6 oameni gasiti pe o barca aflata in deriva in Oceanul Pacific

- Șapte persoane au fost reperate pe o barca in deriva in Oceanul Pacific. Acestea s-au aflat in ambarcațiunea de 50 de persoane disparuta in Kiribati de pe data de 19 ianuarie, scrie News.ro, citand BBC. Barca a fost reperata de ...

- Un militar japonez a murit, iar alte 14 persoane au fost ranite, marti, in urma unei avalanse provocate, cel mai probabil, de eruperea vulcanului Kusatsu-Shirane, aflat la aproximativ 150 de km de capitala Tokyo, informeaza site-ul postului BBC.

- Doi tineri australieni si-au vazut moartea cu ochii dupa ce au fost luati de curent in Oceanul Pacific. Norocul lor a fost ca salvamarii testau in aceeasi zona o drona pe care o vor folosi pentru inotatorii aflati in pericol. Dispozitivul este dotata cu o pluta care se umfla in momentul contactului…

- Peste 5.200 de interventii au avut anul trecut salvamontistii in cursul carora au salvat 6.541 de persoane. Din pacate, munții și-au luat jertfa. 44 de persoane si-au pierdut viata, trupurile fiind predate serviciilor de medicina legala....

- Nivelul de alerta a fost ridicat de la 2 la 3, Insitutul considerand ca vulcanul ar putea da naștere unei erupții iminiente de magma. Pana acum cel putin 12.000 de persoane si-au parasit locuintele, dar evacuarile continua.Vulcanul Mayon, avand o inaltime de 2.472 de metri, a erupt…

- Proprietara celor doi caini care au sarit gardul unei curti din zona Splai Bahlui si au muscat trei persoane a fost dusa la audieri la Sectia 2 Politie, cel mai probabil pe numele acesteia urmand a fi intocmit un dosar penal. Doi caini de lupta au evadat dintr-o curte la Iași si au atacat trei…

- Un incident extrem de grav a avut loc la Iasi in zona Splai Bahlui, aproape de Podu de Piatra si de Centru, pe strada Ion Tanasescu. Doi caini au sarit un gard si au atacat trei persoane. Din nefericire, unui barbat de 47 de ani i-a fost sfartecat un testicul in timp ce se lupta cu animalele. Atat el,…

- Cel puțin opt oameni au murit in urma unui incendiu care a izbucnit la un centru comunitar din nordul Portugaliei. Alte zeci de persoane au fost ranite, relateaza BBC News. Incendiul de la Vila Nova da Rainha a izbucnit dupa ce o centrala de incalzire a explodat. Peste 60 de persoane se aflau in cladire,…

- Incendiu intr-un bloc din zona Dorobanți. Doua persoane sunt blocate intr-un balcon, la erajul 4, transmite Digi 24. Incendiul a izbucnit la etajul 3 al blocului de 4 etaje. La fața locului intervin cinci autospeciale și echipaje SMURD. Pana in acest moment nu sunt persoane blocate. Post-ul Incendiu…

- Ciclonul tropical Ava a afectat grav partea de est a Madagascarului in ultimele zile, degajand rafale de vant cuprinse intre 140 si 190 de kilometri pe ora. "Bilantul provizoriu al Ciclonului Ava este de 29 de morti", a declarat Melisa Venance, purtatorul de cuvant al Departamentului pentru…

- Exista mulți oameni care nu sunt mulțumiți de jobul lor sau pur și simplu se plictisesc la locul de munca actual. Exista, de asemenea, un grup restrans de oameni care fac activitați ciudate pentru bani. Pregatiți-va sa aflați care sunt cele mai ciudate locuri de munca.

- La inceput de an, sute de oameni primesc o lovitura crunta. Dupa ce negocierile privind cumpararea unei importante fabrici din Romania au eșuat, conducerea a hotarat sa inchida unitatea de producție.In urma acestei decizii, sute de angajați vor fi concediați. Disponibilizarile se vor face…

- Presedintele SUA Donald Trump, care si-a manifestat sprijinul pentru manifestatiile care au loc de joi in Iran, ar face mai bine sa se ocupe de 'milioanele de persoane fara adapost si infometate' din SUA, a afirmat marti un purtator de cuvant al Ministerului de Externe iranian, relateaza…

- Tarile Samoa, parti din Kiribati si Tonga din Oceania au fost primele locuri in lume care au trecut in anul 2018. A urmat Sydney, Australia. Kiritimati sau Insula Craciunului este un atol de corali din Oceanul Pacific, aflat in nordul ...

- Cel putin 13 oameni au murit si noua sunt dati disparuti in urma ciocnirii a doua nave in apele tanzaniene ale lacului Tanganyika, transmite AFP. Accidentul a avut loc vineri in zori si a implicat un vas ce transporta 135 de pasageri si un altul cu 63 de persoane la bord, a declarat, pentru…

- Politia din Australia a arestat un barbat care a intrat cu masina in multime la Melbourne, intr o intersectie aglomerata din centrul orasului, informeaza Digi24.ro. Potrivit presei locale,in incident au fost ranitii 16 oameni. In imaginile de la fata locului apar mai multe persoane intinse pe asfalt,…

- Purtatorul de cuvant al Politiei Bihor, Alina Dinu, a declarat pentru News.ro ca accidentul a avut loc pe DN1 Alesd – Oradea, in localitatea Lugasu de Jos, fiind implicate trei autoturisme. In urma accidentului, doua persoane si-au pierdut viata. De asemenea, sase persoane, intre care trei…

- Zece deținuți din China, au avut parte de pedeapsa suprema. Gasiți vinovați pentru trafic de droguri, crime sau talharii, aceștia și-au gasit sfarșitul dupa ce au fost executați public au fost executați in fața unei mulțimi de mii de oameni.

- Noi proteste de amploare au loc, duminica, împotriva guvernarii, atât în Capitala cât și în restul țarii.La Cluj, aproximativ 15.000 de persoane s-au prezentat la protest. Manifestanții au pornit în marș, de pe Bulevardul Eroilor, pâna la…

- Barry Sherman, unul dintre cei mai bogati oameni din Canada, si sotia lui, Honey, au fost gasiti vineri morti in locuinta lor din Toronto. Circumstantele deceselor fiind suspecte, precizeaza politia canadiana, citata de bbc.com.

- Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei RomA¢ne, AYi Principele Radu au citit, vineri, mesajele dedicate Regelui Mihai I de pe coroanele AYi jerbele de flori depuse la Palatul Regal, unde mii de persoane se perindAƒ, aAYezA¢ndu-se la coadAƒ AYi aAYteptA¢ndu-AYi rA¢ndul pentru a se A®nchina la catafalcul…

- UPDATE 10:18 Microbubul facea curse regulate intre Praga si Orhei, in Republica Moldova, a precizat purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Harghita, Gheorghe Filip, citat de Agerpres. Ambele persoane decedate au aproximativ 30 de ani si sunt ...

- In preajma sarbatorii de 1 decembrie, peste 560 de solicitari a avut Serviciul de Ambulanța Județean Teleorman, dintre care 11 intervenții au fost la accidentele rutiere ce au avut loc pe șoselele din județ și alte noua solicitari au fost facute pentru persoane pentru care personalul de pe ambulanțe…

- Sute de oameni protesteaza, duminica seara, in mai multe orase din tara, fata de modificarile aduse Codului Fiscal si legilor Justitiei. In unele locuri, protestatarii au pornit in mars, scandand lozinci antiguvernamentale si cerand demisia liderilor PSD si ALDE. La Brasov, in cea de-a cincea saptamana…

- O barca sud-coreeana de pescuit s-a rasturnat duminica în largul coastei vestice a țarii, dupa ce s-a ciocnit cu o nava de realimentare, 13 oameni fiind uciși. Vasul transporta doi marinari și 20 de pasageri atunci când o ciocnire s-a produs în apele de lânga Incheon,…

- Alexandru Arșinel, directorul Teatrului de Revista "Constantin Tanase" l-a facut praf pe Mihai Bendeac. Alexandru Arsinel a inlocuit-o pe Stela Popescu cu o alta actrita. Vezi cu cine a plecat in Spania "Nu vreau sa intru in polemica cu acest jeg. Nu ma intereseaza. Un om de o speta…

- O nava fantoma a fost gasita in largul Japoniei, iar in scurt timp poliția a facut o descoperire macabra. La bord se aflau ramașițele a opt oameni, care ar fi fugit din Coreea de Nord , relateaza USA Today. Ambarcațiunea de lemn fusese vazuta in urma cu cateva zile, insa nu a putut fi acostata din cauza…

- O explozie puternica s-a produs, duminica, in orasul Ningbo din estul Chinei, provocand moartea a cel putin doua persoane si ranirea a zeci de oameni, au anuntat autoritatile locale, conform AFP.

- Un microbuz romanesc a fost implicat, sambata, intr-un accident in Ungaria. Din primele informatii se pare ca autovehiculul a intrat in coliziune cu un autocar inmatriculat in Ungaria, iar trei persoane si-au pierdut viata si mai multe au fost ranite. Un microbuz inmatriculat in Romania a fost implicat,…

- Aproximativ 65 de persoane, clienti si angajati ai unui magazin, dar si locatari ai unui bloc din Pitesti, au fost evacuate din magazin si din locuinte, joi dupa-amiaza, dupa ce autoritatile au constatat ca terenul pe care este amplasata o macara este instabil, iar utilajul s-ar putea prabusi.…

- Dilemele morale sunt adesea folosite pentru a descoperi tendințele psihopate pentru ca ii ajuta pe specialiști sa ințeleaga mai bine felul cum gandește o persoana. In cadrul unui studiu recent, psihologii le-au cerut participanților sa se puna in niște situașii ipotetice. Unul dintre scenarii, dezvoltat…

- Romania nu este pregatita sub nicio forma de un cutremur cu o magnitudine ce ar putea atinge 7 grade pe scara Richter. O analiza ampla a fost facuta de cei de la Alert si arata ca in cazul unui cutremur de o asemenea magnitudine, undeva la 6500 de persoane ar pieri sub daramaturile unor cladiri ce…

- Doua persoane au reclamat la politie ca le-au fost furate portmoneele, insa s-a dovedit ca totul a fost din neglijența acestora deoarece bunurile pierdute le-au fost returnate prin bunavoința altor persoane care au dat dovada de o responsabilitate civica ieșita din comun pentru zilele noastre.

- Cel putin trei oameni au murit si patru au fost raniti dupa ce blocul de locuinte s-a daramat partial din cauza unei explozii de gaz produse intr-unul dintre apartamentele blocului. Autoritatile ruse au confirmat tragedia si au mobilizat de urgenta serviciile de salvare si de pompieri in…

- Mai multe persoane si-au pierdut viata duminica intr-o biserica baptista din Texas in urma unor focuri de arma trase de o persoana neidentificata, au informat autoritatile locale, preluate de agentia EFE. Conform unor surse din politia locala ar fi 27 de morti, dar si alte persoane ranite grav, noteaza…

- Platforma Romania 100 Uniunea Salvati Romania si Platforma Romania 100 vor participa la marsul anuntat pentru duminica seara, sub denumirea ”NU vrem sa fim o natie de hoti!”, pe retelele de socializare anuntandu-si prezenta circa 10.000 de oameni. UPDATE 20.10. Jandarmeria estimeaza ca in Capitala au…

- Povestea lui Jennifer Appel și Tasha Fuiava, cele doua femei care au plutit in deriva timp de cinci luni, in Oceanul Pacific, da semne ca ar fi una cusuta cu ața alba. Mai mulți experți contesta afirmațiile facute de cele doua, despre timpul petrecut pe mare, inclusiv despre cum au infruntat o furtuna,…

- Tragedie in Suceava! Cinci persoane au ars de vii, in urma unui accident produs pe DN17, in localitatea Ilisesti. Doua autoturisme si un camion s-au ciocnit. Un tanar de 26 de ani a pierdut controlul volanului intr-o curba, din cauza vitezei excesive, apoi a lovit frontal o autoutilitara, ricosand intr-un…

- Peste 200 de persoane ar fi murit in urma prabusirii unui tunel in Coreea de Nord, in muntele unde a fost efectuat cel mai recent test nuclear subteran. Aproximativ o suta de persoane care lucrau...

- O femeie a ucis 15 persoane, dupa ce a fost forțata sa se casatoreasca. Printre victimele ei se numara și proaspatul ei soț, precum și alți 14 membri ai familiei acestuia, relateaza Sky News. Asiya Bibi a fost casatorita fara voia ei, in luna septembrie, intr-un sat din centrul Pakistanului. Nemulțumita…