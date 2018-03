Stiri pe aceeasi tema

- Patru etaje ale unui bloc din Murmansk s-au prabușit in urma unei explozii puternice, care s-a produs din cauza unei scurgeri de gaz. Cel puțin un om a murit, iar alti cinci au fost transportați de urgența la spital.

- O explozie s-a produs la un magazin din Chișinau și a dus la moartea a mai multor oameni. Revenim cu detalii. Post-ul Explozie produsa de o grenada intr-un magazin din Chișinau, soldata cu moartea mai multor oameni apare prima data in Libertatea.ro .

- Doi oameni au murit, vineri dimineața, dupa ce o mașina a fost lovita de tren in Braila. Incidentul șocant a avut loc in zona barierei Lacu Dulce. Din primele informații, autoturismul a fost izbit in plin de tren. Cei care au vazut scena infioratoare au sunat la 112. Efective importante de pompieri,…

- Doua persoane și-au pierdut viața pe o șosea ce leaga Oradea de Arad, iar alte doua au fost grav ranite. Tragedia a avut loc joi, seara. Un autovehicul in care se aflau trei persoane a intrat intr-un copac de pe marginea drumului. Impactul a fost puternic, conducatorul auto ramanand incarcerat. Acesta…

- Doi oameni au murit duminica si alti trei sunt in stare critica dupa prabusirea unui elicopter civil in apele East River, la New York, din cauze inca necunoscute, au informat surse oficiale. Aparatul, un model Eurocopter AS350, a inceput sa prezinte o serie de probleme si a cazut in jurul orei locale…

- 11 persoane au fost ucise duminica in urma prabusirii in sud-vestul Iranului a unui avion privat turcesc care zbura de la Sharjah, Emiratele Arabe Unite, la Istanbul, a anuntat un purtator de cuvant al aviatiei civile iraniene, citat de ISNA, relateaza Reuters, citat de bzi.ro. „Putem confirma ca un…

- Un fost agent al unei unitati speciale a politiei din timpul comunismului, Zdenek Ondracek, a demisionat marti de la conducerea unei comisii parlamentare insarcinate cu controlul politiei in Cehia, in urma unui val de proteste declansat de numirea sa vineri, relateaza AFP si Reuters. 'Demisionez…

- Mii de cehi au protestat luni seara la Praga si in alte zece orase orase impotriva numirii deputatului comunist Zdenek Ondracek, fostul ofiter de politie care a a participat la reprimarea protestelor de masa impotriva regimului totalitar din ianuarie 1989, ca sef al unei comisii parlamentare responsabile…

- 5 oameni au murit in timpul furtunii foarte puternice care a lovit coasta de Est a Statelor Unite ale Americii. Regiunea cuprinsa intre statele Maryland si Maine a fost afectata de vant puternic, ploi si ninsori.

- Numarul victimelor cauzate de ger continua sa creasca in Europa. Peste 60 de oameni au murit de cand valul de frig siberian face ravagii pe batranul continent.Majoritatea victimelor provin din Polonia, Slovacia, Cehia si Lituania.

- Cel putin sase persoane au murit in urma intemperiilor produse pe Coasta de Est a Statelor Unite, mii de curse aeriene fiind anulate din cauza rafalelor de vant care au depasit 130 de km/h, relateaza cotidianul The Washington Post.

- Cel putin 30 de persoane au murit in urma cutremurului cu magnitudinea de 7,5 grade pe scara Richter care a avut loc luni in Papua Noua Guinee, iar compania ExxonMobil a anuntat inchiderea uzinei de lichefiere a gazelor naturale, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- O explozie umata de prabusirea unei cladiri, soldata cu cel puțin patru decedați, s-a inregistrat duminica seara in orasul Leicester din centrul Angliei. Politia a anuntat ca nu are dovezi care sa indice o legatura cu o activitate terorista.

- Numarul persoanelor care au murit din cauza gripei a ajuns la 54, potrivit Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile din cadrul INSP. Ultima persoana care a murit din cauza...

- O femeie de 60 de ani, nevaccinata antigripal, este al 53-lea deces confirmat ofcial ca fiind din cauza gripei, de la debutul sezonului rece, potrivit Realitatea.net. Specialiștii Institutului Național de Sanatate Publica au anunțat decesul cu numarul 53 in Romania. ...

- 53 de oameni au murit in acest sezon de gripa. Este cel mai nou bilant publicat de Institutul de Sanatate Publica. Virusul gripal de tip A a fost fatal in cazul a doi barbati nevaccinati, care aveau si alte afectiuni. In schimb, numarul de cazuri noi de rujeola este in usoara scadere – arata tot datele…

- O grupare de crima organizata din Dublin ce are la conducere un traficant de droguri dorește anihilarea rivalilor cu orice preț. Gruparea, ce activeaza la nivel internațional și-a „infaptuit” o așa-zisa „lista a morții”, unde cei vizați sunt trecuți și, mai apoi, anihilați.

- O grupare internationala de crima organizata condusa de un traficant de droguri din Dublin vrea sa anihileze o banda rivala din capitala irlandeza, cel putin 29 de barbati afland ca sunt pe lista mortii, potrivit Guardian. Cincisprezece oameni au murit deja, mult mai multi fiind raniti, iar zeci de…

- Echipa Romaniei va intalni, la 21 si 22 aprilie, pe teren propriu, reprezentativa Elvetiei, in barajul pentru Grupa Mondiala a Cupei Federatiei, s-a stabilit, marti, la tragerea la sorti, transmite News.ro . Cele mai cunoscute jucatoare elvetiene sunt: Timea Bacsinszky, locul 42 WTA, Belinda Bencic,…

- Echipa Cehiei o conduce pe cea Elvetiei cu 3-0, duminica, la Praga, si s-a calificat in semifinalele competitiei de tenis Fed Cup. Duminica, Petra Kvitova (21 WTA) a invins-o pe Belinda Bencic (73 WTA) cu 6-2, 6-4 La revenirea sa in echipa Cehiei dupa o absenta de 15 luni, Petra Kvitova a invins-o greu…

- Zeci de persoane au fost ranite, trei fiind in stare grava, in urma unei explozii produse ieri dupa-amiaza intr-o uzina chimica situata la periferia orasului italian Milano, afirma surse citate de presa italiana.

- Inca un cutremur puternic in Taiwan, la o zi dupa seismul in care au murit cel puțin șase oameni și a ranit peste 250. Cutremurul de miercuri a avut o magnitudine de 5,7 pe scara Richter și s-a produs la 24 de ore dupa ce de 6,4 care s-a produs pe coasta de est a insulei, scrie Daily Mail. Intre timp,…

- O tragedie s-a petrecut, vineri dimineața, in Marea Mediterana. Un vas s-a scufundat in largul coastelor Libiei, iar autoritațile spun ca cel puțin 90 de oameni ar fi murit. Trei supraviețuitori au precizat ca majoritatea celor aflați pe vas erau pakistanezi. Potrivit realitatea.net, Organizația Internaționala…

- 11 oameni fara adapost au murit intr-un incendiu la un centru pentru persoanele fara adapost din Japonia. Unsprezece persoane varstnice au murit miercuri noaptea intr-un incendiu la un centru de sprijinire a persoanelor fara adapost, din nordul Japoniei. Victimele se numarau printre cei 16 rezidenti…

- Cel putin 36 de oameni au murit dupa ce un autobuz a iesit de pe sosea si a cazut într-un râu în statul indian Bengalul de Vest, au anuntat, luni, autoritatile locale, relateaza site-ul agentiei de presa Reuters. Potrivit anchetatorilor, la bordul autobuzului se aflau peste…

- Bruxelles-ul a sperat pana in ultima clipa intr-o rasturnare de situație la Praga. Dar surpriza nu a aparut: euroscepticul Milos Zeman a caștigat alegerile prezidențiale in fața pro-europeanului Jiri Drahos la o diferența de numai 150.000 de voturi

- Imagini infioratoare in urma unui accident in Oraștie, județul Hunedoara. Trei oameni au murit, sambata, pe Drumul național 7, dupa ce doua mașini s-au ciocnit violent. Accidentul a avut loc la ieșire din Oraștie spre Romos, unde doua autoturisme s-au ciocnit frontal, informeaza Mediafax.ro . Vezi galeria…

- Cel puțin 17 persoane și-au pierdut viața și 110 au fost ranite, sambata, in urma unei explozii la Kabul. O ambulanța capcana a sarit in aer, a anuntat un oficial afgan din domeniul sanatatii publice. Acest bilanț provizoriu a fost anunțat de Ministerul Afgan al Sanatații, in vreme ce Ministerul de…

- Un roman a fost ranit in tragedia feroviara din Italia, in care patru oameni au murit și aproximativ 100 au fost spitalizati. Confirmarea legata de cetateanul roman a venit joi deara, din parte Ministerului Afacerilor Externe.

- Gripa face ravagii in Romania, unde s-a inregistrat al treilea deces din acest an, o femeie de 40 de ani. Medicii din tara vecina sustin ca femeia nu era vaccinata si ca avea probleme de sanatate.

- Trei oameni au murit si alti 19 au fost raniti in urma unei explozii provocata de o bomba ce a avut loc intr-o piata din orasul Yala, Thailanda, au anuntat, luni, autoritatile locale, relateaza site-ul postului France 24.

- Un hotel din centrul capitalei Cehiei a fost cuprins de flacari. Trei oameni au murit, iar sase au fost raniti in urma izbucnirii flacarilor. La fata locului au intervenit mai multe echipaje de pompieri.

- Cel putin doua persoane au murit si alte noua au fost ranite în urma unui incendiu ce a avut loc sâmbata seara într-un hotel din centrul capitalei Cehiei, Praga, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters. Incendiul a avut loc în hotelul Eurostars David,…

- Alina Cosovliu, tanara politista in varsta de 28 de ani, s-a stins din viata intr-un spital din Belgia. A luptat cu toata puterea pentru a invinge boala necruțatoare de care suferea, dar, din pacate, cancerul limfatic in metastaze nu a mai putut fi oprit nici de medicii specialisti belgieni, scrie giurgiuveanul.ro.…

- Unsprezece persoane au murit si 46 au fost ranite în noaptea de vineri spre sâmbata în Turcia când autocarul în care se aflau a iesit de pe sosea si s-a izbit de copacii de la marginea drumului, au relatat agentiile de presa Dogan si Anadolu, preluate de DPA si AFP.…

- Povestea unei batrane din Navodari a devenit virala pe Facebook și mulți oameni au decis sa ajute dupa ce o tanara a publicat cateva imagini pe rețeaua sociala. Dupa ce i-a murit singului fiu, batrana scoate la vanzare in fața blocului obiectele pe care le are prin casa. In timp ce iși așteapta cumparatorii,…

- Guvernul ceh condus de premierul Andrej Babis si-a anuntat miercuri demisia, la o zi dupa ce nu a reusit sa obtina votul de încredere din partea camerei inferioare a legislativului de la Praga, transmite Reuters, citata de Agerpres.

- Zeci de camioane și mașini au fost implicate zilele trecute intr-un carambol, pe autostrada dintre Praga și Brno (Cehia). In accident au fost implicați și mai mulți șoferi romani. O familie originara din Satu Mare, prinsa in ambuteiaj, a filmat locul accidentului și astfel s-au observat proporțiile…

- Guvernul minoritar ceh, condus de premierul Andrej Babis, nu a reusit marti sa obtina votul de încredere din partea camerei inferioare a legislativului de la Praga, transmit AFP si Xinhua. ''Camera inferioara nu a acordat votul de încredere guvernului'', a declarat presedintele…

- Cel putin trei persoane au murit si 45 au fost ranite, vineri, dupa o coliziune intre un autobuz si o masina, care a avut loc la Horomerice, localitate situata la nord-vest de Praga. Cinci dintre raniti sunt in stare grava, relateaza News.ro citand AFP.

- O tanara la bustul gol l-a interpelat vineri dupa-amiaza pe presedintele la final de mandat Milos Zeman, care se pregatea sa voteze la scrutinul prezidential, si a strigat 'Zeman, tarfa lui Putin', relateaza AFP si Reuters. Imbracata doar cu o pereche de blugi, femeia a iesit dintr-un…

- Cel putin 11 oameni, cei mai multi, batrani si copii, au murit in sudul Nepalului, regiune lovita de un val de aer rece. Meteorologii avertizeaza ca temperaturile vor scadea si mai mult in zilele urmatoare.

- Iarna neobișnuit de grea afecteaza mai multe regiuni ale lumii. Un așa-numit ciclon-bomba este prezent in Statele Unite. 17 oameni au murit. Pe unele aeroporturi americane este haos. Și centrul și estul Chinei se confrunta cu ninsori fara precedent.

- Accident rutier grav in regiunea rusa Hanti-Mansiisk. Zece oameni au murit dupa ce doua automobile s-au ciocnit violent. Printre victime sunt si patru copii. In urma impactului, masinile au fost facute zob.

- Cel puțin 12 oameni au murit in urma protestelor violente care au cuprins Iranul de cateva zile. Televiziunea de stat nu a dat detalii legate de cauza morții. Un oficial a acuzat prezența unor agenți straini.

- Cum ar arata o colecție de fotografii de brazi din jurul lumii? Cum moldovenii sint pretutindeni, ideea nu pare chiar atit de nerealizabila. Unde se afla cel mai frumos pom de Craciun, vedeți in fotografiile de mai jos. Pozele au fost facute in Madrid, Spania, Haifa, Israel Vatican Milano, Italia, Bologna,…

- Este cea mai mare tragedie produsa pe caile ferate romanești și a treia din lume. In dimineața zilei de 31 decembrie 1916 (pe stil vechi), peste 1000 de oameni și-au pierdut viața intr-un accident feroviar produs in gara Ciurea din județul Iași. Ramasa in istorie cu numele de “Catastrofa de la Ciurea”,…

- Cel putin 18 persoane au murit si altele au fost date disparute in urma inundatiilor si a alunecarilor de teren generate de furtuna tropicala Tembin in sudul statului Filipine, vineri, au anuntat autoritatile din aceasta tara, citate de DPA.Peste 15.

- Cei aproape 40 de romani care au plecat din Londra inca de duminica sunt acum oarecum linistiti, desi nu au ajuns inca la familiile lor. Ei au avut parte de o calatorie de cosmar care insa nu s-a incheiat si care a durat pana acum aproape 6 zile. Timp de doua zile, ei au fost abandonati…

- Aproape 30 de persoane si-au pierdut viata in urma unui incendiu extrem de puternic care a cuprins o sala de sport dintr-un oras aflat in Coreea de Sud. Este cel mai grav incident de acest gen, au anuntat oficialii sud-coreeni, potrivit CNN. Pompierii au spus ca flacarile au izbucnit in parcare si au…