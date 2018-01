6 motive să bei şampanie mai des Sampania este bauta de obicei la ocazii speciale, insa, dupa cum spun cercetatorii, ar fi bine sa gasim mai des prilejuri de a ciocni o cupa. Nu doar ca nu ne face rau, dar consumul moderat poate avea chiar efecte benefice. 1. Poate imbunatati sanatatea inimii La fel ca vinul, si sampania poate sa fie buna pentru sistemul cardiovascular. Faptul ca este facuta tot din struguri ii da puteri antioxid Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol si foto: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

