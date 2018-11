6 mişcări egoiste care îţi vor creşte plăcerea sexuală Iata 6 miscari egoiste pe care sa le folosesti in pat ca sa iti cresti placerea sexuala.



1. "Strange-l"



In timpul penetrarii, contracta muschii pubococcigieni (asa cum faci la exercitiile Kegel). Vei creste astfel frecarea, iar senzatiile vor fi de neuitat. Placerea va fi maxima de ambele parti.



2. In picioare



Chiar daca sunteti obositi, sexul in picioare va aduce un plus de stimulare. Apleaca-te putin, sprjinindu-te de masa sau de perete, infasoara-ti picioarele in jurul lui si lasa-te purtata de valurile de placere.



3. Fa-i cunostinta cu prietenul…

Sursa articol si foto: rtv.net

