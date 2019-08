Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump l-a felicitat marti pe Boris Johnson, desemnat de militantii Partidului Conservator, aflat la guvernare in Marea Britanie, sa ii succeada in functie premierului Theresa May.

- Presedintele american Donald Trump l-a felicitat marti pe Boris Johnson, desemnat de militantii Partidului Conservator, aflat la guvernare in Marea Britanie, sa ii succeada in functie premierului Theresa May, relateaza agentiile internationale de presa. "Felicitari lui Boris Johnson pentru ca a devenit…

- City-break in Milano: vezi domul, mananci risotto și faci cumparaturi. Este traseul clasic pe care aceasta capitala a modei aproape ca te obliga sa-l parcurgi. Aici, majoritatea brandurilor de renume sunt foarte bine reprezentate. Au chiar și un cartier dedicat lor: Quadrilatero d’Oro. Daca nimerești…

- O atitudine preventiva va poate feri de eventuale evenimente neplacute, motiv pentru care politistii calaraseni vin cu cateva sfaturi, dar si cu cateva ponturi pentru derutarea infractorilor.

- Nicolae Robu a reacționat, astazi, in cadrul conferinței de presa de la sediul PNL Timiș, cu privire la cele patru vile ridicate ilegal pe o zona verde, pe str. Gradinarilor, Primaria Timișoara eliberand autorizațiile de construire ulterior. Intrebat daca s-a informat cu privire la aceasta situație…

- Stresul reprezinta sindromul de adaptare pe care individul il realizeaza in urma agresiunilor mediului, ansamblu care cuprinde incordare, tensiune, constrangere, forta, solicitare, mobbing si este considerat inamicul public numarul unu. Iata semnele prin care organismul incearca sa-ti spuna ca esti…

- Naționala de fotbal a Romaniei va disputa in iunie cea de-a doua dubla din preliminariile Euro 2020. Tricolorii vor juca primul meci cu Norvegia, vineri, 7 iunie, la Oslo, pe Ullevaal Stadion, cu incepere de la ora locala 20:45 (21:45 ora Romaniei), iar patru zile mai tarziu cu Malta, luni, 10 iunie,…

- Naționala de fotbal a Romaniei va disputa in iunie cea de-a doua dubla din preliminariile Euro 2020. Tricolorii vor juca primul meci cu Norvegia, vineri, 7 iunie, la Oslo, pe Ullevaal Stadion, cu incepere de la ora locala 20:45 (21:45 ora Romaniei), iar patru zile mai tarziu cu Malta, luni, 10 iunie,…