit activistului Christopher Wylie, firma Cambridge Analytica a utilizat date sustrase in 2014 din conturile Facebook pentru a stabili profilurile alegatorilor americani si a le trimite reclame politice personalizate. El a explicat ca Steve Bannon si Robert Mercer au avut ideea de a utiliza…

- Moldoveanul Alexandr Kogan se numara printre persoanele care ar fi provocat scandalul legat de reteaua de socializare Facebook. Pare sa fie personajul-cheie al acestui scandal. Potrivit The Observer, Aleksandr Kogan, avea legaturi cu universitatea de stat din Sankt Petersburg implicit cu Kremlinul.

- Mark Zuckerberg ofera prima sa reacție in scandalul Cambridge Analytica! O comisie parlamentara britanica i-a cerut directorului Facebook, Mark Zuckerberg, sa depuna marturie, dupa recentele dezvaluiri, referitoare la culegerea de date personale ale utilizatorilor. Compania de analiza a datelor Cambridge…

- Mark Zuckerberg, fondatorul si directorul general al companiei Facebook, a admis miercuri seara ca au existat unele "erori", in prima reactie dupa aparitia informatiilor privind utilizarea ilegala a datelor in scop electoral de catre firma Cambridge Analytica. - continua -

- Mark Zuckerberg, fondatorul si directorul general al companiei Facebook, a admis miercuri seara ca au existat unele "erori", in prima reactie dupa aparitia informatiilor privind utilizarea ilegala a datelor in scop electoral de catre firma Cambridge Analytica.

- Facebook pozeaza in victima in scandalul privind scurgerea datelor personale a peste 50 de milioane dintre utilizatorii sai in beneficiul companiei Cambridge Analytica, firma de analiza de date...

- Scandalul datelor furate din Facebook ajunge și in Romania. Potrivit AP, Cambridge Analytica ar fi vrut sa angajeze un consultant britanic, care sa lucreze pentru PSD la alegerile din 2016. Acesta ar fi refuzat insa...

- Intregul scandal iscat in jurul Facebook si Cambridge Analytica a izbucnit dupa ce fostul angajat al companiei britanice de consultanta Christopher Wylie a vorbit cu o jurnalista a publicatiei „Observer“ despre metodele folosite de firma pentru care a lucrat.

- Acuzat in scandalul Cambridge Analytica, cercetatorul rus Alexandr Kogan a declarat miercuri ca nu a actionat ilegal, spunand despre firma britanica si despre Facebook, aflate sub tirul criticilor, ca vor sa il discrediteze, informeaza AFP. "Noi consideram ca faceam un lucru perfect normal", a spus…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat miercuri, intrebat fiind daca PSD a beneficiat de serviciile firmei Cambridge Analytica, acuzata ca a folosit ilegal datele utilizatorilor Facebook, ca nu este vorba despre PSD, ci a inteles ca in alta parte. "Nici vorba la PSD. Nici vorba. Asta…

- Partidul Conservator, condus de premierul britanic Theresa May, a fost abordat in trecut de compania Cambridge Analytica, insa a refuzat serviciile acesteia, a informat un purtator de cuvant al premierului May, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Cambridge Analytica, firma care se afla in centrul unui scandal internațional legat de furtul de date, a incercat sa lucreze și in Romania. Unul dintre șefii firmei a contactat un consultant britanic pe care dorea sa il angajeze ca sa faca parte din echipa de consultanța a PSD. Cambridge Analytica,…

- Facebook pozeaza in victima in scandalul privind scurgerea datelor personale a peste 50 de milioane dintre utilizatorii sai in beneficiul companiei Cambridge Analytica, firma de analiza de date politice implicata in campania electorala pentru sustinerea candidaturii lui Donald Trump la presedintia SUA,…

- Aleksandr Kogan, un cercetator ruso-american nascut in Republica Moldova si care este acuzat ca ar fi ajutat la colectarea datelor a peste 50 de milioane de persoane, sustine ca este folosit drept "tap ispatitor" de companiile Facebook si Cambridge Analytica, informeaza site-ul Politico.eu.

- Co-fondatorul WhatsApp, Brian Acton: ”E timpul sa va ștergeți conturile de Facebook”. In urma scandalului provocat de scurgerea de date de la Facebook catre Cambridge Analytica, co-fondatorul WhatsApp, Brian Acton, a declarat pe Twitter ca e timpul ca utilizatorii Facebook sa-și

- Mark Zuckerberg a fost chemat in fata unui comitet din Parlamentul britanic pentru a aduce dovezi privind felul in care au fost folosite datele personale de catre Cambridge Analytica, scrie BBC. Damian Collins, cel care conduce ancheta Camerei Comunelor privind stirile false, a acuzat Facebook ca…

- Pierderi de 40 de miliarde de dolari pentru Facebook. Actiunile s-au prabusit la bursa, iar averea fondatorului Mark Zuckerberg a scazut cu patru miliarde de dolari. Cea mai mare retea de socializare din lume este in mijocul unui scandal fara precedent.

- Alekandr Kogan, psiholog la Universitatea Cambridge, este vorbitor nativ de limba rusa și s-a nascut in Moldova, dar pana la varsta de șapte ani a crescut la Moscova. In acel moment, familia sa a emigrat in Statele Unite.

- Facebook se afla in centrul unui scandal care pare sa se amplifice, dupa ce compania Cambridge Analytica a fost acuzata ca a folosit fara consimtamint datele a 50 de milioane de utilizatori ai retelei sociale pentru a elabora un soft care sa prezica si sa influenteze votul alegatorilor. Datele ar fi…

- Anchete explozive ale presei americane acuza celebra firma americana specializata in analiza datelor online ca a obtinut ilegal date Facebook de la milioane de utilizatori pentru a tinti si influenta potentiali alegatori. In meniu, ”Big data”, ”profiluri psihologice” si legaturi cu Rusia. Totul a inceput…

- Facebook nu scapa nici in 2018 de ceea ce se dovedește a fi cea mai mare problema: influențarea utilizatorilor inainte de alegeri. Totodata, ar putea fi momentul in care va fi ceruta reglementarea rețelei pentru prevenirea unor astfel de scenarii, scriu cei de la Playtech. Victoria lui Donald Trump…

- Facebook a anuntat ca a suspendat firma specializata in analiza datelor Cambridge Analytica, care a lucrat pentru campania pro-Brexit si campania prezidentiala a lui Donald Trump. Masura a fost luata dupa ce s-a constatat incalcarea politicilor referitoare la protectia datelor, transmite Reuters.

