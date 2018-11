6 ponturi feng shui pentru abundenţa ta financiară Cand energia curge acasa si la birou, atunci banii vin usor la tine, ceea ce inseamna ca ai o stare financiara sanatoasa. Iata 6 ponturi feng shui pentru abundenta ta financiara. 1. Repara orice scurgere In feng shui apa reprezinta doua lucruri: bani si emotii. In ambele cazuri este vorba despre circulatie. Iar daca iti curge apa la chiuveta sau prin tavan iti picura apa in casa, fa tot posibilul sa rezolvi problema. Cand repari ceva in casa ta, repari ceva in viata ta. Nu ti-ai dori ca banii sa se scurga din viata ta, nu? 2. Pune capacul la closet La… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

