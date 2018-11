Stiri pe aceeasi tema

- Fitch Ratings a anuntat ca mentine ratingul Romaniei, pentru imprumuturi pe termen lung, la nivelul „BBB-“, cu perspctiva stabila. Aceasta inseamna ca agentia amricana apreciaza ca riscul ca Romania sa ajunga in incapacitate de plata este unul redus, iar efectul direct al acestei confirmari ar trebui…

- "Ministrul Finantelor a dat niste explicatii ieri. Azi, din pacate, nu a fost prezent la grup (grupul senatorilor PSD - n.r.) pentru a dezvolta acele explicatii. Eu cred ca este obligatoriu ca PSD sa se tina de ceea ce a promis si sa procedeze la punerea in aplicare a programului de guvernare pe…

- Ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, a anunțat ca ia in calcul majorarea salariului minim brut de la 1.900 de lei la 2.050 de lei pana la sfarșitul acestui an. Potrivit calculelor ziarului Libertatea, majorarea de 150 de lei la leafa inseamna doar 85 de lei in buzunar. Cum din salariul brut se scad…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a declarat ca problema cresterii inflatiei nu e raspundere a Guvernului sau a BNR. ”Chiar daca în luna iulie am asistat la un proces de deflatie, si chiar daca oficialii BNR au confirmat ca pe ultimul trimestru inflatia…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a declarat miercuri, in plenul Camerei Deputatilor, la dezbaterea motiunii simple, ca inflatia creste din „cauze exogene sferei de raspundere a Guvernului sau a BNR”, principalul motiv fiind cresterea preturilor marfurilor nealimentare.

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a afirmat, luni seara, la TVR, intrebat fiind daca va fi introdusa taxa pe autostrada in Romania, ca astfel de taxe se platesc si in alte tari si ca asa se procedeaza in cazul parteneriatelor public-private. "Nu o sa vina un privat sa-ti faca o investitie…